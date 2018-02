No sarunas pie baznīcas līdz olimpiskajai bronzai. Kā tapa bobslejistu starta formas

Tikai pirms dažām dienām Latvijas sportisti izcīnīja pirmo medaļu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Pamanīts tapa ne tikai bobslejistu panākums, bet arī atlētu jaunās starta formas, ko pirms sacensībām ne vien nerādīja, bet pat slēpa no līdzjutējiem un konkurentiem. Lai uzzinātu vairāk par to, kā tapa formas, ko sacensību laikā izcēla sporta komentētāji visā pasaulē, uz sarunu uzaicinājām to radītājus – dizaineru Bruno Birmani un uzņēmuma "Mint Print" pārstāvi Mārtiņu Līsmani.

Kungi stāsta, ka darbs pie formām sākās jau pērnā gada vasarā un tas bijis ļoti intensīvs. Ar paveikto viņi ir apmierināti un pauž pārliecību, ka Latvijā varētu ražot pilnīgi visas mūsu sportistu formas. Tas vairotu gan atbalstu atlētiem, gan patriotismu un ļautu cilvēkiem sajust, ka arī viņi ir kaut nedaudz atbalstījuši sportistus ceļā uz panākumu. Jāpiebilst, ka Birmanis kopā Miķeli Baštiku ir izstrādājis nacionālās identitātes principus, kas vieno visus olimpiešu tērpus un kas ņemti vērā, šujot parādes tērpus. "Tās visas formas ir taisītas saskaņā ar identitāti," stāsta Birmanis. Viņa veikums redzams arī citu sportistu starta formās, piemēram, kamaniņu braucēju, kalnu slēpotāju, biatlonistu un distanču slēpotāju tērpos. Dažādos tērpos Bruno uzdevumi atšķīrušies – vienus vajadzēja pārveidot, ievērojot identitāti veidojošos elementus, bet citos sporta veidos bija jārada komandas tēls. Jaunu formu šogad neesot bijis skeletonistiem, ātrslidotājiem, šorttrekistiem un daiļslidotājiem. Bruno norāda, ka pie visām pārējām formām viņš ir "pielicis savu roku."

