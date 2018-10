Iveta Feldmane: realitātes šovi ir par to, kā vairot neveiksmes

Uzņēmēja un māksliniece Iveta Feldmane raidījumā "Sieviete. Personīgi" dalās savā pieredzē par piedalīšanos realitātes šovos. Taujāta par to, vai viņa vēlētos piedalīties vēl kādu reizi, Feldmane atzīst, ka tas ir grūts jautājums: "Domāju, ka tādā veidā nē."

Bijusī šova "Dejo ar zvaigzni" dalībniece atklāj: "Man ir bijusi tā iespēja ielūkoties tajā televīzijas pasaulē no otras puses, pašai veidot kaut ko. Neviennozīmīgas sajūtas par to ir." Viņa uzskata, ka cilvēkam ir jāizpauž sevi profesionālajā dzīvē tajā jomā, kurā viņš jūtas visstiprāk.

"Tādi izmēģinājumi – nu tagad es, piemēram, pavāru šovā piedalīšos vai tagad ceļošu kaut kur, vai kāpšu kalnā, vai burāšu ar jahtu. Kamdēļ man to vajag?" uzsver uzņēmēja. Feldmane skaidro, ka tas līdzinās sevis nolikšanai tādā pozīcijā, kad kļūsti vājš: "Kas ir interesanti, kāpēc notiek tādi šovi – tie ir par to, kā vairot neveiksmes. Lai cik tas skarbi neskanētu, deju šovs bija par to, kurš pirmais paklups un nokritīs."