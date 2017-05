Kad nejūties kā savā ādā: 14 dzīves gudrības, ko atcerēties nebaltās dienās

Ikvienam no mums ir mirkļi, kad nejūtamies savā ādā. Un tieši šādos brīžos jāatceras par svarīgāko. Iedvesmojoties no "Happy Little Things" viedajiem prātiem, izvirzījām 14 noteikumus, ko atcerēties nebaltās dienās.

Liec kādam pasmaidīt. Ne tev vienīgajai var būt slikta diena. Un, kā saka, labais vairo labo. Liec kādam justies labāk! Šāda veida izpalīdzēšana arī pašai palīdzēs justies pozitīvāk. Uzvarējuši būsiet abi. Izbaudi mieru un klusumu. Neļauj ikdienas steidzīgajai rutīnai pārņemt tevi. Piebremzē! Noliec pēc iespējas tālāk mobilo telefonu, datoru un izbaudi mieru visapkārt. Vērts aplūkot arī vērā ņemamus baušļus ikdienišķa stresa samazināšanai. Neraizējies, ko par tevi domā apkārtējie. Ikviens var brīvi izteikt savu viedokli, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka katru reizi, kad kāds izsaka savas domas, tas ir pārdomu vērts materiāls. Foto: Alessandro Di Credico / cc Ļaujies sapņiem. Ir tikai normāli nedaudz pasapņot un padomāt, kā būtu, ja būtu… Dažkārt tieši apspriežot pat nereālākos sapņus, varam nonākt pie reāliem un īstenojamiem plāniem. Ne vienmēr ir jāuzvar. Atceries, ka ne visas uzvaras patiešām liek arī justies kā labākajam. Vai tiešām, tiecoties pēc uzvaras ikdienišķajā strīdā ar savu izredzēto, pēdējais pateiktais vārds, kas tik ļoti sāpināja otru, bija tā vērts? Dažreiz ir jāpiekāpjas! Arī tad, ja labi apzinies, ka tev tiešām ir taisnība. Neiznieko laiku kādu neieredzot. Ja tev kāds cilvēks nodarījis pāris, nepavadi laiku kreņķējoties. Piedod un aizmirsti, nevelc līdzi sāpes arī nākotnē. Pavadi laiku ar cilvēkiem, kas tev sagādā prieku. Laiku nenopirksi un atpakaļ neatgriezīsi, tādēļ pavadi laiku ar cilvēkiem, kas tev patiešām ir svarīgi. Un uzturi ar viņiem attiecības, regulāri sazinoties. Izvairies no "toksiskiem" cilvēkiem! Foto: Shutterstock Izgulies. Nevar apšaubīt, ka miega trūkums ietekmē mūsu pašsajūtu. Velti tam pienācīgu laiku. Kā jau vēstījām, cilvēkiem vecumā no 18 – 25 gadiem jāguļ septiņas līdz deviņas stundas diennaktī, bet cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem – septiņas līdz astoņas. Neiestrēgsti pagātnē. Tu nevari mainīt pagātni, tāpēc domā par tagadni. Ikviens no mums ir pieļāvis kādu kļūdu un kaut ko ir nožēlojis. Tomēr no tā vajag mācīties, ne visu laiku apcerēt šo notikumu gaitu, ko nekādi nav vairs iespējams mainīt. Izmēģini jaunas lietas. Piešķir dzīvei krāsas un neļauj rutīnai ņemt virsroku. Pagaršo kaut ko vēl nekad neēstu, iemācies kaut ko jaunu un meties citos interesantos piedzīvojumos. Necenties visu kontrolēt. Ir tik daudz lietas un procesi, ko mēs vēlētos kontrolēt. Tomēr tas nav iespējams. Neraizējies par lietām, ko nevari mainīt. Foto: Shutterstock Iemācies pateikt nē. Lai gan izpalīdzīgu roku kādam nelaimē nonākušam vajag sniegt, dzīves laikā ir jāiemācās pateikt arī nē. Ja to nepratīsi, apkārtējie var sākt tevi izmantot, vaicājot pēc palīdzības pat tad, kad tā īsti nav vajadzīga. Arī psiholoģe un kognitīvi biheiviorālās terapijas terapeite Karīna Andersone teikusi: "Ja pārāk bieži piekrītam tam, ko negribam, tad visdrīzāk dzīvojam dzīvi, kurā nejūtamies saimnieki, nejūtamies apmierināti, kā arī dusmojamies uz saviem "pāridarītājiem" – cilvēkiem, kuriem neprotam atteikt." Viņas padomus šīs prasmes attīstīšanai iespējams atrast šeit. Dalies savās sajūtās. Ja jūties neomā, neturi to visu pie sevis, bet uztici savu sāpi kādam draudzīgam plecam. Dažkārt izrunājoties paliek daudz vieglāk. Te iespējams iepazīties arī ar veselības centra "Vivendi" klīniskās psiholoģes un emociju regulācijas apmācību vadītājs Kristīnes Dūdiņas skaidrojumu par to, kā pašas emocijas var būt tavs klupšanas akmens. Situācijas mainās. Ja arī tagad jūties ne savā ādā, atceries, ka dzīve ir strauja, un pavisam drīz nedienas jau paliks pagātnē.