Rētu anatomija. Pašmāju fotogrāfe unikālā fotoprojektā pierāda, ka rētas ir skaistas

Projekts "Rētu anatomija" ir izveidots kā fotogrāfiju sērija. Tajā iekļauti cilvēki, kuri pārcietuši kādu slimību vai nelaimes gadījumu, kas atstājis rētu gan ārēji, gan iekšēji. Par pašu fotoprojektu "Viņa" lasītājām stāsta autore un fotogrāfe Laura Viļuma.

Ideja par šādu projektu radusies tad, kad kāda māmiņa vēlējusies, lai Laura iemūžina rētas, kas klāj viņas dēla ķermeni pēc sirds operācijām. "Viņš piedzima ar retu sirds slimību. Šī māmiņa rakstīja: "Šīs operācijas neizlabo sirsniņu, tikai uzlabo dzīves ilgumu. Nākotnē šie bērni ir pirmie uz sirds transplantāciju." Bērniem, kas cieš no šīs kaites, ir izteikti zilas lūpiņas, rokas un kājas, un faktiski strādā tikai daļa no sirds, jo otrs kambarītis ir neattīstījies. Tomēr zēns izrādījās stiprāks nekā slimība, viena gada vecumā sāka attīstīties arī otrs kambarītis, tika veikta operācija, lai "izlabotu" sirsniņu, un tagad viņš ir vesels un dzīvespriecīgs trīsgadnieks," stāsta Laura.

"Pēc sarunas un fotosesijas ar zēna ģimeni es sapratu, ka šī pieredze bija ļoti īpaša un citāda. Pāris mēnešus vēlāk es sāku runāt ar apkārtējiem par šo tēmu, respektīvi, rētām un to nozīmi. Beigās atklājās, ka gandrīz katram ir kas stāstāms un rādāms. Vairākas fotogrāfijas ir palikušas nenopublicētas, jo tādu stāstu ir simtiem.

Fotogrāfiem labpatīk sevi dēvēt par labiem psihologiem, arī es, ikdienā strādājot par modes un kāzu fotogrāfu, vairākkārt esmu ar to saskārusies, taču šī projekta ietvaros tas bija citādāk. Es nezinu, vai tas ir latviešu biklums un vai īpašība, kas sēž katrā no mums, bet cilvēki ļoti kautrējas. Kautrējas par savu izskatu, par to, ko citi padomās. Tāpēc es centos skaidrot, par ko ir projekts un kāda ir tā ideja," stāsta Laura, piebilstot, ka pirms tam fotogrāfijas bija apskatāmas arī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Projekta "Rētu anatomija" mērķis ir parādīt rētu kā cilvēka atšķirību, nevis nepilnību.

"Veidojot projektu, secināju, ka mūsu domāšanas procesi un uztvere ir iekārtota tā, lai baudāms būtu skaistais un ierastais. Tomēr estetizācija sniedzas dziļāk, to nevar traktēt kā mācību par skaisto un tā izpratni. Gribu ikvienam atgādināt, ka šajā perfekcionisma un skaistuma kulta laikmetā ir svarīgi nezaudēt sevi un neļauties stereotipiem. Rētas ir skaistas, jo tā ir daļa no mums un mūsu pieredzes," noteic projekta autore.



Ar citiem Lauras darbiem iespējams iepazīties viņas mājaslapā vai "Instagram" kontā.