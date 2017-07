Melnās kāzas: laimīgais notikums neierastās noskaņās

Precības daudziem asociējas ar baltu kleitu, ziediem, krāšņi izrotātu svinību zāli un gaišiem, priecīgiem toņiem. Tomēr ir pāri, kas savu mīlestību vēlas nosvinēt citādāk. Tieši šādas savienības svinīgo atzīmēšanu organizēja Māra Narcise, kas ikdienā nodarbojas ar zīmola "Timeless Riga" veidošanu un virzīšanu.

Viņa piekrita nedaudz pastāstīt un parādīt, kas ir "Melnās kāzas" – maz redzēts un dzirdēts precību atzīmēšanas modelis. Māra norāda, ka vārds "melns" šajā projektā nav attiecināms tikai uz krāsu. ""Melnās kāzas" projekts ir atteikšanās no ierastajām tradīcijām kāzu noskaņas veidošanā. Pēdējos trīs gadus pasaulē ir novērojama tendence, ka cilvēki mazāk lietu dara tāpēc, ka visi vienmēr tā ir darījuši, bet gan vairāk ieklausās savās sajūtās – kā es to redzu, jūtu, kā es gribu veidot savu dzīvi, svinēt svētkus. Melnās kāzas ir projekts par drosmi un savu individuālo sajūtu."

Viņa skaidro, ka pāris, kam dekorēja svinību norises vietu melnās noskaņās, ir laivotāji, kam daudzi jauki mirkļi, atmiņas un asociācijas saistās ar laivām. "Līgava ieminējās, ka varbūt varētu dekoros ielikt laivas motīvu. Labi motīvu. Bet kāpēc ne reālu laivu? Īpaši ja vieta to atļauj. Tā mums radās doma viesu svinību zālē kā noformējuma elementu izmantot reālu koka kanoe laivu, kas pilda foto stūra funkciju, gan viesi var likt ziedus un dāvanas jaunajam pārim." sanāca gan skaisti gan romantiski, gan jēgpilni. Māra atklāj, ka viņai ļoti patīk atrast individuālu pieeju klientam un aizrakties rakties līdz kodolam.

Foto: Juris Zolbergs

To, ka kāzas var svinēt citādi, Māra pamanījusi jau sen – pirms trīs gadiem viņa pamanīja, ka pasaules kāzu modē parādās kleitas, kas nav baltas. "Tā kā tas "aizķēra", sāku vākt dažādus attēlus par šo tēmu." To, ka viņa reiz realizēs drosmīgu projektu un kādam pārim veidos kāzu dekorācijas gotiskā vai fantastikas filmu stilā, Māra apjauta jau pirms diviem gadiem. Šovasar viņa ļāvās savai fantāzijai un to izdarīja.

Lai arī kāzu dekorācijas gatavotas arī iepriekš, Māra atklāj, ka "Melnās kāzas" bijis izaicinājums, kas ļāvis izkāpt no komforta zonas. Rezultāts ieprecinājis ne tikai viņu, bet arī citus, jo pēc pasākuma negatīvi komentāri nebija dzirdami. "Man ir sajūta, ka cilvēkiem, tas ko daru ir vajadzīgs," norāda Māra.