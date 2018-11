Spītējot skaistuma standartiem. Sešas sievietes 'Instagram' bezbailīgi atklāj savu ķermeni

Mūsdienās gandrīz katra ir dzirdējusi par sabiedrībā pastāvošiem skaistuma vai ķermeņa standartiem, kas nereti nozīmē – tvirtu un slaidu augumu, ideālu sejas ādu un noturīgu emocionālo veselību. Tomēr dzīves patiesība ir gluži pretēja – vairumam ir kaut nedaudz liekā svara, ādu klāj pinnes vai nelieli izsitumi, kā arī mentālā veselība buksē lielākos satraukuma brīžos.

Iedvesmojoties no portāliem "Cosmopolitan", "Self", "Elite daily" un "Her track", piedāvājam iepazīties ar sešām iedvesmojošām sievietēm, kuras savu dzīves cīņu ar akni, ēšanas traucējumiem, anoreksiju, liekajiem kilogramiem vai sevis pieņemšanu, atklāj visai pasaulei. Viņas nebaidās no kritiskiem komentāriem un nosodījuma, drīzāk pievērš uzmanību dzīves realitātei, kas nepavisam nenozīmē perfektu un ideālu ķermeni.

Arī dažāda veida mākslinieki visai neordināros veidos vērš sabiedrības uzmanību cilvēka ķermeņa nepilnībām. Piemēram, māksliniece Sāra Šakīla izveidojusi unikālu projektu, kurā ar mirdzumu palīdzību pilnībā pārvērtusi sieviešu strijas. Vairāk par spožo projektu lasi šeit.

Savukārt mākslinieks Pīters Devito pievērsies sejas ādas slimībai – aknei, iemūžinot ādas tuvplānus ar iedvesmojošiem uzrakstiem, piemēram, "Mīli sevi" un "Perfekts nepastāv". Attēlus un Devito stāstu skati šajā rakstā.