Nesasniedzamie skaistuma standarti – fotogrāfs iemūžina aknes tuvplānus

Mākslinieks, kas studē fotogrāfiju, Perets Devito, savā "Instagram" kontā ir realizējis interesantu projektu, lai parādītu, ka perfekta āda ir tāds pats bieži nesasniedzams skaistuma ideāls kā perfekts ķermenis. Vairākus gadus viņš pavadīja neskaitāmas stundas, lai apstrādātu fotogrāfijas un noslēptu savu akni un modeļu ādas nepilnības. Tad Devito saprata, ka šādai patiesības "izskaistināšanai" nav nekāda pamatojuma.

"Vienu dienu, kad es strādāju ar fotogrāfijām, sapratu, ka nav nekāda iemesla kaut vienu no tām apstrādāt," Devito citē "People", "es saprotu, ka to darīju, jo tāds bija mans darbs, bet es nevarēju atrast pamatojumu tam, kāpēc veltīju tik daudz laika, lai notušētu savas fotogrāfijas, lai vienīgais, ko ar tām izdarītu, būtu publicēšana sociālajos tīklos."

Fotogrāfs norāda, ka bija pamanījis ķermeņa pozitīvisma kustības sociālajos tīklos, bet viņš bija pārliecināts, ka to cilvēku, kas cieš no aknes, pārdzīvojumi netika atspoguļoti pietiekami plaši. Viņa darbu mērķis ir veicināt iekļaušanos un iedvesmot cilvēkus. Viņa pirmais darbs bija pašportrets ar uzlīmēm, kas norādīja uz laukumiem, ko vajadzētu notušēt. Lai arī sākumā nebija plānot publicēt vairākus paša mākslinieka attēlus, Devito to nolēma tomēr izdarīt.

A post shared by PJ DeVito (@peterdevito) on Sep 1, 2017 at 2:08pm PDT

A post shared by PJ DeVito (@peterdevito) on Dec 30, 2017 at 12:41pm PST

A post shared by PJ DeVito (@peterdevito) on Jan 23, 2018 at 11:15am PST

A post shared by PJ DeVito (@peterdevito) on Jan 11, 2018 at 1:19pm PST