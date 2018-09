Viena kleita mammai un meitai jeb Paaudze, kas nenoveco un mirdz arī pusmūžā

Beatrise Rumbeniece žurnāliste

Mūsdienu pusmūža sievietes, kurām ir pāri 40, 50, 60, būtiski atšķiras savā dzīvesveidā, attieksmē un jauneklībā, salīdzinot ar vienu vai divām paaudzēm iepriekš. Mūsdienās vairs nav brīnums, ka mamma un meita izskatās gluži kā māsas un kopīgi dodas sportot vai jaunā vecmāmiņa drīzāk līdzinās mātei un reizēm šajā lomā arī it labi iekļaujas. Viņas ir veiksmīgas savā karjerā un iedvesmo citas – jaunākas – izsaukties: "Ja tāda ir mana nākotne, tad es to gaidu ar nepacietību!" Un sabiedrība no tā ir ieguvēja.