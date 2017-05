10 izskaužami ieradumi, kas var novest pie nabadzības

Bagātībai, lai cik tas neliktos dīvaini, bieži vien nav nekā kopīga ar laimi – ir taču zināms, ka bagātie arī raud. Tomēr nauda, nenoliedzami, sniedz izvēles brīvību, dažādas iespējas un ļauj cilvēkam justies novērtētam, cienījamam un ietekmīgam, tādēļ daudzu kvēlākais sapnis ir laimēt loterijā, atrast apslēptus dārgumus vai negaidīti saņemt mantojumu no kāda labvēļa. Kā saka – kur aitas, tur arī cirpēji – teju ik uz soļa tiek piedāvāti ātri, efektīvi un pārbaudīti mantas vairošanas paņēmieni un reāli pieredzes stāsti, kā gūt panākumus. Mēs piedāvājam šoreiz paskatīties uz to no citā skatu punkta un uzzināt, kādi ieradumi agrāk vai vēlāk var novest pie nabadzības.

Cerams, ka šie desmit "Shkolazhizni" speciālistu uzskaitītie dzīves pabērnu ieradumi nekad nekļūs par tavas dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Sevis žēlošana

Uz nabadzību tendēti cilvēki sevi žēlo un žēlojas par to, ka viņiem nav lemts kļūt bagātiem. Kāda žēlojas par to, ka viņai ir bijis lemts piedzimt par sievieti, jo vīriešiem dzīvē esot vairāk iespēju. Cita vaino savu apaļīgumu, jo slaidās dāmas izpelnās lielāku uzmanību, cita apraud savu deguna formu, nacionalitāti, ādas krāsu, reliģisko piederību. Ir arī tādas, kas sūdzas par to, ka vēl joprojām nav izgājušas pie vīra vai arī otrādi – pagalam neveiksmīgi apprecējušās un izšķīrušās. Jaunākas sievietes savas problēmas saista ar nepietiekamu pieredzi, bet vecākās – ar pārāk lielu gadu nastu.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Ja cilvēks ieciklējas uz kādu nenozīmīgu faktu un nepārtraukti gaužas, tad kā lai to uztver apkārtējie? Sevis žēlošana ir kā enkurs, kurš tevi apstādina pašattīstības ceļā un drošs solis pretī nabadzībai, jo tieši pašpārliecības trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kas liek samierināties ar mazapmaksātu darbu un nožēlojamu eksistenci.

Skopums

Ja tu nepārtraukti veikalā meklē preces ar atlaidi, negribi ieguldīt līdzekļus bērnu izglītībā, aizbildinoties, ka tev, lūk, savulaik arī neviens nav palīdzējis, liec saviem darbiniekiem strādāt pēc iespējas vairāk, bet maksā pēc iespējas mazāk, tad tas liecina, ka tev piemīt arī otra uz nabadzību tendētu cilvēku iezīme.

Cenšanās vienmēr un uz visu ieekonomēt neliecina par īpašu gudrību. Tas norāda, ka tu jūti stabilitātes trūkumu starp ienākumiem un izdevumiem un risini problēmu no nepareizās puses. Ja vēlies kļūt bagāta, tad sāc domāt tā, kā bagātie un veiksmīgie – aci nepamirkšķinot esi gatava par labu preci maksāt arī pilnu cenu.

Nodarbošanās ar sev netīkamām lietām

Andrim nepatīk pastaigāties ar suni, bet viņš ir par slinku uztaisīt mājai žogu, lai suņuks varētu droši izskraidīties pa sētu. Ilze ienīst savu darbu, bet tikai tā viņa var nomaksāt ikmēneša kredītu par jauno mašīnu.

Foto: Shutterstock

Šie cilvēki diemžēl ir nolemti nabadzībai, un tam par iemeslu ir izjūtas, kas rodas, darot nepatīkamu darbu. Lai izvairītos no šāda scenārija, dari nevis to, ko vajag, bet gan to, kas tev patiešām sagādā gandarījumu. Tieši tā tu vari iegūt materiālo labklājību un panākumus!

Panākumu izvērtēšana tikai naudas izteiksmē

Nabadzīgs cilvēks ir pārliecināts, ka tikai konkrēta naudas summa var sagādāt prieku – līdz tam dzīve ir tikai viena vienīga bēdu ieleja. Apaļa summiņa bankas kontā, protams, var dāvāt iespēju justies laimīgai, iegādājoties dārgus apģērbus, skaistu māju, ceļojot, esot neatkarīgai no vecākiem un vīra, aizejot no netīkama darba. Tomēr pieredze rāda, ka, pat negaidīti vinnējot loterijā miljonus, nauda ātri vien tiek notrallināta un īsta laime tā arī netiek sagaidīta.

Tas liek aizdomāties par to, ka veiksmīga un laimīga cilvēka dzīves mēraukla tomēr nav tikai dolāri, eiro vai jenas – katram no mums ir jāatrod savas laimes mērvienības.

