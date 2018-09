Kad jāmaksā par rozā krāsu. Vai būt sievietei ir dārgāk nekā vīrietim?

Viens un tas pats produkts ne vienmēr maksā vienādi pat tad, ja atšķiras tikai iepakojuma krāsa. Iepakojums tiek izmantots, lai mēģinātu piesaistīt viena vai otra dzimuma pārstāvju uzmanību. Pasaulē daudz tiek diskutēts par tā saukto "rozā nodokli" jeb dzimumā balstītu produktu cenošanu, no kā vairāk ciešot sieviešu maciņi. Arī dažos veikalos Latvijā ir novērojamas atšķirības it kā līdzīgos produktos, bet jāpiebilst, ka arī vīriešiem reizēm izdevīgāk ir iegādāties produktus, kuru iepakojums veidots, lai iekarotu sieviešu uzticību.

Par rozā nodokli pasaulē dēvē dzimumā balstītu produktu cenošanu, kā dēļ sievietes parasti maksā vairāk. "Healthline" skaidro, ka šādos gadījumos sievietēm un vīriešiem adresētos produktus atšķir tikai izskats. Sievietēm paredzētie produktu iepakojumi parasti ir rozā vai gaiši violetā krāsā, tie var būt dekorēti ar spīdumiņiem, bet ķermeņa kopšanas līdzekļu smaržu nosaukumos būs izmantoti ziedu un augļu motīvi, piemēram, "ābeļu ziedi", "saldais ogu kokteilis" vai "aveņu lietus".

Vīriešiem paredzētie ķermeņa kopšanas līdzekļi parasti ir iepakoti melnā, tumši zilā vai zaļā krāsā. To aromāti tiek dēvēti tā, lai paustu mēģinājumus demonstrēt spēku un izpratni par to, kas ir vīrišķīgs. Nereti tiek izmantoti vārdi "spēks", "enerģija", "ekstrēms" un citi. Tāpat uz iepakojumiem var tikt attēloti elementi, kam vajadzētu iedvest bijību, piemēram, negaiss vai vētra.

Šāda produktu cenošana pasaulē nav nekas jauns. "Healthline" skaidro, ka vairākos štatos ASV jau apmēram 20 gadus regulāri tiek publicēti pētījumi par šo fenomenu. 2010. gadā sievietes ASV mēdza maksāt pat par 50 procentiem vairāk, nekā par līdzīgiem produktiem darīja vīrieši. Viena no produktu kategorijām, kur cenas atšķīrās, ir skuvekļi – vieni un tie paši skuvekļi violetā paciņā maksāja vairāk nekā 18 ASV dolāru, kamēr tas pats produkts zilā iepakojumā bija nopērkams par trīs dolāriem lētāk. ASV sievietes maksā vairāk par šampūniem un kondicionieriem, skuvekļiem un dušas želejām.

Apskatot produktu piedāvājumu Latvijas tirdzniecības vietās un interneta veikalos, "Viņa" novēroja, ka tik uzkrītošas atšķirības ir grūti pamanīt, jo produktam, ņemot vērā dzimumu, kam tas paredzēts, var būt piedēvētas vēl kādas papildu īpašības. Līdz ar to, nezinot katras produkta sastāvdaļas nozīmi, ir grūti novērtēt, vai šampūniem, dušas želejām un skūšanās putām atšķirības ir tikpat nozīmīgas kā to cenas. Veikalos pieejami arī šķietami vienādi produkti, kuru cenas tik būtiski neatšķiras. Tāpat "Viņa" novēroja, ka ir veikali, kur cenas dažiem produktiem, piemēram, dezodorantiem, ir pilnīgi vienādas, neatkarīgi no tā, kādai mērķauditorijai tos piedāvā.

