Iepazīšanās knifi: kā par sevi radīt labu iespaidu un izsprukt no neveiklām situācijām

Neviens no mums labprātīgi nevēlas krist kaunā vai apzināti ierindoties sava nule satiktā sarunu biedra melnajā sarakstā, tāpēc būtu svarīgi apgūt dažus knifus par to, kā veikli vadīt sarunu un izvairīties no neveiklām situācijām. Iedvesmojāmies no "Business Insider" ekspertiem un sarindojām svarīgākās lietas piecos blokos.

Tava būtība



Acu skatiens

Kā Heidija Granta Halvorsone skaidro savā grāmatā "No One Understands You And What To Do About It", pirmā lieta, ko ikviens cenšas saprast, sastopot kādu jaunu cilvēku – vai viņam var uzticēties. Un ir ļoti grūti izpatikt kādam, ja šīs uzticības iztrūkst. Lai to raisītu, nepieciešams veidot patīkamu tēlu, kas sevī ietver vairākas nianses. Viena no tām – ka tu es ieinteresēta un pievērs lietām vērību. To ļoti labi var izdarīt ar acu kontaktu – ja klausoties lūkosies uz savu sarunu biedru, viņam būs daudz lielāka pārliecība, ka tu esi viņa laika vērta.

Ja acu kontakta veidošana ir tavs klupšanas akmens un bieži vien jūties neērti, te meklē lielisku tehniku, kas situāciju var padarīt mazāk saspringtu.

Smaids

Nekad nav iespējams pārvērtēt smaida spēku! Tas rada pozitīvu priekšstatu par tevi un raisa patīkamas emocijas arī sarunu biedram, jo arī viņš nereti sāk smaidīt, atdarinot tevi.

Kārtīgs rokasspiediens

Ikdienā visnotaļ bieži sarokojamies ar līdzcilvēkiem – gan iepazīstoties, gan veidojot profesionālos kontaktus. Šis pieklājības žests ir komunikācijas sākums, nodrošinot augsni tālākai saskarsmei.

Rokasspiediens ir kā sava veida vizītkarte. Kad ar kādu iepazīsties, tas ir pirmais, kas tomēr kaut ko par tevi pavēsta. Vai tas nav pārāk stingrs vai vājš? Arī šādas īpatnības jauniepazītais cilvēks var tulkot kā konkrētas rakstura pazīmes.