Lienes Uresinas ieteikumi mērķu sasniegšanai un sapņu piepildīšanai

Dažas nedēļas pēc jauna gada sākuma daudzi cilvēki sāk zaudēt motivāciju, lai piepildītu visas savas apņemšanās. Ja vienreiz ir sanācis paklupt, tas nebūt nenozīmē, ka esi izgāzusies un savu sapni tā arī nekad nepiepildīsi. Tomēr tā nebūt nav, Tev nav jāgaida, kad pienāks nākamas gads, lai sāktu visu no sākuma.

Par to, kā piepildīt savas apņemšanās un realizēt mērķus un ieceres, vaicājām motivācijas trenerei Lienei Uresinai. Par viņas ceļu uz kouča pienākumu pildīšanai tu vari lasīt šeit.

Kad ir īstais brīdis izvirzīt jaunus mērķus?

"Par apņemšanos runājot, īstais brīdis ir šeit un tagad, un tūlīt. Tiklīdz mēs sākam atlikt uz vēlāku laiku – es to darīšu tad, kad… – tad tas ir vissliktākais laiks," teic Uresina. Viņa norāda, ka apņemšanās ir ļoti būtiska. Ne vienmēr ir iespējams sākt piepildīt apņemšanos, bet lēmumam ir jābūt uzreiz.

Ir normāli just bailes, lai uzsāktu kaut ko jaunu, bet tad, kad ir skaidrs mērķis un ir iespēja sākt to realizēt, tas ir jādara. Uresina norāda, ka piecu sekunžu laikā prāts var atrast attaisnojumu, lai nedarītu to, ko esi apņēmusies. Tāpēc kavēties nedrīkst – ir jāsāk un jādara. Ir jāvalda par savām domām. Jūtot, ka domas par atlikšanu un padošanos nomāc, ir jāatrod veids, kā ar tām tikt galā. Tas var būt mūzikas klausīšanās, dejošana vai jebkas cits, kas palīdz saņemties.

Mērķis tavai attīstībai un laimei

"Ja cilvēks dzīvē kaut ko vēlas sasniegt, tad uzstādīt mērķus ir pamatu pamats, jo bez mērķiem nav ne fokusa, nav ne virziena," uzsver speciāliste. Viņa mērķi salīdzina ar došanos uz kādu vietu – ir jāzina galapunkts, lai tur nokļūtu. Ceļi mērķa sasniegšanai var būt dažādi, bet, ja cilvēks nezinās, kur viņš dodas, viņš galā nekad tā arī nenonāks. "Ja tu zini, ko tu gribi, ja tu esi uzstādījis precīzus mērķus, tad tu viņus agrāk vai vēlāk sasniegsi, ja tu darīsi pareizās darbības."

Viena lieta, ko es gribu pateikt, – neviens cilvēks, ko mēs redzam un kas ir sasniedzis kaut ko savā dzīvē, nav to izdarījis vienas nakts laikā. Tas ir smags darbs no septiņiem līdz pat 10 gadiem. Liene Uresina

Viņa ir pārliecināta, ka tieši progresā ceļā uz mērķiem slēpjas cilvēka laime – ja cilvēks jūt, ka viņš attīstās un aug, viņam ir daudz vieglāk būt laimīgam un justies pilnvērtīgam. "Ja cilvēks attīstās, ja viņš šodien ir kaut nedaudz labāks, nekā bija vakar, tad tā jau ir attīstība un cilvēkam ir tā patīkamā gandarījuma un laimes sajūta."

Uresina iesaka uzstādīt tādus mērķus, no kuriem ir nedaudz bail. Cilvēki vēlas būt veiksmīgi un laimīgi, bet tas iespējams tikai, sevi izaicinot. Attīstība ceļā palīdz just prieku. "Mērķis dod mums fokusu, tas dod iespēju izmērīt progresu, tas mūs motivē, palīdz noticēt sev, un tā, protams, ir izaugsme."

