Lai justos kā es pats. Harisona ceļš no sievietes uz vīrieša ķermeni

"Man nav kauna par to, ka es kādreiz biju sieviete," atklāj Harisons Masī, vīrietis, kam vajadzēja septiņus gadus, lai padarītu savu ķermeni atbilstošu savai būtībai. Aģentūra "Reuters" piedāvā ieskatīties viņa ceļā no viena dzimuma uz otru. Viņš no sievietes kļuva par vīrieti, lai "vairāk justos kā es pats".

Harisons dzīvo Sentluisā, ASV. Lai arī dzimis sievietes ķermenī un novērtējis to, kas viņš ir, Harisons nolēmis, ka savā ķermenī vēlas justies ērtāk un ka vēlas vairāk vīrišķo pazīmju, piemēram, plakanas krūtis. Kopš lēmuma pieņemšanas un ceļa uz jauno ķermeni uzsākšanas, viņu laiku pa laikam apciemoja fotogrāfe un draudzene Sāra Svatija, kas šo transformāciju iemūžinājusi emocionālos attēlos. Fotogrāfe norāda, ka centusies atspoguļot cilvēku tādu, kādu viņu ir iespējams sajust, nevis ieraudzīt. Lai arī draugu un tuvinieku neizpratne un pat atraidījums šādās situācijās ir izplatīta parādība, Harisonam paveicās. Viņš saņēma atbalstu no saviem mīļajiem. Harisona tēvs Robins norāda: “Harisons ir bijis mans dvēseles radinieks.” Ar meitas vēlmi kļūt par vīrieti viņš bijis mierā. Mātei Stefānijai gan bijis grūtāk pieņemt notiekošo. “Tā bija kā šī bērna nāve,” viņa saka. Vēlāk gan sapratusi, ka viņas ir bērns ir tā pati persona, tas pats cilvēks, kas iepriekš. Harisona vecākā māsa atklāj, ka ļoti lepojas ar brāļa drosmi un priecājas par to, ka viņš kļuvis laimīgāks. Jāpiebilst, ka Harisonam ir izdevies atrast arī mīlestību – pirms diviem gadiem viņš satika savu līgavu Sandru. Foto: Reuters/Scanpix/LETA Tomēr sacīt, ka ceļš no sievietes uz vīrieša ķermeni bijis viegls un patīkams, nevar. Harisonam nācās sastapties ar virkni izaicinājumu. Uzsākot pārmaiņas, bijis neiespējami atrast darbu. Bijis neiespējami izskaidrot, kāpēc viņa vecais vārds nesaskanēja ar to, ko Harisons izmantoja, lai sevi stādītu priekšā. Intervētāji bijuši apjukuši un nav viņu nolīguši. Vēlāk gan darbu izdevies atrast. Foto: Reuters/Scanpix/LETA Starp lielākajām problēmām bijušas arī veselības aprūpes izmaksas pārvērtību laikā. Testosterons par pieejamu cenu bijis grūti atrodams, un Harisonam katru mēnesi vajadzēja apmēram 110 dolāru tā iegādei. Šim hormonam septiņu gadu laikā iztērēts vairāk 9000 dolāru. Tāpat grūtības sagājušas arī pašas injekcijas, ko iesākumā veikuši draugi un tuvinieki, jo Harisons to nedarīja. Vēlāk gan pārkāpis bailes un pats sācis veikt šo procedūru. "Sākumā tas bija biedējoši, jo man nekad nav patikušas adatas un potes, bet tagad tā ir ikdiena," atklāj Harisons. Veselības apdrošināšanas neesamība joprojām sagādājot galvassāpes. Krūšu noņemšanas izmaksas var sasniegt vairākus tūkstošus dolāru. Lai apkārtējie nepamanītu, ka tā vēl nav veikta, Harisons nēsā stingru apsēju. Foto: Reuters/Scanpix/LETA Pateicoties draugu atbalstam, viņš uzsāka ziedojumu vākšanai, lai spertu pēdējos soļus ceļā uz vīrieša ķermeni. 8000 dolāru vietā viņam izdevās savākt 8300. “Godīgi sakot, es nekad nebiju domājis, ka nonākšu līdz šim punktam savā dzīvē,” prieku neslēpj vīrietis.