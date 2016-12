Neierasti vingrinājumi rutīnas salaušanai un prāta asināšanai

Esi ikdienas rutīnas nomocīta vai vēlies asināt prātu? Lūk, Lavrens Kats savā grāmatā "Keep Your Brain Alive: 83 Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness" izvirza vairākus smadzeņu treniņus, kas var nākt par labu pašai. Ar tiem plašāk palīdzēja iepazīties "Reader's Digest".

Zobu tīrīšana ar nedominanto roku. Kā apliecinājusi grāmatas autora veiktā izpēte un citu pētnieku ieguldījums šajā jomā, šāda darbība, lai gan iespējami neērta, liek smadzenēm darboties neierastā veidā. Šajā gadījumā būtiski atcerēties, ka ar nedominanto roku vērts izmēģināt arī atvērt zobu pastas tūbiņu un uzklāt zobu pastu. Mazgājies ar aizvērtām acīm. Kad acis būs aizvērtas, sāksi vajadzīgo informāciju uztvert ar pārējām maņām. Tas attiecas gan uz pašu mazgāšanos, gan ūdens noregulēšanu un citiem higiēnas ieradumiem. Protams, neaizmirstot par drošību! Pamaini savu ikdienas rutīnu. Lai gan bieži tiek runāts par dažādiem rīta rituāliem vai ikdienas grafiku plānošanām, kas var palīdzēt tikt galā ar dienu bez lieka stresa, lai trenētu smadzeņu darbību, grāmatas autors iesaka pamainīt ierastās dienas lietas. Viņš uzsver, ka bieži vien, izstrādājot noteiktu dienas plānu, mēs iedzīvojamies rutīnā, daudzas lietas sākot darīt automātiski. Kats iesaka saģērbties pēc brokastošanas, suņa pastaigai izvēlēties citu maršrutu un pamainīt ierasto TV programmu, kuru no rītiem esi iecienījusi. Sajauc ierasto kārtību, kājām gaisā apgriežot dažādus objektus. Kad, piemēram, uz darba galda viss stāv kā ierasts, mēs nepievēršam tam lieku uzmanību, automātiski pēc formas un krāsām nosakot tā būtību. Tomēr Kats pamudina kājām gaisā apgāzt ģimenes fotogrāfiju, pulksteni vai galda kalendāru – tas piesaistīs uzmanību un liks smadzenēm darboties. Samaini ierastās vietas pie pusdienu galda. Vai tev mājās ir sava konkrētā vieta, kurā esi iemīļojusi sēdēt un baudīt maltīti? Lūk, šī ir iespēja pamainīt lietu kārtību. Pamainot vietas, tu iegūsi pavisam citu skatu uz cilvēkiem, telpu un veidu, kā sniedzies kaut pēc salātu bļodas. Veido citādas smaržu asociācijas. Cik gan daudz ir cilvēku, kuriem rīts smaržo pēc kafijas tasītes! Tomēr speciālists iesaka pamēģināt ko jaunu. Pie gultas uz naktsskapīša sagatavo kādu smaržiņu, iemīļoto ekstraktu. Aptuveni nedēļu, ik rītu pasmaržo sagatavoto aromātu, liekot savām smadzenēm veidot jaunas asociācijas. Atver mašīnas logu. Lai gan tagad nav visai piemērots laiks, lai lieki saldētos, kad iespējams, dodoties uz kādu galamērķi, atver mašīnas logu, piešķirot savam ierastajām ceļam jaunas smaržas un sajūtas. Spēle "10 lietas". Palūdz, lai kāds tev iedod kādu priekšmetu – kaut ko pavisam vienkāršu un ierastu. Bet tavs uzdevums ir sekojošs: izdomā desmit lietas, kas šis priekšmets var būt. Piemēram, mušu pletne var būt tenisa rakete, vijole, lāpsta... Citādāka pieeja lielveikalos. Veikalos iekārtojums ir veidots tā, lai tieši acu augstumā mums būtu visas nepieciešamās lietas. Kats iesaka izveidot savu pieeju, speciāli izpētot zemākos plauktus. Paņem kādu preci, iepazīsties no kā tā ir veidota. Tev nav pat šī prece jānopērk, jo jau tas, ka esi izlauzusies no ikdienas rutīnas, ir daudz. Nogaršo neierastus ēdienus. Ikviens no mums ir pieradis pie kādas konkrētas garšu buķetes, tomēr Kats iesaka izmēģināt arvien jaunus ēdienus, kas var radīt negaidītas un nekad neizjustas emocijas. Ja ir luste un esi apņēmusies jaunu kulināro apvāršņu iepazīšanai, vari ielūkoties "Tasty" recepšu krātuvē un sākt ar 14 desertiem apkārt pasaulei!