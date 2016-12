Jau kopš seniem laikiem uzskatīts, ka Ziemassvētki ir viens no vislabākajiem laikiem, kad zīlēt nākotni. Mēs taču nelaidīsim to garām, vai ne?

Zīlēšanai nepieciešama īpaša vieta un laiks



Istabā, kurā notiek zīlēšana, jābūt pēc iespējas klusāk. Šeit nederēs ne garāmbraucoša tramvaja skaņas un pat ne tev tīkama mūzika (kur nu vēl TV fonā), jo nekas nedrīkst novērst uzmanību no jautājuma!

Zīlēšanas seansa laikā nedrīkst krustot rokas vai kājas (ne tikai Ziemassvētkos, bet arī citkārt).

Noņem gredzenus un visu, kas apsiets vai aptver rokas un kājas – pulksteni, siksniņkurpes utt..

Viena no vislabākajām zīlēšanas vietām skaitās pirtiņa, kurā, kā izsenis uzskatīts, dzīvo dažādi gari. Der arī vecas, pamestas mājas, bēniņi un pagrabi. Īpaši drosmīgie zīlēt var doties uz kapsētu, kas uzskatāma par krustcelēm starp dzīvo un mirušo pasauli. Pie šādām vietām pieskaitāmi arī sliekšņi, vārti, mājas stūri. Īpaši maģiskas ir krustceles!

Kāds būs nākamais gads?



Tautas tradīciju pūrā ir dažādi paņēmieni, kā to noskaidrot.

Ziemassvētkos jāiet pie kaimiņa durvīm klausīties. Ja pirmo dzird "Jā!" – būs lielas pārmaiņas, ja "Nē!" – nekas liels tajā gadā nav gaidāms...

Ja grib zināt savu nākotni, tad Ziemassvētku naktī jāapiet ap savu dzīvojamo ēku trīs reizes un pēc tam jāieskatās logā – tur varēšot redzēt savu nākotni. Droši vien domāti paša logi, tāpēc daudzdzīvokļu namu augšējo stāvu iemītniekiem laikam jāmeklē citas metodes...

... piemēram, šī: paņem bļodu un ielej tajā ūdeni. Uz bļodas malām piestiprini lapiņas ar zīlētāju vārdiem vai notikumiem (kāzas, flirts, laimests, slimība utt.). Ieliec valrieksta čaumalas pusītē nelielu eglīšu svecītes gabaliņu un aizdedzini. "Laiviņu" ieliec bļodas vidū. Pie kuras lapiņas tā piepeldēs un kādu lapiņu aizdedzinās, tāds arī būs nākamā gada vadmotīvs.

Negribi peldināt svecīti? Pusnaktī aizdedzini to un ļauj vaskam pilēt ūdens bļodiņā. To atkārto 2–3 reizes, līdz bļodiņā ir gana daudz vaska piļu, lai pēc to formas noteiktu nākotni. Bez tam vasks sniedz vēl papildnorādes: lielas lāses norāda lielus notikumus, svītras – tālus ceļus, dzīvnieku figūras – nedraugus, bet cilvēku – draugus. Māja – drīzumā tiksi pie jaunas saimniecības; sievietēm tas var būt saistīts, piemēram, ar precībām. Bezformīgs veidojums diemžēl var nozīmēt kādu neveiksmi tuvākajā nākotnē. Kaut kas līdzīgs kokiem: uz augšu vērsti zari – drīzumā prieki, uz leju – skumjas, ilgas, vientulība. Gredzens vai sveces liesmas forma nozīmē kāzas. Pankūka, kas nolaižas trauka dibenā, nozīmē pretējo – ilgstošu būšanu vecmeitās. Bedre, neliela ala vai kas līdzīgs akas grodam – pati nevēlamākā figūra, jo tā simbolizē cilvēka nelaimes, pagrimumu un pat smagas slimības.

Var arī ūdenī ielaist olas baltumu un vērot, kādas figūras veidojas. Baznīca meitenēm nozīmē drīzas kāzas, bet vecākai sievai – nāvi. Kuģa siluets precētai sievai sola drīzu vīra atbraukšanu, neprecētai – aizprecēšanos tālumā, bet vīrietim – ceļojumu. Ja olas baltums nogrimst glāzes dibenā, tas norāda uz bēdām vai kāzu attālināšanos. Precīzākai prognozei izvēlies svaigu olu!

Zīlēšanas metode tiem, kas nav sagādājuši svinu: uzliec uz apgāztas māla vai emaljētas bļodas saburzītu papīru un aizdedzini. Tad trauku ar sadegušo papīru pienes pie sienas un pagrozi bļodu, līdz uz sienas izveidosies ēna, pēc kuras aprisēm varēsi spriest par tuvāko nākotni. Uzmanīgi ar uguni!

