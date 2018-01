Krīžu centra eksperti atspēko greizos pieņēmumus par vardarbību ģimenē

Vardarbība ģimenē ir izplatīta parādība Latvijā. No partnera vardarbības vismaz reizi dzīvē Latvijā ir cietusi katra trešā sieviete. Labklājības ministrijas sociālās kampaņas "Sitieni starp kaimiņiem un savējiem skar arī tevi" ietvaros krīzes centrs "Skalbes", kas ikdienā saņem un apkalpo zvanus uz cietušo atbalsta tālruni 116 006, apkopojis populārākos mītus un faktus par vardarbību ģimenē un aicina līdzcilvēkus neignorēt vardarbību pret sievieti vai vardarbību ģimenē sev līdzās.

Māja ir neaizskarama teritorija. Nevienam nav tiesību iejaukties ģimenes lietās

Fakts: Vardarbība, piekaušana ir noziedzīgs nodarījums! Krimināllikums par miesas bojājumu nodarīšanu paredz sodu ar brīvības atņemšanu līdz pat 15 gadiem, un nav nekādas nozīmes, vai noziegums noticis mājās vai uz ielas. Nevienam nav tiesību sist otru cilvēku. Katram ir tiesības dzīvot, nebaidoties tikt fiziski ietekmētam.

Cietusī persona var saņemt tūlītēju aizsardzību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību vai veselību. Šī aizsardzība paredz tiesības policijai, izbraucot uz izsaukumu, nekavējoties pieņemt lēmumu par nošķiršanu — uzlikt vardarbības veicējam par pienākumu pamest mājokli, kā arī aizliegt tuvoties mājoklim un sazināties ar cietušo.

Sieviete tiek piekauta tāpēc, ka pati izprovocē vīru

Fakts: Sievietes tiek piekautas dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tāpēc, ka vakariņas bija aukstas vai televizors bija noregulēts uz nepareizo kanālu, vai arī bērns raudāja. Patiesībā vardarbīgi vīrieši atsakās kontrolēt savu vardarbīgo uzvedību. Pat ja vīrietim ir pamats būt dusmīgam, viņam tik un tā nav tiesību izpaust savas dusmas varmācīgā veidā.

Ja sieviete paliek kopā ar vīrieti pēc tam, kad viņa ir piekauta, viņai tas patīk

Fakts: Tikt piekautam ir sāpīgi un pazemojoši, nevienam tas nepatīk. Ir dažādi iemesli, kāpēc sievietes paliek kopā ar vardarbīgiem vīriešiem. Piemēram, tāpēc, ka viņas baidās no turpmākas vardarbības un finansiālām grūtībām pēc aiziešanas no vīra, vai arī viņas ir emocionāli pieķērušās saviem partneriem un tic, ka ģimenei jāpaliek vienotai, un nevēlas šķirt bērnus no tēva. Bieži iemels sievietes klusēšanai ir milzīgs kauns atzīties sev un apkārtējiem, ka pret viņu tuvi cilvēki var izturēties varmācīgi.

Vardarbība nevar būt bijusi īpaši smaga, ja nav redzamu ievainojumu

Fakts: Vardarbība vienmēr ir sāpīgs pārdzīvojums upurim pat tad, ja neatstāj pēdas, tāpēc varmākas iemācās nodarīt pāri tā, lai netiktu pieķerti. Pāridarījumu nevar novērtēt vizuāli, tam paredzētas speciālas psiholoģiskās diagnostikas un izmeklēšanas metodes. Turklāt jebkura vārdiska pazemošana, noniecināšana un draudi ir sāpīgi partnerim, tāpat kā fiziski pāridarījumi, taču aizvainojuma radītās sāpes nav iespējams aptaustīt, un tās ir grūtāk remdēt.

Alkohola un narkotisko vielu lietošana izraisa vardarbību partnerattiecībās

Fakts: Daži varmākas izmanto savas atkarības kā attaisnojumu vardarbībai. Lai arī pastāv sakarība starp vielu lietošanu un vardarbību partnerattiecībās, alkohols vardarbību neattaisno. Dažādu atkarību izraisošu vielu lietošana var padarīt vardarbību attiecībās vēl smagāku.

Cilvēki, kas cieš no vardarbības, nāk no vardarbīgām ģimenēm

Fakts: Par vardarbības upuri var kļūt jebkurš. Fiziska, emocionāla, verbāla un seksuāla vardarbība notiek visos sabiedrības slāņos neatkarīgi no valodas, kultūras, etniskās, reliģiskās, sociālās un seksuālās piederības.

Vardarbīgus cilvēkus ir viegli atpazīt. Viņi ir vardarbīgi visu laiku un pret visiem

Fakts: Ārpus partnerattiecībām šie cilvēki var būt pacietīgi un laipni. Vardarbību veikušais citur sabiedrībā var būt labs darbinieks, brīnišķīgs draugs, taču partnerattiecībās tiek izmantota emocionāla, fiziska un/vai seksuāla vardarbība, kas ietver dažādas varas un kontroles taktikas. Vardarbīgai personai attiecībās raksturīga:

zema pašapziņa;

vāji kontrolē savu uzvedību, visbiežāk emocijas izrāda dusmu veidā;

saista savus panākumus un neveiksmes ar ārējiem faktoriem — vienmēr citi pie visa vainīgi;

neuzticas citiem un izvairās runāt par sevi, pārsvarā nemeklē palīdzību vai nepārrunā personiskas grūtības ar citiem;

jūt vajadzību kontrolēt notiekošo un dominēt pār cilvēkiem;

ir liela varbūtība, ka viņš nāk no ģimenes, kurā bijis liecinieks vardarbībai ģimenē, vai arī pats ir cietis no vardarbības;

mēģina attaisnot un samazināt savas vardarbīgās uzvedības nopietnību gan savā, gan citu priekšā;

jūt atkarību no upura un vienlaikus izturas ar privātīpašniecisku attieksmi pret upuri, ko pats skaidro kā mīlestību.

Vardarbības rezultātā partnerattiecībās neviens netiek nogalināts

Fakts: Statistika rāda, ka katru gadu no partnera veiktās vardarbības mirst daudz cilvēku. Piemēram, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem 70 procenti nogalināto sieviešu slepkavībās vainojami viņu vīriešu dzimuma partneri. Destruktīvās attiecībās ģimenē bieži vien piedalās arī bērni, kas ar vecākiem notiekošajā bieži vaino sevi, un tas ir nopietnākais respektējamais fakts, ar ko vecākiem vajadzētu rēķināties.

Palīdzību, informāciju un konsultācijas, sastopoties ar vardarbību ģimenē, iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 116 006, bet kritiskās situācijās vērsties policijā, zvanot 110.