Dzīvošana pāri saviem līdzekļiem

Ja nesaglabāsi realitātes sajūtu un lētticīgi ļausies vieglas dzīves vilinājumam, tad "bezprocentu" kredītkartes un smaidīgi banku darbinieki ar lielāko prieku palīdzēs tev ātri vien nonākt parādu bedrē.

Foto: Shutterstock

Ir jāspēj saskatīt atšķirību starp biznesa attīstībai vajadzīgu kredītu un tādu, kas ņemts, lai padižotos draugiem ar dārgu telefonu, jaunu mašīnu, ceļojumu, ko patiesībā nemaz nevari atļauties, vai bezjēdzīgi lielu māju.

Acumirklīga labuma izvēle

Vēlme dabūt visu un uzreiz ir vēl viena iezīme, kas vieno uz nabadzību tendētus cilvēkus. Viņi nespēj saprast, ka izaugsmei ir vajadzīgs laiks. Sākot strādāt prestižā uzņēmumā, kas šobrīd sola maksāt vidēji lielu algu, ir daudz lielākas izredzes laika gaitā, pierādot savas prasmes, kāpt pa karjeras kāpnēm un iegūt daudz vairāk, nekā pieņemot vilinošu darba piedāvājumu nevienam nezināmā firmā, kas, ļoti iespējams, jau pēc mēneša būs bankrotējusi.

Daudzi studenti sevi ieprogrammē uz nabadzību jau no brīža, kad sāk domāt, ka mācības augstskolā ir bezjēdzīgas un tikai atņem laiku, ko varētu tērēt lielās naudas pelnīšanai.

Sūkstīšanās par sliktu dzīvi

Ikviens potenciālais neveiksminieks sev visapkārt nereti saskata tikai diskrimināciju, korupciju un klaju necieņu, kas, lūk, viņam – normālam cilvēkam – neļaujot dzīvē neko sasniegt.

Foto: Shutterstock

Pretinde šim uzskatam ir viena – radoša pieeja. Ir jāmēģina saskatīt iespējas, kā cīnīties ar apkārtējās vides trūkumiem, lai kļūtu par uzvarētāju pat sev šķietami neizdevīgā situācijā, jo pat no katras šķietamas bezizejas ir vismaz divas izejas.

Nepareiza bagātības mēraukla

Tiešām bagāti cilvēki ir savā apziņā ne tikai sarāvuši jebkādas saites starp naudu un laimi, bet arī izdzēsuši vienādības zīmi starp bankas konta izmēru un patieso bagātības būtību. Īsta bagātība – tā ir māka, izjūtot azartu, aizrautību un kaislību, piesaistīt naudu, iegūt to pat no tukšas vietas un izdomāt arvien jaunus biznesa veidus. Patiesi veiksmīgs cilvēks nav atkarīgs no sava naudas maisa lieluma – viņu nebaida ne nodokļi, ne prokuratūra, ne laupīšana vai kredītkaršu numuru nozagšana, jo bagātība ir viņa apziņas stāvoklis.

Norobežošanās no ģimenes

Izteikti neveiksminieki bieži vien rodas no cilvēkiem, kuri, sākot just panākumu "garšu", attālinās vai pilnībā norobežojas no savas ģimenes, aizbildinoties ar to, ka viņiem nav vajadzīga ne ģimenes palīdzība, ne nauda, ne sapratne vai viedokļu apmaiņa ar tuviniekiem.

Foto: Shutterstock

Šie cilvēki nesaprot, ka veiksme jau nākamajā mirklī var novērsties, bet ģimene ir mūžīgs un neizsmeļams avots, kur smelties spēku un palīdzību brīžos, kad viss apkārt jūk un brūk. Ģimenes mīlestība var dot spēku ikvienam pakritušajam piecelties, lai ietu tālāk un sasniegtu jaunus apvāršņus, tādēļ nekad nenovērsies no ģimenes un novērtē savējo atbalstu.

Sevis salīdzināšana ar citiem

Pēteris uzskata, ka viņš ir pārāks par saviem klasesbiedriem, jo 12.klasi ir pabeidzis kā vienīgais teicamnieks. Jānis savukārt domā, ka ir vissliktākais starp draugiem, jo vienīgais vasaras brīvdienās nav strādājis. Māris ienīst savu brāli tāpēc, ka viņam vēl nepieder "bembis", kādu vakar ir iegādājies Valdis. Aina ir gatava "nožņaugt" savu draudzeni, kurai ir vairāk pielūdzēju.

Foto: Shutterstock

Visus iepriekšminētos personāžus vieno tipiska neveiksminieka iezīme – slimīga sevis salīdzināšana ar citiem. Padomā, vai tiešām savu dārgo laiku, ko tērē šai bezjēdzīgajai nodarbei, nevajadzētu veltīt kam produktīvākam?