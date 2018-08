Sieviete pamet darbu un kļūst par mājsaimnieci, lai dzīvotu kā 50. gados

Kāda sieviete Austrālijā ir tik ļoti iemīļojusi 20. gadsimta 50. gadu modi, ka ne vien ģērbjas šī laikmeta stilā un ir izmetusi pilnīgi visus modernos apģērba gabalus, bet ir arī atstājusi savu darbu, lai kļūtu par mājsaimnieci, raksta aģentūra "Caters". Viņai netrūkst kritiķu, bet Džemaima Kolinsa norāda, ka gan viņa pati, gan viņas vīrs ar šo izvēli ir apmierināti.

Kolinsai ir laikmetam atbilstoša kleitu kolekcija, senatnīgas piespraudes un elegantas cepures, kas ļauj veidot iecienīto tēlu. Arī viņas dzīvesveids atbilst iemīļotajam laikam – sievietei ar vīru ir tradicionāls lomu dalījums. Tas nozīmē, ka Kolinsa nestrādā, bet laiku velta mājas darbu veikšanai un vīra lutināšanai, bet viņš pelna iztiku abiem.

Iepriekš Kolinsa strādāja valsts darbu, bet nolēma pamest karjeru kriminoloģijā, lai kļūtu par mājsaimnieci. Viņas vīrs Džeks ir inženieris. "Man patīk būt mājsaimniecei. Cilvēki var sacīt, ka es iestājos pret feminismu, bet šāda dzīve ir mana izvēle," viņa norāda. Kolinsa nezina, cik ilgi šādi dzīvos, bet pašlaik viņa ar savu izvēli ir apmierināta, jo tā dara viņu patiesi laimīgu.

Dažādas reakcijas izraisa ne tikai izvēle kļūt pat mājsaimnieci, bet arī sievietes ģērbšanās stils, uz ko viņa norāda – citu viedoklis nav būtisks. Viņu vienmēr ir saistījuši 50. gadi un tā laika mode: "Es esmu lepna par to, ko es valkāju. Ģērbšanās vintāžas stilā liek man justies brīnišķīgi, skaisti un pārliecināti."

Kolinsa stāsta: "Kad es eju pa ielu vai dzeru kafiju kafejnīcā, cilvēki bieži blenž man virsū. Iespējams, viņiem bieži nenākas redzēt cilvēkus, kas saģērbušies tā, kā es to daru. Tas tomēr ļoti atšķiras, ko mana vecuma sievietes valkātu."

Pašlaik Kolinsai ir 28 gadi. Savas "modernās" drānas viņa sāka izmest pēc tam, kad bija atbrīvojusies no 30 kilogramiem liekā svara. Jāpiebilst, ka viņa ne tikai pilnībā nomainīja garderobi, bet arī iegādājās interjera priekšmetus, kas atbilst sievietes iecienītajam laikmetam. Ļoti daudzus priekšmetus viņa ir iegādājusies interneta izsolēs. Tur esot pieejami "dārgumi", ko nekur citur atrast nav iespējams.

"Lietoto preču veikali arī lieliska vieta, kur atrast vecmodīgas lietas. Tomēr es cenšos iepirkties ļoti maz un iegādājos tikai to, par ko esmu droša – to es valkāšu," atklāj Kolinsa. Pašlaik viņai ir mazāk nekā 10 tērpu, kas viņai patiešām patīk. Tie visi ir senatnīgi. Viņai nav džinsu, sporta tērpu, džemperu ar kapucēm un citu mūsdienīgu apģērbu: "Man ir sajūta, ka tas ir pareizi. Šķiet, ka esmu atradusi sevi, it kā es būtu no tā laika. Es nekad neesmu jutusies labāk."

Kolinsa jūtas lepna par to, ka ir laba mājsaimniece, un izbauda katru savas dzīves norisi, piemēram, tējas dzeršanu no tasītes, nevis palielas krūzes. Dažādi sīkumi, kas saistīt ar šo laikmetu, padara katru dienu īpašu un liek viņai justies laimīgai.