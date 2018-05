Pieredzes stāsti un padomi izaugsmes un iedvesmas forumā 'Līdere'. Video tiešraide

Piektdien, 18. maijā, norisinās izaugsmes un iedvesmas forums "Līdere", kas vienuviet pulcē fantastiskas sievietes, kas spēj iedvesmot un likt aizdomāties. Lekciju cikla tiešraidi iespējams vērot arī portālā "Viņa".

Forums "Līdere" veltīts ikvienai aktīvai, atvērtai, uz izaugsmi un attīstību vērstai sievietei. Forumā vienkopus varēs uzklausīt interesantus un aizraujošus pieredzes stāstus, profesionālu treneru padomus, lai attīstītu savas prasmes, lai smeltos zināšanas un atjaunotu enerģiju, lai ietu tālāk un iedvesmotu citus.

Ar savu pieredzi dalīsies izcilas personības – bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude-Rēlingere un vēl daudzas citas spilgtas sievietes – uzņēmējas, politiķes, mākslinieces, zinātnieces.

Visa diena sadalīta trīs daļās. Pirmā sesija, kurā runās lektores, būs no pulksten 10.40 līdz 12.40, otrā sesija no 13.30 līdz 15.20, trešā – no 16 līdz 17.10.

Forums norisinās "Splendid Palace". Tajā ir iespēja smelties iedvesmu un zināšanas 12 aizraujošās intervijās un 18 prezentācijās. Pasākumu apmeklē ap 600 dalībnieču no visas Latvijas.

Pilnu foruma programmu un lektoru uzstāšanās laikus iespējams atrast šeit.

Bet turpinājumā piedāvājam stāstus no dažām lektorēm, kas būs dzirdamas foruma laikā.