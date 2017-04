Kā dzīvot un mīlēt viegli: 15 zelta vērti padomi no francūzietes rokasgrāmatas

Vai zini, kādēļ francūzietes ir nesatricināmi pašpārliecinātas, pievilcīgas un mūžam slaidas pat bez īpašām diētām? Jo viņām jau kopš bērnības tiek mācīts, ka kvalitāte ir svarīgāka nekā kvantitāte. Pavasaris ir īstais laiks, lai arī tu visamaz kaut ko pamainītu dzīvē, paeksperimentētu ar stilu un mācītos dzīvot un mīlēt ar īpašu vieglumu, iedvesmojoties no šarmantajām francūzietēm.

Uzzini, kādi tad pēc "Soulpost" un "Mindbodygreen" speciālistu domām ir 15 baušļi, ko īstenas francūzietes cenšas ievērot ik dienu.

Sarīko smalkas vakariņas

Francūzietes mīl pavadīt laiku draugu kompānijā. Kāpēc lai to nedarītu arī tu? Uzaicini vecos draugus un arī mazāk zināmus paziņas uz vakariņām, paspīdi ar savām kulinārijas spējām un parūpējies par neaizmirstamu izklaidi. Saviesīgas vakariņas ir lielisks veids, kā iegūt jaunus draugus, pie viena apžilbinot viesus ar savu intelektu, prasmi izklaidēt viesus un jauno, stilīgo kleitu.

Foto: Shutterstock

Saglabā sievišķību arī darbavietā

Nevajag pārspīlēt ar pārlieku lietišķu ģērbšanās stilu, pārvēršoties par bezdzimuma būtni. Jebkuru dreskodu vari pielāgot savam īpašajam stilam, tādējādi arī darba vietā saglabājot sievišķību un individualitāti.

Uzturi labas attiecības ar bijušajiem draugiem

Kaut arī dzīve nereti attiecībās ienes savas korekcijas, tomēr nevajadzētu nodedzināt aiz sevis visus tiltus, bet gan izšķirties cilvēcīgi. Tu nekad nevari zināt, kad un kur tev būs nepieciešama palīdzība vai draudzīgs atbalsts.

Atļaujies būt mazliet kaprīza

Nekad neaizmirsti, ka tu esi sieviete, bet vīrietis ir vīrietis. Loģiski, ka tu esi emocionālāka, un tas ir pilnīgi normāli – tev par savām kaprīzēm un mirkļa iegribām neviena priekšā nav jātaisnojas. Dzīvot ir daudz interesantāk, ja necenties vienmēr būt pārāk nopietna un savaldīga.

Smaidi pat tad, ja tev ir skumji

Francūzietēm jau no bērnības ir zināms bauslis – ja tu esi meitene, tad tev ir jābūt skaistai un smaidīgai gan tad, kad esi laimīga, gan arī skumjos brīžos. Ja būsi dusmīga un nīgra, tad kļūsi nepievilcīga un pati sabojāsi savu dzīvi. Vīriešiem patīk smaidošas sievietes, un ar smaidu uz lūpām arī pati jutīsies labāk.

Foto: Shutterstock

Sajūties skaista

Francūzietes izvēlas būt skaistas jebkuros apstākļos, pat ejot uz veikalu vai pastaigājoties ar bērniem. Tas nav tāpēc, lai izpatiktu vīriešiem, bet gan tāpēc, ka viņas lepojas ar savu ārējo un arī iekšējo skaistumu. Franču sievietes zina, ka laime nav atkarīga no apģērba izmēra, bet no tā, kā tu jūties savā ādā.

Nebaidies no vīriešiem

Vēl viena lieta, ko francūzietes mācās jau no bērnības: ja skolā tevi aizvaino zēns vai skolotājs, tad jāmāk sevi aizstāvēt, nevis uzreiz jāskrien sūdzēties vecākiem. Pieaugušie konfliktsituācijās necenšas iesaistīties vai arī dara to ļoti reti. Franču vīrieši jau no bērnības zina, ka sievietēm ir nagi, zobi un gana stipras rokas, lai par sevi pastāvētu.

