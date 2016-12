Viena pati mājās? 10 lieliski veidi, kā izklaidēties svētku brīvdienās

Ja šogad tev, gluži kā Kevinam, nav vēlmes vai iespēju pavadīt svētkus draugu vai ģimenes lokā, ņem piemēru no mazā delvera un pierādi sev, ka arī vienatnē ir iespējams lieliski izklaidēties, svētku brīvdienās darot dažādas jaukas lietas.

Svētku laiku var uztvert ne tikai kā skrējienu un aktīvu tikšanos ar cilvēkiem, bet arī kā brīdi, kad atrast vietu un telpu savām iekšējās pasaules norisēm. Varbūt tieši šogad svētku brīvdienās ir jāizmanto iespēja atpūsties no trakā ikdienas skrējiena, lai pa īstam sajustu, kādas tad īsti ir tavas vēlmes, un realizētu tās. Lūk, septiņi "Passion" speciālistu padomi iedvesmai.

Vari lasīt grāmatas

Ja svētku brīvdienas plāno pavadīt lielākoties mājās, tev beidzot ir iespēja izlasīt visus "Harijus Poterus" vai citas uz naktsgaldiņa skumīgi stāvošās, putekļiem klātās grāmatas. Ja vēlies, palutini sevi, dodoties uz grāmatnīcu un nopērkot kādu grāmatu, kuras noskaņa tavuprāt būs īsti piemērota šīm brīvdienām. Tālāk jau tu zini, kas darāms – ieritinies dīvāna stūrī ar siltāko pledu un lielāko tējas krūzi, un ienirsti rakstnieka iztēles uzburtās pasaules kaislībās.

Vari skatīties filmas

Lieliska alternatīva grāmatām ir arī dažādas filmas un seriāli, kurus brīvdienās vari skatīties kaut diennakti no vietas, neuztraucoties, ko par to padomās citi. Ja tev ir gana daudz apņēmības, vari pamazām sākt skatīties 100 labākās filmas, kas dzīves laikā it kā jāredz katram cilvēkam!

Vari izgulēties

Kad tu pēdējo reizi kārtīgi izgulējies? Izmanto šo paša likteņa piespēlēto iespēju, nebēdājoties par modinātājpulksteņa zvaniem, un beidzot tiec vaļā no zilajiem riņķiem zem acīm! Un atceries, ka tad, kad tev būs bērni, par šādu "dāvanu" varēsi tikai sapņot.

Vari garšīgi paēst

Ja tev svētkos nav jāuzņem viesi vai pašai jādodas ciemos, velti laiku, lai iepazītos ar veselībai draudzīgākajiem produktiem un to pagatavošanas receptēm, kas ļaus tev beidzot pievērsties figūrai draudzīgākam uzturam, ēdot patiešām īstas maltītes, nevis biezpienu, kas dažu sekunžu laikā sajaukts ar grieķu jogurtu. Tā varēsi nebēdāties par visu sieviešu biedu – Ziemassvētku laikā uzēstiem kilogramiem. Ja ēst gatavošana nav tava stihija, vari palutināt sevi, dodoties pavakariņot uz kādu stilīgu restorānu vai pasūtot lielo picu. Jā! Kāpēc gan ne?

Vari nodarboties ar sportu

Brīvdienās, visticamāk, sporta zāles lielākoties būs krietni tukšākas nekā parasti. Dodies turp un izbaudi iespēju neviena netraucētai strādāt ar trenažieriem, nestāvēt rindā uz skriešanas celiņu un dušām, kā arī ieiet saunā, nepiedzīvojot neērtības sajūtu, kad tur sastopies ar kādu treniņu biedreni, ko zini pēc izskata un vārda, bet ar kuru noteikti nevēlies iepazīties tuvāk.

Vari veltīt laiku hobijam

Velti laiku savam hobijam! Tu jau sen gribēji uzšūt svārkus vai iemācīties jaunus ģitāras akordus? Lūk, īstais brīdis iegrimt "Youtube" un "Pinterest" noderīgo padomu pasaulē, lai apgūtu kāroto prasmi. Iespējams, šis būs pagrieziena punkts, kas mainīs tavu dzīvi pavisam necerētā veidā,

Vari iepirkties

Ja vēlies doties iepirkties, vari kādu tirdzniecības centru apmeklēt Otrajos Ziemassvētkos. Ļaužu pūļi būs izklīduši, un tu patiešām varēsi izbaudīt laikošanas procesu, nesmokot pārkarsētās ģērbtuvēs un nespiežoties nebeidzamās rindās, lai izvēlētos kādu jauku dāvanu vientuļai (šobrīd) sievietei – sev.

Vari atlasīt fotogrāfijas albumam

Mēs visas zinām, cik apnicīga var būt fotogrāfiju izvēlēšanās izdrukai. Tomēr vēlme glabāt bildes taustāmā formātā piemīt lielākajai daļa no mums. Nu tev ir izdevība lēnu garu, fonā skanot tavai mīļākajai mūzikai, iegrimt sentimentā, pārskatot gadu gaitā krātos attēlus, lai netraucēti atlasītu izdrukai piemērotākos.

Vari atbrīvoties no nevajadzīgām lietām

Kad tu pēdējo reizi ielūkojies skapju augšējos plauktos un kastēs, ko glabā gadu gadiem? Iespējams, tur slēpjas ne viens vien ārā metams "skelets". Kad mūsu grafiks ir saspringts, mājas ģenerāltīrīšana pārvēršas par murgu, balansējot uz laika trūkuma un pārguruma radīta nespēka, lai tīrīšanas darbiem pieķertos darba dienu vakaros. Aiztaupi šīs sajūtas un sakārto māju pamazām!

Vari doties pastaigā

Protams, brīvdienas tev nebūt nav jāpavada vien mājās! Vari doties arī skrējienā vai kādā pastaigā, izbaudot pilsētas ainas un svaigo gaisu. Pa ceļam noteikti iegriezies savā iecienītākajā kafejnīcā, lai pasūtītu tasi "lates" un nobaudītu gardāko siera kūku pilsētā.

Šīs ir tikai desmit no visām daudzajām, lieliskajām lietām, ko vari paveikt gaidāmajās svētku brīvdienās. Bet, ļoti iespējams, ka iedvesmojām tevi citām, vēl labākām idejām. Piemēram, sastādīt nākamvasar apmeklējamo festivālu sarakstu, izplānot ceļojuma maršrutu vai pierakstīt savas nākamā gada apņemšanās.

Lai veicas!