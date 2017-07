Izkāpt no kastes – vīriešu žurnāla redaktors par to, kā pietrūkst latviešu vīriešiem

Kā, tavuprāt, pietrūkst latviešu vīrietim? Ļoti daudz sieviešu sūdzas, ka apkārt ir ļoti daudz mačo tipa vīriešu. Acīmredzot vēlas vairāk brīvības, vienlīdzības.





Es nezinu, vai viņiem kaut kā trūkst. Man šķiet, ka latviešu vīrietis, vismaz viņiem tā šķiet, viņš vai nu visu zina, vai nu viņam daudz kas nav vajadzīgs. Viņš zina, ka to viņam nevajag, to viņam nevajag, to viņam nevajag. Bet es viņam novēlētu vairāk paurķēties un pameklēt kaut ko jaunu vai paskatīties uz saviem ikdienas ieradumiem vai uz informācijas avotiem no jauna, no cita skatupunkta. Tā kā izkāpt no kastes un paskatīties nedaudz plašāk.





Tajā pašā laikā, ņemot vērā Latvijas ekonomisko situāciju, nav viegli nevienam vīrietim. Ir saprotams, ka mēs, kā nu kurš var, mēģinām dzīvoties, bet tas nav viegli. Tas tev uzliek tādus baigos svarus, un ir baigi grūti sevi mainīt. Tas ir saprotams, tāpēc es latviešu vīriešiem neko negribētu pārmest.





Es drīzāk novēlētu viņiem tomēr kaut kā mēģināt saņemties. Var jau kaut kādas banālas frāzes ieteikt, bet, ja viņam ir ģimene un bērni, bet nauda nenāk, tad kāda dzīvošana šodienā vai kādi tur zīmoli, vai kādi trendi? Tas absolūti viņam nav vajadzīgs. Viņam ir citas prioritātes. Katrā vecumā tās prioritātes arī ir citādākas. Līdz ar to šis jautājums nav tik viennozīmīgs.





Runājot par vienlīdzību, jāatzīst, ka es pats esmu diezgan vecmodīgs, bet es neredzu tajā neko ļaunu. Es nedomāju, ka sievietei vajadzētu sēdēt virtuvē un vārīt boršču, bet es īsti neatbalstu to, ka sievietēm vajadzētu nu ļoti daudz strādāt un tagad uzturēt ģimeni vai būt tādām biznesa haizivīm. Es domāju, ka šīs sievietes nu kaut kādā ziņā zaudē sievišķību, šo kaut kādu dabas principu.





Ne vīrietim tāda sieviete ir interesanta, ne viņai pašai beigu beigās ir labi, tāpēc es domāju, ka tur ir jāmeklē kaut kāds balanss. Skaidrs, ka sieviete var strādāt, viņai vajag strādāt, bet ir jāsaprot, kāpēc viņai ir jāstrādā, ko viņa grib ar to parādīt. Ja viņa grib parādīt, ka viņa ir labāka par vīrieti? Nu esi labāka par vīrieti. Ko viņai vajag – naudu? Tāpat viņa nenopelnīs visu pasaules naudu.