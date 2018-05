Patiesība un mīti par dzimumšūnu donoriem un ziedošanas procesu

Dzimumšūnu jeb olšūnu vai spermatozoīdu ziedošana ir plaši sabiedrībā diskutēts jautājums, par kuru viedokļi ir atšķirīgi. Šādā veidā var palīdzēt cilvēkiem, kuri paši nespēj tikt pie bērna, taču daudzus arī uztrauc neziņa savu atbilstību, turpmāko veselību, kā arī donora materiāla izmantošanu. Par procesa norisi un dzimumšūnu donoriem Neauglības ārstēšanas kampaņas ietvaros stāsta "Klīnikas EGV" ginekoloģe un reproduktoloģe Solvita Funka.

Par dzimumšūnu donoru var kļūt ikviens



Daudzi uzskata, ka par dzimumšūnu donoru var kļūt teju ikviens un klīnikas labprāt ņem ģenētisko materiālu no kura katra. "Šāds uzskats ir ļoti maldīgs," stāsta Funka un atklāj, ka, lai kļūtu par olšūnu vai spermas donoru, ir nepieciešams iziet ļoti nopietnas veselības pārbaudes.

Runājot par donoriem, atsevišķi jāizdala vīrieši un sievietes. Vīriešiem process ir vienkāršāks - vispirms ir jāsagatavojas procedūrai, trīs līdz piecas dienas ievērojot veselīgu dzīvesveidu un atturoties no alkohola un smēķēšanas. Pēc spermas nodošanas to izvērtē laboratorijā un, ja paraugu atzīst par labu esam, vīrieti aicina uz padziļinātām analīzēm - pārbauda, vai donoram nav seksuāli transmisīvas un ģenētiskas slimības, kā arī dod nosūtījumu uz psihiatra un narkologa konsultāciju, kas, savukārt, nosaka atkarību problēmas un psihisko saslimšanu esamību radinieku vidū. Ja donors veiksmīgi iziet šādas pārbaudes, tad pēc pusgada viņš tiek aicināts uz klīniku nodot analīzes vēl vienu reizi, un tikai tad šī donora sperma var tikt izmantota.

Sievietēm olšūnas ziedošanas process ir sarežģītāks un prasa vairāk laika. Ne visas sievietes, kas vēlas kļūt par donorēm, var iesaistīties olšūnu ziedošanas procesā. Vispirms ir jāiziet pilna veselības pārbaude, tostarp obligāts ir psihiatra apmeklējums, lai speciālists varētu izvērtēt donores motivāciju, nolūkus un psiholoģisko piemērotību procesam. Sieviete tiek detalizēti informēta par procedūras gaitu - olnīcu medikamentozo stimulāciju un olšūnu iegūšanu jeb punkciju, un pēc procedūras veikšanas donore tiek uzraudzīta. Protams, neiztiek arī bez svarīgākā - ģenētiskā materiāla pārbaudes, vai nav iedzimtu slimību.

Foto: Reuters/Scanpix

"Tātad varam secināt, ka par donoriem var kļūt veselas personas ar labu veselību un skaidru motivāciju. Arī vecums, kurā iespējams pieteikties programmai, ir ierobežots - sievietēm no 18 līdz 33 gadiem, bet vīriešiem no 18 līdz 40 gadiem," informē reproduktoloģe.

Donorus motivē tikai nauda

Runājot par dzimumšūnu donoriem, netrūkst bažu par to, ka ļaudis iesaistās tikai naudas dēļ. Funka uzsver: "Protams, finansiāla atlīdzība ir viens no motivējošiem faktoriem, taču praksē redzu, ka aizvien vairāk donoru nāk ar patiesu vēlmi palīdzēt. Parasti tie ir cilvēki, kuru draugi vai tuvinieki piedzīvojuši nespēju ieņemt bērnu - kad ikdienā redzi, cik sāpīgi tas ir, tad rodas motivācija palīdzēt tiem, kas nespēj tikt pie bērna saviem spēkiem. Kļūšana par donoru ir arī iespēja par brīvu iziet pilnu veselības pārbaudi."

Ziedojot dzimumšūnas, donors apdraud savu veselību

Ļoti aktuāls ir jautājums par to, vai dzimumšūnu ziedošana ietekmē iespēju kļūt par vecāku nākotnē. Ar vīriešiem viss ir pašsaprotami - spermas nodošana nekā neietekmē iespēju kļūt par tēvu, taču sievietēm ir jāiziet daudz sarežģītāka procedūra, kas brīžiem raisa šaubas. "Pētījumi rāda, ka iesaistīšanās olšūnu donoru programmā neapdraud veselību vai iespējas kļūt par māti. Ir dažādi faktori, piemēram, individuāla reakcija uz medikamentiem un narkozi. Var rasties olnīcu hiperstimulācija, iespējama infekcijas pievienošanās un asiņošana mazajā iegurnī. Šie riski ir īslaicīgi un reti sastopami. Tie tiek novērsti jau iepriekš, visu infekciju klātbūtni pārbaudot gan trīs mēnešus pirms stimulācijas, gan stimulācijas brīdī.

Foto: Shutterstock

Ir arī pētīts un nav pierādīts, ka procedūras dēļ pastāvētu auglības vai onkoloģisko slimību riski. Persona, kas var apdraudēt savu veselību, līdz procedūrai nemaz nenonāks - ne velti potenciālajiem donoriem tiek veikta detalizēta veselības pārbaude. Vai olšūnu ziedošana nozīmē, ka tās var trūkt pašai sievietei? Nekādā gadījumā! Sievietes organismā ir milzīgas olšūnu rezerves - meitenes piedzimst ar miljoniem folikulu, no kuriem auglīgajā dzīves periodā no olnīcām cikliski attīstās un izdalās 400–500 pilnīgi nobriedušu un apaugļoties spējīgu olšūnu. Katra mēneša sākumā olnīcās ieraugāmi 8-16 mazi folikulīši, bet tikai no viena rodas olšūna. Visi citi folikulīši cikla beigās iet bojā, un nākamajā izveidojas jauni. Olnīcu stimulācijas laikā ir iespējams arī no pārējiem folikuliem iegūt olšūnas, un tas neizraisa olšūnu zaudējumus."

Donora materiālu izmanto neierobežoti daudz

Vēl viens stereotips, kas radies par donoru ģenētisko materiālu, ir uzskats, ka to var izmantot neierobežoti daudz. "Ģenētiskā materiāla daudzums ir stingri regulēts - ja ir dzimuši bērniņi triju grūtniecību rezultātā, Latvijā materiālu vairāk izmantot nevar. Kas attiecas uz bažām par tikšanos ar radinieku - ņemot vērā, kādus līkločus met dzīve, jāsaprot, ka neviens nekad nav pasargāts no tā," atzīst Neauglības ārstēšanas kampaņas reproduktoloģe.