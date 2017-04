Vienkāršs vingrinājums, kas palīdzēs izprast savas vēlmes un attīstīt intuīciju

"Es nezinu, kāda esmu."" "Nezinu, ko īsti es gribu." "Nezinu, par ko gribu kļūt." "Jau sen dzīvoju pēc svešiem noteikumiem, aizmirstot par savu "es" un nedomājot par to, kas es esmu...". Pazīstami, vai ne? Šādus izteikumus bieži nākas dzirdēt no sievietēm, kuras, gan divdesmit gados, gan piecdesmit un sešdesmit gadu slieksni sasniedzot, tā arī nav atradušas savu vietu dzīvē. Kur tad meklējamas un vai vispār ir atrodamas atbildes uz šiem eksistenciālajiem jautājumiem?

Portālā "Econet" psiholoģe Jūlija Sudakova skaidro, ka šādos gadījumos viņa vienmēr iesaka sievietei atgriezties pie savas būtības un ieklausīties savā intuīcijā. Diemžēl, tādu sieviešu, kuras ir pazaudējušas savu galveno attīstības un vitalitātes "instrumentu" – sievišķīgo intuīciju, esot visai daudz. Tikai intuīcija dod sievietei izsmeļošu informāciju par visu lietu būtību, arī spēju izprast cilvēkus un viņu vēlmes, garastāvokļa izmaiņas, kā arī izpratni par to, kad un ko teikt, kā rīkoties, spēju paredzēt un prognozēt, pasargāt tuviniekus no dažādām nelaimēm un pat dziedināt.

Sievietes intuīcija tiek lauzta kopš dzimšanas

Foto: Shutterstock

Ja šis "instruments" ir pazaudēts, tad nākas uzklausīt neskaitāmi daudz konsultantu un padomdevēju, kuri māca, kā dzīvot (starp citu, tieši konsultanta profesija pēdējā laikā ir viena no vispieprasītākajām). Ejot iepirkties, mēs ņemam līdzi māsas, mātes un draudzenes, lai viņas pateiktu, kas mums piestāv un ko pirkt. Ja pašas nespējam izvēlēties, tad saucam pārdevēju, lai tā kaut ko iesaka. Mēs nēsājam kabatās horoskopa zīmei atbilstošus akmeņus, pat neaizdomājoties, ka tie varbūt disharmonē ar mūsu izjūtām, jo arī tiem, kā jau katrai lietai, piemīt sava enerģija.

Jau pēc piedzimšanas meitenes intuīcija tiek iedragāta, liekot mazo gulēt un barojot noteiktos laikos, un vienalga – grib bērns ēst vai nē, jo māte zina labāk, ko viņam vajag. Kad mazā meitene paaugas un atsakās ēst, gādīgā māmiņa domā, ka bērns nomirs badā, tāpēc ar pierunāšanu izbaro visu šķīvja saturu. Jo māte taču zina labāk!

Pēc tam vecāki izvēlas apģērbu, kurš mazajai bērnudārzniecei piestāv vislabāk, tad rotaļlietas un bieži vien pat draugus. Skolā savukārt visu labāk zina skolotāji, un reti kurš rēķinās ar bērna personību un viņa individuālajām īpatnībām. Atzīmes pusaudze sāk uztvert kā savas personības vērtējumu: es esmu divnieks, bet viņa – piecinieks, tātad viņa ir labāka par mani.

Pašapziņa tiek pakāpeniski salauzta. Vecāki vienmēr zina labāk, kādā augstskolā un par ko mācīties. Rezultātā izaug sieviete, kura saprot, ka visi visu zina labāk par viņu, un viņas pašas viedoklis par sevi veidojas tikai un vienīgi no apkārtējo viedokļiem. Šāda persona ir pilnīgi atkarīga no citiem, no vēlmes visiem izpatikt, un bieži vien tas notiek uz viņas pašizaugsmes rēķina. Un, kad sievietei kāds beidzot uzdod pavisam vienkāršu jautājumu: "Ko gribi tu pati?", tad acīs ir skaidri manāma absolūta neizpratne, jo par to viņa, iespējams, vēl nekad dzīvē nav aizdomājusies.

Nu ko, varbūt ir pienācis īstais laiks par to padomāt? Ir pienācis īstais laiks dzīvot savu dzīvi! Īstais laiks būt gandarītai par savu vēlmju piepildījumu, nevis iestāstīt sev, ka esi priecīga, atkal un atkal realizējot vecāku, skolotāju, vīra, draugu vai citu cilvēku sapņus Šī dzīve ir tikai tava, un neviens nezina labāk par tevi, kā to nodzīvot!

Vienkāršs veids, kā izprast savas vēlmes un trenēt intuīciju

Foto: Picjumbo

Kā tad īsti izprast savas patiesās vēlmes? Kā atrast ceļu uz sevi? Kā saprast sevi un atgriezt sievišķīgo intuīciju? Lūk, ieteikums, kā to vajadzētu darīt:

Paņem vairākas A4 formāta lapas vai parastu burtnīcu. Vienās lapā uzraksti virsrakstu "Es gribu...", bet otrā "Man patīk...". Aizpildi abas lapas tā, lai katrā no tām kā minimums būtu 100 punktu. Pēc tam vēlreiz pārbaudi un katru izteikumu izlasi skaļi, turot roku uz krūtīm un ieklausoties savās izjūtās.

Punkti, kurus lasot, jutīsi prieku, iedvesmu, spēku pieplūdumu, motivāciju, entuziasmu – tās ir tavas patiesās vēlmes. Ja lasot tevi pārņems sajūta ''Man tas jāizdara", tad skaidrs, ka tā ir vecāku, vīra, draudzeņu vai kāda cita vēlēšanās, ko paveikt liek tava pienākuma apziņa, tāpēc izsvītro svešās vēlmes no sava saraksta.

Beigās tev paliks pāri tikai neliels saraksts ar savām īstajām vēlmēm. Ņem vērā, ka tieši tās arī ir tavas veiksmes patiesā atslēga. Tāpat rīkojies arī, ja nākas izdarīt kādu grūtu izvēli, – pieliec roku pie krūtīm un pajautā savai iekšējai balsij: "Vai tiešam es to gribu?", un godīgi ieklausies savās izjūtās. Tas ir pareizais veids, kā ar laiku vari iemācīties izprast sevi un atgūt savu intuīciju. Atceries, ka mainot sevi un savu apziņu, mēs varam mainīt visu pasauli.