Pareizi izvirzīts mērķis – galvenais motivācijas devējs

Mērķa nesasniegšana ne tikai liek izjust vilšanos, bet arī zaudēt motivāciju jaunu mērķu izvirzīšanai. Uresina norāda, ka veiksmes atslēga slēpjas pašā mērķī, nevis ceļā uz to: "Ir jābūt ļoti spēcīgai vīzijai, ko tu gribi." Par mērķi ir jādeg – ir jāsaprot, kāpēc tu vēlies to darīt. Ja cilvēks mērķi izvirza vienkārši tāpēc, lai paskatītos, vai to izdosies sasniegt, to izdarīt būs daudz grūtāk. Mērķim ir jābūt tādam, kas velk uz priekšu.

"Izvirzot mērķi, nedomā par to, kā es to sasniegšu, jo tas "kā" atnāks pats. Svarīgi ir, ko tu gribi." Fokusējoties uz mērķa sasniegšanas procesu, ir viegli pamanīt šķēršļus. Uresina arī norāda, ka cilvēki mērķus bieži nesasniedz, jo viņiem nav īsti skaidrs, kāpēc viņiem tas ir jāsasniedz. Tas attiecas uz visiem mērķiem. "Sievietes, kam paredzētas kāzas, vienmēr nomet svaru, jo viņām ir mērķis," piemēru min motivācijas trenere. Arī līdzekļus iekrāt ir vieglāk, ja ir skaidrs mērķis to izlietošanai. "Bez tā "kāpēc" tam mērķim nav nozīmes."

Seko līdzi tam, ko tu dari

"Ir ļoti, ļoti svarīgi sekot līdzi, tam, ko dari." Uresina pat iesaka izveidot kladi, kurā pierakstīt progresu ceļā uz mērķi. Viņa iesaka katru dienu pierakstīt, kas tad ir tas, ko vēlies no savas dzīves. Ja cilvēks katru dienu iedziļinās un domā gan par saviem mērķiem un to, vai tas, ko viņš dara pašlaik, palīdzēs tos sasniegt, to izdarīt būs vieglāk. Ja cilvēks koncentrēsies uz mērķiem, viņš saskatīs iespējas, satiks attiecīgos cilvēkus un veiks darbības, kas palīdzēs tos sasniegt.

Viņa iesaka arī izveidot mērķu vizualizācija ar attēliem. Redzot gaidāmo rezultātu, būs vieglāk atrast motivāciju. "Ir ļoti svarīgi just tās emocijas," uzsver Uresina. Vizualizācija palīdzēs sajust to, kā tu jutīsies, sasniedzot savu mērķi, un tas sniegs nepieciešamo motivāciju.

Neaizmirst par ikdienas rituālu nozīmi

Protams, ka, sēžot uz vietas un domājot par saviem sapņiem, tos sasniegt nav iespējams. Ir jāsaprot, ko tu vari darīt, lai savus mērķus piepildītu. Ir jāsaprot, ko tu vari darīt, ko mainīt savā dzīvē, kādas iemaņas apgūt, lai sasniegtu iecerēto. Kā piemēru Uresina min cilvēku ar lieko svaru rituālus – kā viņi ēd, ko viņi ēd un cik daudz viņi kustas. Cilvēkiem, kas ir labā formā, ikdienas rituāli būs pavisam citi.

"Kādas lietas man ir jāizdara, lai es to mērķi sasniegtu," par vienu no galvenajiem jautājumiem ceļā uz panākumiem teic Uresina, "katru dienu konstanti tu maini savus ieradumus."

Lai sasniegtu mērķi, ir jādara, nebaidoties no izgāšanās. "Viena lieta, ko es gribu pateikt, – neviens cilvēks, ko mēs redzam un kas ir sasniedzis kaut ko savā dzīvē, nav to izdarījis vienas nakts laikā. Tas ir smags darbs no septiņiem līdz pat 10 gadiem." Uresina uzsver, ka veiksmīgi cilvēki pēc kritiena pieceļas un dodas tālāk, jo viņu vīzija ir pietiekami spēcīga. "Jo tu vairāk nokritīsi, jo tev būs vairāk iespēju piecelties un sasniegt to, ko tu gribi."

Viņa arī aicina pateikties sev un sevi paslavēt par katru nelielo izdošanos.