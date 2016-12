Lolita Neimane stāsta, ka alkohola baudīšana atkarīga no cilvēka, tāpēc arī nākamās dienas sekas var būt dažādas. "Parasti saka, ka vairāk galva sāp no sarkanvīna un tumšā alus un vispār no krāsainiem un saldiem dzērieniem, bet te tā mēra sajūta tāpat kā iekš ēšanas," teic Neimane, skaidrojot, ka katram pašam būtu jājūt savs mērs. "Man tāds padoms – uz vienu alkohola glāzi, vienalga – lielāku vai maziņu, vienu kārtīgu ūdens glāzi kaut kā jāiemanās iedzert."