Foto: Shutterstock

Esi seksīga, bet ne vulgāra

Francūzietes māk būt seksuāli pievilcīgas, pareizi liekot lietā savu skaistumu un iedzimto gaumes izjūtu. Nevajag būt pārāk izaicinoši atklātai: apetīti ir jārada pakāpeniski, nevis uzreiz jāpasniedz deserts. Izvēlies minimālu meikapu, atsakies no pārspīlēti sacakināta matu sakārtojuma. Pietiks, ja izvēlēsies pareizu lūpu krāsas toni un savam tēlam atbilstošu parfīmu.

Nelolo veltas cerības

Francūzietes negaida prinčus baltā zirgā. Protams, viņas grib satikt savu cilvēku un būt mīlētas, bet franču sievietes prot izbaudīt arī vienkāršu draudzību un kaislīgas mīļāko attiecības – ar drāmām, pārdzīvojumiem un intrigām, bet saprotot, ka visam ir savs laiks un vieta. Lūk, kā spriež īsta francūziete: "Ja mēs skūpstāmies, tas nozīmē, ka esam mīlnieki, un, pat ja ar skūpstīšanos arī viss beidzas, tad tas vēl nav pasaules gals. Baudīšu šo mirkli un necentīšos izzīlēt – kā būtu, ja būtu."

Atmodini sevī kaisli

Izbaudi ēdienus, dzērienus, skūpstus un seksu, bet nekad nepiespied sev darīt to, ko nevēlies. Francijā cilvēki dzīvo pēc principa: ja vien tas, ko tu dari, sagādā tev baudu, tad tu noteikti no tā gūsi pozitīvas emocijas un vienmēr izskatīsies brīnišķīgi.

Netēlo nepieejamu, bet zini savu vērtību

Katra francūziete vēlas agrāk vai vēlāk satikt skaistu, gudru, veiksmīgu un romantisku vīrieti, kurš izturētos pret viņu kā pret karalieni. Un viņa pieliks visas pūles, lai liktu savam vīrietim justies kā īstam karalim, bet tikai tad, ja viņš to būs pelnījis. Ja nē – pats vainīgs, au revoir ("uz redzēšanos" – tulkojumā no franču val.)!

Foto: shuterstock

Krāj naudu garderobes atjaunināšanai

To, ka pilnai laimei ir nepieciešami arī skaisti tērpi, zina katra francūziete. Ja atļausies nopirkt jaunas kurpes par naudu, kas nolikta nebaltām dienām, tad šādas dienas, ļoti iespējams, tā arī nekad nepienāks, jo katrai sievietei zināms – ar jaunām kurpēm var tālu tikt.

Izmanto to, kas ir, nevis gaidi to, kas varētu būt

Lai sevi pilnveidotu un pārveidotu, francūzietes nekad negaida, kad notievēs līdz noteiktam ciparam uz svariem, uzvarēs cīņā ar celulītu vai kamēr mati ataugs īstajā garumā. Viņas zina, ka ir jādzīvo un jābauda šodiena – tā, it kā izvirzītie mērķi jau būtu sasniegti.

Nepievērs uzmanību ciparam pasē

Vecums nav šķērslis priecāties par dzīvi. Francūzietes ļoti labi apzinās, ka, gadiem ejot, sieviete nedrīkst zaudēt pašapziņu, nolaisties un kļūt nepievilcīga, nekopta un neiekārojama. Cipars pasē ir tikai nožēlojama atruna!

Mācies priecāties par sīkumiem

Ik pa laikam atļaujies palutināt sevi ar nelielu, bet ļoti garšīgu desertu, jaunām smaržām vai ziediem. Franču sievietes vienlīdz prot izbaudīt un novērtēt gan lielus laimes brīžus, gan arī pavisam niecīgus prieciņus, jo tieši no tiem taču sastāv visa mūsu dzīve.