Ziemassvētku vakarā tuvinieki meiteņu apavus apbārsta ar pelniem un paslēpj zem gultas, bet meitenes naktī ceļas un skatās – kurai vairāk pelnu, tai būs bagātāka dzīve (jo labvēlīgāki tuvinieki?...).

Ņem egles zariņu, paturi to virs sveces liesmas un 12 reizes noskaiti vārdojumu: "Egle, Meža mātes mīļā meita, vai man ilgi dzīvot vai drīz izdzist, gaidīt bagātību vai nabadzību, uzticību vai nodevību?" Tad liec zariņu zem spilvena un liecies gulēt. Sapnī varot ieraudzīt nākotni. Nākamajā rītā apskati zariņu: ja skujas nobirušas, tas pareģo slimību un likstas, bet, ja stingri turas, dzīvosi ilgi un laimīgi.

Vai izdosies nākamgad iziet pie vīra?



Šis jautājums ir mūžam aktuāls, un zīlēšanas metožu – ka biezs.

Ziemassvētkos sanāk kopā trīs meitas, katra novelk labās kājas kurpi un ieliek bļodā. Tad krata to, līdz kāda kurpe "izlec" ārā – tai meitai pirmai būs jāiziet pie vīra.

Meitas nosēžas ar muguru pret durvīm un sviež kurpi pār plecu. Kuras kurpes purns trāpa durvīs, tā tiks izprecēta.

Naktī dodies uz krustojumu un, uzdodot jautājumu par līgavaini, apvelc sev apkārt loku un uzmanīgi ieklausies, kas notiek apkārt. Jautras sarunas, smiekli, dziesmas un citas pozitīvas emocijas nozīmēs drīzas precības. Bāršanās, strīdi un raudas atliks laulības uz gadu.

Vīrieša cilvēki gan parasti par zīlēšanu vīpsnā, tāpēc viņiem domātie paņēmieni folklorā sastopami krietni retāk, bet – lai nu būtu vismaz viens! Kad svinības beigušās, puisim jāaizstaigā līdz kādam āliņģim, jāiegremdē tajā roka un tad, neslaukot un atpakaļ neskatoties, mudīgi jājož mājās un jāliekas uz auss (nē – uz slapjās rokas). Tad likteņa nolemtā līgava sapnī apsēdīsies klēpī.

Ziemassvētku vakarā meitas sver kaķi. Ja tas sver puspodu (4,1688 kg), tad meita drīz izies tautās.

Vai vēlēšanās piepildīsies?

Ja kaķis pēc svēršanas nav apvainojies un aizmucis, vari astaini izmantot vēl vienai zīlēšanai. Izliec minci aiz durvīm, iedomājies vēlēšanos un pasauc. Ja tas pārkāps slieksni ar kreiso ķepu, vēlēšanās noteikti piepildīsies, ja ar labo – radīsies šķēršļi, kurus nāksies pārvarēt.

Līdz pusnaktij sagatavo vidēja izmēra spoguli un dažus egles zarus. Pirms gulētiešanas ar krītu uzraksti uz spoguļa tā cilvēka vārdu, par kuru domā, vai arī savu viskvēlāko vēlēšanos. Noliec spoguli zem gultas un izkārto ap to zariņus. No rīta ieskaties spogulī. Ja uzraksts būs izdzisis, vēlēšanās noteikti piepildīsies vai gaidāmas drīzas kāzas. Ja nu uzraksts palicis, kā bijis, nāksies vēl gaidīt uz cerību piepildīšanos. Dažkārt uz spoguļa var parādīties arī krusts – tā uzskatāma par sliktu zīmi tam, kura vārds tur rakstīts.

Kāds būs laiks un kāda raža?



Ja Ziemassvētku naktī debesis zvaigžņotas, tad nākamā gadā būs laba raža, turpretim apmākušās debesis sola neražu. Zvaigžņotas debesis sola arī to, ka lopi labi padosies.

Ja Ziemassvētku naktī pūš auksti un stipri vēji, tad gaidāms nelāgs gads.

Ziemassvētki bez sniega sola vāju siena ražu, bet biezs sniegs – biezus siena vālus un auglīgas druvas.

Ziemassvētku naktī jāiet pie stropiem bišu sanoņā klausīties. Ja tās "dzied" skaļi, būs laba vasara.

Senie latvieši Ziemassvētkos no salmu jumta vai salmu kaudzes vilka ārā salmu: vārpa ar graudu solīja, ka gads būs bagāts.

Pie labas "ražas" pašiem arī roka jāpieliek, tāpēc zvejnieki sakar makšķeru auklas istabā un tām piekar klāt cimdu – tad daudz zivju ķeršoties.