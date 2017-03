Neuzkāpt uz tā paša grābekļa: kļūdas, ko prātīgi cilvēki nepieļauj divreiz

Ikviens no mums dzīves laikā kļūdās, taču tas savā ziņā ir lielisks veids, kā mācīties no nepatīkamās pieredzes un vairs nekad neuzkāpt uz tā paša grābekļa otrreiz. Bet ne vienmēr tā sanāk... Šoreiz piedāvājam amerikāņu psihologa, vairāku grāmatu autora un emocionālās inteliģences pētnieka Trevisa Bredberija "Linkedin" profilā publicētās un izvirzītās kļūdas, ko prātīgi cilvēki nepieļauj divreiz.

Naivi noticēt kam tādam, kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiess



Daži cilvēki ir ļoti harizmātiski un pārliecināti par sevi, tāpēc ir pat ļoti viegli noticēt visam, ko viņi stāsta. Viņi var stundām ilgi runāt par krāšņo pasauli – cik labi viņiem klājas biznesā, ko viņi pazīst, kādām pieredzēm izgājuši cauri. Gluži tāpat daudzos gadījumos viņi var piedāvāt atrast veidu, kā arī tu vari izbaudīt visu labo, ko reiz piedzīvojis viņš.

Protams, piedāvājums var šķist ļoti vilinošs. Un, lai arī ir tādi cilvēki, kuri no sirds domā to, ko saka, un par visām varītēm vēlas tev palīdzēt, šādos gadījumos bieži nākas apdedzināties. Kāpēc? Cilvēki ir dažādi – reti kurš mūsdienās ir gatavs par baltu velti izpalīdzēt ikvienam. Šādos gadījumos pastāv liela iespēja, ka piedāvātājam kaut kas ir aiz ādas, jo parasti, lai kaut ko sasniegtu, ir jācīnās pašai! Prātīgiem un loģiski domājošiem cilvēkiem pietiks ar vienu sāpīgu un nepatīkamu pieredzi, lai vairs tik naivi neticētu katram labajam piedāvājumam un sāktu apšaubīt lietu būtību. Lai pasargātu sevi, vispirms kārtīgi noskaidro, kur tu iesaisties, jo neviens (pašu ieskaitot) nav tik labs, kā viņš no malas izskatās.