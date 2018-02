Klusēšana ne vienmēr zelts – trīs situācijas, kad mēli aiz zobiem turēt nevajadzētu

Ikviena no mums ir kaut reizi nonākusi situācijā, kad šķiet – labāk paturēt mēli aiz zobiem. Protams, bieži tā patiešām ir labākā taktika, jo to, kas pasacīts, par nepateiktu nepadarīsi. Tomēr ir reizes, kad labāk atrast veidu, kā pasacīt to, kas uz sirds, jo pretējā gadījumā situācija nemainīsies un, iespējams, klusēšana var pat kaitēt.

Lūk, trīs situācijas, kad pēc "Health" ekspertu domām klusēt nevajadzētu.

Kad kolēģis tevi sapulces laikā visu laiku pārtrauc

Vai esi kādreiz nonākusi situācijā, kad kāds kolēģis sapulcēs tevi nepārtraukti pārtrauc, tādā veidā izrādot savu spēku un vīrišķību? Izrādās šādas situācija nav nekas neparasts, un nepieklājīgi vīrieši nereti par to pašu darbu saņem vairāk nekā pieklājīga sieviete. Protams, situācijas ir dažādas, un tā nebūt nav, ka visi vīrieši darbā ir rupji un bieži pārtrauc savus kolēģus. Tāpat netrūkst arī sieviešu, kas rīkojas līdzīgi. Vienkārši vīrieši šādos brīžos ir nedaudz labākā pozīcijā – viņu uzvedība bieži netiek pat pamanīta, kamēr šādu rīcību no sievietes puses uzreiz ievēro un uzskata par nepiemērotu. Tajā pašā laikā sava viedokļa neizteikšana sievieti kavē no panākumu gūšanas.

Ja kāds kolēģis tevi rupji pārtrauc, neatkarīgi no tā, vai esi sieviete un vai kolēģis ir vīrietis, labākā rīcība šādās situācijā ir norādīt, ka tu ļoti novērtētu, jo kolēģis tev atļautu pabeigt iesākto un tevi nepārtrauktu. Tas ļoti labi parāda to, ka kolēģis bija rupjš un tu neesi gatava ar to samierināties.

Kad ārsts izmeklējuma laikā tevī neklausās

Otra situācija, kad tev nevajadzētu atļaut sevi pārtraukt, ir tad, kad ārstam izklāsti savus simptomus. Protams, ārstam ir daudz darba un veselības aprūpes sistēmā ir daudz trūkumu, tomēr tu nedrīksti pieļaut, ka ārsts pieņem lēmumu, neuzzinot, kas īsti tev kaiš. Ja ārsts tava stāstījuma laikā pēta slimības vēsturi, pagaidi līdz brīdim, kad viņš to pabeidz, un tad izklāsti savas sūdzības. Ja šķiet, ka ārsts kādu no tavām sūdzībām nav pamanījis, šī noteikti nav tā reize, kad klusēt.

Kad mīlēšanās šķiet "ciešama"

Teju ikvienam ir skaidrs, ka, lai abi partneri gultā būtu apmierināti, tomēr netrūkst cilvēku, kas uzskata, ka sieviete, kas kaut ko lūdz gultā, ir grūti apmierināma, lai arī patiesībā viņa vienkārši cenšas intīmo tuvību padarīt vēl baudāmāku un intīmāku. Tajā pašā laikā netrūkst arī sieviešu, kas par to, ka nav līdz galam apmierinātas ar seksuālo dzīvi, pastāstīs savām draudzenēm, nevis partnerim. Ja šāda būs tava un partnera attieksme, jums nekad nebūs lieliska seksa un, iespējams, kāds no jums to sāks meklēt citur.

Paturi prātā – pastāstot savas vēlmes, tev ir lielāka iespēja to dabūt. Tāpat atklāta saruna par intīmo tuvību var stiprināt attiecības. Ja esi mēģinājusi izrunāt situāciju, bet tas beidzies bez rezultāta, uzņemies kontroli – paņem partnera roku un noliec to tur, kur vēlies, lai tā būtu, izmanto abas savas rokas, lai kontrolētu viņa galvu vai gurnus. Ja partnerim ir pozitīva attieksme pret mīlēšanos, viņš neiebildīs, ka uzņemies vadību, īpaši, ja tavas iniciatīvas rezultāts būs neaizmirstams tuvības mirklis jums abiem.