Tautastērps: no parastām drānām par gandrīz svētu modes preci

Tautas tērps kā pašapziņas devējs latvietim kalpojis jau gadu simtus, mainījies, pielāgojies, tomēr mūsdienu pasaules dvesmās lēnām atdzimst no jauna un kļūst atbilstošāks mūsu senču valkāšanas tradīcijai. Runā, ka tie, kas uzvelk tautas tērpu, iztaisno muguru un jūtas kā svētkos. Šī gada garākajā dienā, saulgriežos, iepazīstinām ar trīs dažādiem cilvēku stāstiem par tautastērpu, to valkāšanu un darināšanu, kā arī mūsdienu variācijām.

Senču mantojums darbojas

Tāpat kā visā Latvijā šobrīd noris radoša rosība, gatavojoties Līgo svētkiem un Dziesmu un deju svētkiem, arī tautas tērpu centrā “Senā klēts” meistares bizo kā bitītes. Šajā rosībā tiekamies ar tautastērpu eksperti, darinātāju un meistari Ziedīti Muzi. Kamēr Muze vēl konsultē telefonsarunā kādu zvanītāju, cita meistare palīdz angliski runājošai sievietei izvēlēties tautiskus elementus kāzām. Ir jūtams tautastērpu drudzis.

Jautāta par pirmajiem soļiem tautastērpa darināšanā un izvēlē, Muze stāsta: “Svarīgi vienoties, kāds šis tērps būs, kas cilvēkam ir svarīgākais. Ir dažādi tērpu pasūtītāji – tādi, kas sūta tērpu no matu galiņiem līdz papēžiem, pilnīgi visu. Tad ir kāds, kuram tikai vajadzīgs lakatiņš, ko apsiet ap cepuri.” Viņa atzīst, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, šis ir ļoti īpašs gads gan simtgades un aicinājuma “katram savu tautastērpu” dēļ, gan Dziesmu un deju svētku kontekstā. “Cilvēki ir gaidījuši šos svētkus, grib saposties. Mēs arī priecājamies par šo interesi. Tas ir ļoti skaisti, jo tērps dod mums pašapziņu un tie, kas uzvelk tērpu, iztaisno muguru un jūtas kā svētkos,” tā Muze.

Foto: Jānis Romanovskis

Eksperte tautas tērpa darināšanā iesaka izvēlēties to novadu, kurā vēlas sevi redzēt tautastērpā. “Cilvēki bieži atnāk un jau droši zina, piemēram, vecmāmiņa dzīvo Alsungā, tas nozīmē, ka tiks izvēlēts Alsungas tērps. Ir cilvēki, kuri uzreiz uzsver, ka Alsungas tērpu tomēr nedarinās – tik daudz visa kā ir jāvelk mugurā, nejutīšoties labi. Tad izvēlas pavisam vienkāršu Vidzemes tērpu ar kreklu, brunčiem un jostu,” teic tautastērpu pazinēja.

Viņa piemin, ka pēc novada izvēles var jau sākt pētīt attiecīgās izvēles elementus, piemēram, kāda veida ņieburs ticis valkāts. Muze uzsver, ka vienmēr pilns tautas tērps skaitās tas, kurā ir uzvilkta galvassega: “Jaunām meitām vainags, precētām sievām sievas cepures vai galvas auti, kas nu kuram novadam pieklājās, bet kaut kam galvā ir jābūt. Saka, ka latvieši ir staigājuši ar kailām kājām, bet ar kailu galvu nekad. Īpaši ejot godos, kad pie tā ir jāpiedomā.”

Mūsdienās svarīgi būtu izvēlēties tādu tautastērpu, kurā cilvēks jūtas ērti, labi un skaisti. Tautastērps ir liela investīcija arī naudas ziņā, ar to tiks staigāti gadu desmiti, tāpēc ērtumam un patikšanai ir liela nozīme. “Pirms diviem, trīs simtiem gadu tērps bija kā valkātāja vizītkarte. Piemēram, varēja redzēt, ka cilvēks nāk Nīcas tērpā, tad visiem bija skaidrs, ka šis ir Nīcas pagasta iedzīvotājs, jo viņam ir tērps no tā pagasta,” stāsta Muze. Viņa piemin, ka pati ir Vidzemniece, tomēr darinājusi sev Nīcas tērpu, kurā jūtas ļoti labi. Mēs daudz ceļojam, pārvietojamies, pārceļamies, tāpēc agrākās tērpa kā vizītkartes mērķis ir izzudis. Tomēr eksperte piemin deju kolektīvu “Biksti”, kuri darinājuši un pārstāv precīzu Bikstu novada tērpu. Viņu tautastērps svētkos būs īstena vizītkarte.

Foto: Jānis Romanovskis

Tērpu materiāli šodien ir būtiski atšķirīgi no sendienās izmantotajiem. Kaut vai dzijas atšķirības – kādreiz tā bija daudz smalkāka un izturīgāka. “Mūsdienās ir jāņem vērā materiāls un arī prasmes. Piemēram, nav nemaz tik viegli uzaust dažu novadu brunčus, ne visi meistari piekrīt. Ja auž vairākus mēnešus vienus brunčus, kādam izaicinājumam jābūt meistaram, lai to uzņemtos un austu ar speciālajām, velkamajām aušanas ierīcēm, lai brunči taptu precīzi. Mūsdienās, protams, liela daļa brunču auduma top rūpnieciski,” stāsta Muze. Tomēr viņa piebilst, ka mums vēl daudz jāmācās, lai spētu darināt tieši tādus tērpus kā senās dienās. “Ja ir vēlme, piemēram, pēc precīza arheoloģiskā tērpa, ir iespējams sašūt kreklu ar rokām, bet tad jāņem vērā lielas izmaksas. Ja tiek austs ar rokām, šūts ar rokām, tad šis tērps būs nesalīdzināmi dārgāks,” tā tautas tērpu eksperte.

Jautāta par to, vai katram īstenam latvietim būtu vajadzīgs tautastērps, Muze smaida: “Tas ir skaisti, ja ir šis tērps. Ir dziesmu svētki, ir citi svētki, kuros ir skaisti tērpties šajā tērpā. Domāju, ka tie cilvēki, kuriem ir tautastērps, sajūt, ka tērps dod to spēku. Tā doma, ka tas ir mūsu senču apģērbs, kas ir attīstījies un pilnveidojies, līdz mums nonācis. Ar to enerģiju, kas tērpā ir ielikta, ar visiem rakstiem. Ja mēģinām rakstus lasīt, tad katrs no tiem ir ko labu vēstošs. Viss ielikts, lai mēs būtu laimīgi, veseli, harmoniski šajā pasaulē.” Viņa atklāj, ka ir arī cilvēki ar vairākiem tērpiem. Tad svētkos ir pat grūti izvēlēties kuru ģērbt: “Ja viena vecmāmiņa ir no Zemgales, otra no Kurzemes, tad nereti darina divus tērpus, lai abām omēm prieks par tērpa valkātāju.”