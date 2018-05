Pakļaut sevi un citus personiskajai ellei: pazīmes, kas liecina – tu esi narciss

Ne visi spēj būt gana paškritiski un novērtēt sevi no malas. Un tieši tāpēc nereti mēs nespējam pat iedomāties, kādu mūs redz apkārtējie cilvēki. Iespējams, apzināti mūsu mērķis nav būt par vienu no toksiskākajiem cilvēku tipiem, proti, narcisu, tomēr mēs nemaz nenojaušam, ka par tādu mūs uzskata cilvēki mums apkārt. Iedvesmojoties no "Health" ekspertiem, izvirzījām pazīmes, kas ļaus izkristalizēt – tu esi narciss.

Narcisam patīk būt uzmanības centrā. Pavisam noteikti narcisi izbauda apkārtējo skatienus un nedalītu uzmanību. Viņi var stundām ilgi runāt par un ap sevi, cildinot savus pārspīlētos panākumus un savu satriecošo personību. Narciss savus stāstus pasniedz tā, lai viss skanētu viņam par labu – viņš ir vislabākais pavārs, priekšnieka labā roka, ātrākais skrējējs utt. Lai arī šos mānīgos faktus viegli saistīt ar mazajiem, baltajiem meliem, aiz šīs visas šarādes slēpjas kas dziļāks – tā ir sevis idealizēšana, kas aizēno bailes un apziņu, ka cilvēks nav pašpietiekams. Vai saskati sevi vai kādu pazīstamo šajā situācijā? Padomu došana par itin jebkuru tēmu. Lai arī kaut kā ieteikšana un noderīgu padomu sniegšana tiek vērtēta pozitīvi, narciss visu spēj ievirzīt negatīvā gultnē. Lai no sirds kādam kaut ko ieteiktu un izpalīdzētu, viņš pārvērš mirkli izdevībā, lai paspīdētu ar savām zināšanām. Proti, lai arī kāda būtu tēma, narciss vienmēr zinās vairāk. Protams, tas nav nekas ārkārtējs, bet kad nāksies atskārst, ka narciss ir neizmērojami erudīts un pārmērīgi zinošs jebkurā tēmā (vismaz viņam tā gribētos ticēt), tas var radīt cilvēkos šaubas par viņa vārdu patiesumu. Turklāt apkārtējo acīs šāda uzvedība ilgtermiņā var būt visai kaitinoša – nevajag būt par korķi ikvienai pudelei. Sapņiem un mērķiem nav robežu. Izsapņot savus mērķus un pēc tam uz tiem tiekties ar visiem spēkiem ir viens, bet pavisam citādi ir tad, ja cilvēks uzskata, ka viņš ir dzimis dižām lietām, bet nevēlas pat nedaudz piepūlēties, lai sasniegtu kāroto. Šāda attieksme ir klasiska narcisa pazīme. Šāds cilvēks ir izsapņojis, cik viņš ir un būs ietekmīgs, skaists, bagāts, turklāt sevi saista ar diženāko sabiedrības līmeni, kaut gan nereti tas ir tālu no patiesības. Šarms pēc pasūtījuma. Lai arī kā narcisam patīk būt uzmanības centrā, šis cilvēku tips prot īpašiem justies arī cilvēkiem visapkārt. Līdzko kāds apbrīno narcisu, viņš sāk novērtēt arī savu apbrīnotāju. Bet, kas nav mazsvarīgi, brīdī, kad apkārtējie sāk narcisu kritizēt, viņš ātri vien novēršas no šiem cilvēkiem un par viņiem aizmirst. Vai šādas situācijas tev ir pazīstamas? Foto: Callie Morgan / cc Vēlme vienmēr uzvarēt. Narciss cilvēkus iedala divās kategorijās – uzvarētāji un zaudētāji. Un viņam, protams, labpatīk būt pirmajā cilvēku grupā. Narciss vienmēr un visur cenšas būt labākais – ja ne ar darbiem, tad vismaz ar vārdiem. Šī vajadzība vienmēr būt labākajam nereti apslāpē draudzības un attiecības, jo narciss nespēj priecāties par saviem tuvajiem. Nekad neaizmirst aizvainojumu. Iespējams, visiem citiem varētu šķist, ka narcisam nerūp, ko par viņu domā apkārtējie, bet tas ir tālu no patiesības. Ja arī tā bijusi kaut pavisam niecīga piezīme, tas grauž narcisa pašvērtējumu un viņš nespēj ar to samierināties. Tā vietā, lai tiktu galā ar savām emocijām, viņš šādās situācijās pievēršas atriebībai dažādākās tās variācijās. Ja narciss ir reiz sāpināts, viņš nespēj līdz galam piedot savam pāridarītājam. Narciss nekad nav vainīgs. Šis cilvēku tips pavisam noteikti uzskata, ka nekad nav vainīgs – tā ir apkārtējo kļūda, neizdarība un problēmas. Ja arī narcisam paslīdējusi kāja, viņš veikli atradīs kādu, uz ko novelt vainu, lai saglabātu savu tīro tēlu. Narciss nespēj uzņemties atbildību. Narciss izmanto cilvēkus. Varbūt ne apzināti, tomēr kaut pavisam nejauši narciss izmanto cilvēkus. Šādas situācijas rodas, jo narciss nav empātiska būtne – viņš nespēj iejusties otra ādā un iztēloties notikumu no viņa skatupunkta. Turklāt narciss vienmēr cer uz to, ka apkārtējie viņam palīdzēs, bet nesaprot to, ka kādreiz ir nepieciešams palīdzēt arī apkārtējiem. Varētu teikt, ka tā ir manipulācija – gana bīstama spēle, lai kāds šajā situācijā neapdedzinātos. Ja vari atvieglojumā nopūsties, ka, būdams narciss, neesi darījis pāri citiem un sev, bet vari savilkt paralēles ar citiem cilvēkiem, iespējams, noderēs šie padomi, kā tikt galā ar narcisu darba vietā, kā arī privātajā dzīvē.