Nevajag ielaisties darījumos ar azartspēlmaņiem. Andra atzīšanās atkarībā un tās uzveikšana

Oktobra sākumā Latvijā darbojās 309 spēļu zāles, liecina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopotie dati. Pērn kopējie uzņēmumu ieņēmumi tikai no spēļu automātiem pārsniedza 182 miljonus eiro. Daļa cilvēku spēļu zāles apmeklē reizi pa reizei un tur pavadīto laiku uztver kā nevainīgu izklaidi, kamēr netrūkst arī tādu, kam laika pavadīšana pie spēļu automāta ir kļuvusi par atkarību vai apmātību.

Viens no cilvēkiem, kas arī reiz bija nonācis azartspēļu atkarības varā, ir Andris Siliņš. Viņš ir viens no nedaudzajiem spēlmaņiem, kas nebaidās runāt par šo problēmu, atklājot seju. "Es esmu ļoti vienkāršs cilvēks. Tāds, kā visi. Tā atšķirība starp mani un jebkuru citu cilvēku… Tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka es esmu bijis atkarīgs no azartspēlēm – ļoti ilgu laiku," par sevi stāsta Andris.

Tagad no atkarības jeb, kā saka pats Andris – apmātības –, viņš ir atbrīvojies un savu stāstu ir izstāstījis arī grāmatā "Es esmu azartspēlmanis". Sarunājoties ar Andri, mani nepamet sajūta, ka ir lietas, kas paliek līdz galam nepateiktas, un viņš vairākas reizes atkārto, ka ne man, ne kādam citam nevajadzētu mēģināt līdz galam saprast azartspēlmani, jo tas, kas noticis viņa iekšējā pasaulē, esot pārāk baisi.

Spēlmaņa dzīve nozīmējot nepārtrauktu stresu parādu dēļ, manipulēšanu, melošanu, zagšanu, un šī atkarība ļoti bieži iet roku rokā ar alkoholismu. "Tas, kas iekšā notiek – nu var to saukt smadzenēs vai dvēselē –, ir haoss. Ir pilnīgs haoss," atklāj Andris, piebilstot, "spēlmaņi ir ļoti labi manipulatori, un viņi ļoti labi māk slēpt savas emocijas un to, kas viņiem notiek iekšēji, bet iekšā ir ārprāts. Ir ļoti, ļoti grūta dzīve, ārkārtīgi grūta dzīve."