Speciālista novērojums: maksā visi

Latvijas Universitātes pasniedzējs un antropologs Garēts Hamiltons norāda, ka cenu piemērošanu, ņemot vērā patērētāju dzimumu, var pamanīt dažādās vietās, bet tas vienkārši netiek pamanīts, jo cilvēki, dodoties iegādāties kosmētiku, ir pieraduši domāt kategorijās "sieviešu" un "vīriešu" preces. "Lietas bieži tiek reklamētas kā īpaši piemērotas vīriešiem. Tomēr, ja tu nevēlies lietot, piemēram, dezodorantu, kura smarža pēc noklusējuma tiek uzskatīta par vīriešiem piemērotu (arī iepakojumi bieži ir atšķirīgi, parasti tumšākās krāsās, lai tie atbilstu noteiktai idejai par vīrišķību), tad tu varētu pat nepamanīt cenu atšķirību," norāda antropologs.

Viņš skaidro, ka ir ražotāji, kas preču nosaukumos iekļauj norādes, kam tās paredzētas – sievietēm vai vīriešiem. Antropologs arī min piemēru par kādu Lielbritānijā nopērkamu skaistumkopšanas produktu. Tas tika pārdots divos dažādos iepakojumos – uz viena bija vēstīts, ka tas paredzēts vīriešiem, bet uz otra konkrēts patērētājs nebija norādīts. Lai arī tagad cenas ir vienādas, kādreiz šis produkts dažādos iepakojumos maksāja atšķirīgi. Hamiltons aicina aizdomāties par to, cik pamatotas reizēm ir šādas atšķirības cenās: "Šaubos, ka cilvēki pavada ļoti daudz laika, lai izlasītu sastāvdaļas un salīdzinātu produktus. Kā gan mēs varam noteikt vai reklāmās redzamie apgalvojumi atbilst patiesībai?"

Kā vienu no pārsteidzošākajiem piemēriem, kur prece it kā ir piemērota noteiktam dzimumam, Hamiltons min alu, ko tirgo ar tauriņiem rotātā iepakojumā un kas paredzēts sievietēm. Tiesa, šajā gadījumā pētnieks runā tikai par iepakojumu, nevis produkta cenu. Tāpat ir nopērkamas arī īpaši sievietēm paredzētas pildspalvas, kas maksā nedaudz vairāk nekā "parastie" attiecīgā ražotāja rakstāmpiederumi. Antropologs norāda, ka skuvekļi ir viens no produktiem, kur sievietes nereti maksā vairāk, lai arī būtībā varētu lietot tos pašus skuvekļus, ko vīrieši.

''Tamponu nodoklis" – izdevumi, kas skar tikai sievietes

Runājot par to, cik dārgi ir būt sievietei, pasaules medijos laiku pa laikam uzvirmo arī diskusijas – vai sieviešu higiēnas preces ir jāapliek ar nodokli. Lai arī parasti tiek runāts par dažādām higiēnas precēm, to mēdz dēvēt par tamponu nodokli. Neskatoties uz to, ka tās ir pirmās nepieciešamības preces, Latvijā sieviešu higiēnas produktiem netiek piemērota pazemināta nodokļu likme.

Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, ka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme Latvijā ir 21 procents, bet noteiktām preču grupām tiek piemērota samazinātā PVN likme 12 vai piecu procentu apmērā. Noteiktām preču kategorijām likmi nepiemēro vispār. Sieviešu higiēnas produkti nav iekļauti nevienā no šīm kategorijām, tāpēc arī tiem netiek piemērota samazinātā nodokļa likme.

Jautāts par to, kā notiek samazinātās PVN likmes piešķiršana, Jarockis norāda, ka to nosaka Eiropas Savienības (ES) direktīvas – ja tās atļauj samazināt likmi kādai preču kategorijai, tad par to var diskutēt attiecīgā savienības dalībvalsts. Līdz šim Latvijā nav skatīts jautājums par iespēju samazināt nodokļu likmi šai preču kategorijai.

Plašas diskusijas par šo jautājumu ir notikušas Lielbritānijā, kur pašlaik sieviešu higiēnas precēm piemēro piecu procentu nodokli. Iniciatīvas aktīvisti cer, ka jau 2022. gadā šajā valstī būs iespējams pilnībā atcelt PVN tamponiem un citām pirmās nepieciešamības precēm sievietēm, ziņo "The Telegraph".