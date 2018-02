Ķermeņa valodas paradumi, kas nenāk tev par labu un ar steigu jālikvidē

Katram no mums ir savi ķermeņa valodas paradumi. Kāds savu ķermeni iemācījies kontrolēt samērā labi, citam savukārt ar to tik viegli nesokas un ikdienā neapzināti iezagušies dažādi paradumi, kurus vajadzētu ar steigu likvidēt.

Knosīšanās



Knosīšanās, dīdīšanās, nervozēšana. Kuram gan, skatoties kā otrs nespēj nomierināties un nemierīgi dīdās, tas agrāk vai vēlāk nesāk spēlēt pa nervu stīgām?

Ja esi pazīstama ar šo ieradumu un tas raksturo arī tevi, noteikti jāapdomā, kā pavisam veikli no tā tikt vaļā, skaidro "Business Insider" eksperti. Tas rada par sevi nepārliecināta cilvēka tēlu un skaidri un gaiši atklāj, ka neesi mierīga. Kā teikusi ķermeņa valodas eksperte un grāmatas "The Power of Body Language" autore Tanja Reimena, par šo nelāgo ķermeņa valodas ieradumu divu domu nav – tas ļauj tevi nolasīt kā atvērtu grāmatu, parādot, ka esi uztraukusies un nepārliecināta par sevi.

Vai tiešām, piemēram, darba intervijā vai kādā citā dzīves situācijā vēlies radīt šādu tēlu? Piedomā pie tā!