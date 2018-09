Marija Naumova: ar izskatu saistīti stereotipi jaunas meitenes dara nelaimīgas

Stereotipi par to, kā tev jāizskatās, ietekmē ikvienu, pat tad, ja tu tos spēj neattiecināt uz sevi. Dziedātāja Marija Naumova raidījumā "Starp mums runājot" atklāj, ka to novēro, skatoties uz savu meitu un viņas draudzenēm. Māksliniece ir pārliecināta, ka uzskati, par to, kādām viņām ir jābūt, mūsdienās meitenes padara nelaimīgas.

Jautāta par to, vai viņa patiešām var atsvešināties un būt brīva no visiem stereotipiem un priekšstatiem, kas saistīti ar ķermeni, Naumova atbild: "Sāksim ar to, ka es neatceros, kad es pēdējo reizi skatījos kādu žurnālu. Es skatos uz savu meitu, viņas draudzenēm un vispār uz meitenēm tagad… Mēs bērnībā bijām tik laimīgas. Mēs zinājām, ka mēs esam skaistas." Kā vienīgo izņēmumu dziedātāja min reizes, kad puisim, kas patika meitenei, patikusi kāda cita. Tikai tad viņas bērnībā jaunietes aizdomājušās, ka, iespējams, nav tik skaistas. Tajā pašā laikā nereti meitenes runājušas, ka šis puisis vienkārši esot muļķis. "Bet tās bija vienīgās domas, uz tādu īsu brīdi," skaidro māksliniece, "bet šobrīd meitenes aug ar tādu domāšanu, ka viņas ir nesmukas, viņas ir resnas." Naumova neslēpj sašutumu par to, ka meitenes 13-15 gadu vecumā uzskata, ka viņām jāievēro diēta, jo viņas nav pietiekami slaidas. "Es esmu šokā. Tās meitenes ir tik nelaimīgas."