Aizkari – viena no skaistākajām telpas rotām

Tas ir patiesi brīnumaini, cik ļoti telpu spēj izmainīt skaisti un gaumīgi aizkari. Ikreiz, kad ieejat jaunā mājoklī vai remontējat jau esošo, ir viegli ievērot atšķirību starp to, kā izskatās logs, kad pie tā ir piekārti aizkari, žalūzijas vai kāds cits dekors un to, cik neapģērbts un vientuļš izskatās logs bez aizkariem.

Ja logam vai loga ailēm ir asas un kantainas malas, tad tieši aizkari ir tie, kas loga izskatu padara maigāku, plūstošāku un līdz ar to harmoniskāku. Ja logs ir garlaicīgas formas, tad aizkari tiem piešķirs to īpašo odziņu un padarīs to aizraujošāku. Gluži tāpat aizkari var izdarīt arī pretējo - akcentēt un pasvītrot logus, kuri ir interesantas formas vai jau ar kādu īpašu dekoru logā – piemēram, logus ar vitrāžu elementiem.

Jebkuri aizkari papildina gan telpas noformējumu, gan arī rada brīnišķīgu mājīguma sajūtu visā telpā kopumā. Aizkari spēj piešķirt telpai ikvienu raksturu, kādu vien vēlaties tai piešķirt. Par cik aizkari nereti aizņem nopietnu daļu telpas, tad arī aizkaru dizains ir ļoti svarīgs ikvienai telpai, kurā ir logs. Dizaina speciālists vienmēr ļoti ātri spēj ieraudzīt, ko katrā telpā un logā būtu nepieciešams izcelt, akcentēt, bet ko - notušēt un noslēpt, kurš aizkaru risinājums būtu piemērotākais katrai konkrētajai telpai. Tas tādēļ, ka nevar pielikt gan vannas istabā, gan virtuvē, gan viesistabā pilnīgi vienādus aizkarus. Katrā telpā ir savas nianses un prasības, kuras ir jāievēro, ja ir vēlēšanās, lai aizkari un žalūzijas kalpotu ilgstoši. Piemēram, vannas istabā ir jāņem vērā, ka tā ir telpa, kurā mēdz būt augsts mitruma līmenis, un lieli smagnēja auduma aizkari, kuri ilgi žūst, šai telpai nav īsti piemēroti, toties lieliski iederas šādās telpās žalūzijas vai nelieli un viegli aizkari. Gluži tāpat virtuves aizkariem interesants un labs risinājums ir romiešu aizkari, kuri ir brīnišķīgs dekoratīvs elements un izskatās tikpat eleganti kā aizkari, bet aizņem virtuvē mazāk vietas. Turklāt romiešu aizkarus, ja tie ir tuvu virtuves darba virmai ir viegli pacelt, līdz ar to tie nesasmērējas tik ātri, turklāt arī parādās vairāk vietas, kur darboties.

Viesistabas aizkari vai guļamistabas aizkari ir īpašs stāsts, jo te nu var izpausties fantāzija un rasties visradošākās idejas. Savu toni mēdz noteikt jau arī ieturētais interjera dizains un elementi, kas tajā izmantoti. Tomēr viesistabas vai guļamistabas aizkari ir viens no galvenajiem interjera elementiem šajās telpās, līdz ar to, tieši aizkari spēj piešķirt telpai jūsu vēlamo un gaidīto raksturu. Guļamistabas un viesistabas aizkari var būt gan ar viegli gaisīgu piesitienu, gan romantiski noslēpumaini, gan arī moderni vienkārši vai arī izsmalcināti eleganti, kas tiem piešķir pat karaļnama mirdzumu. Viesistabas aizkari, gluži tāpat kā guļamistabas aizkari var būt grezni, veidoti no dekoratīviem gobelēna audumiem un papildināti ar vienkāršoti elegantajiem romiešu aizkariem, lieliski pie šāda noformējuma iederas arī austriešu aizkari. Pie vienkāršotajiem risinājumiem ir iespējams uztaisīt klasiski gaišos un tumšos aizkarus, kurus papildina ar glītu lambrekenu, kas tos atsvaidzina un padara interesantākus. Pieejami ir daudz un dažādi aizkaru audumi, tādēļ katram ir iespēja atrast savai gaumei un vēlmēm visatbilstošākos risinājumus, gan aizkaru krāsas, gan rakstu, formu un gaismas caurlaidības ziņā. Arī aizkaru noformējuma iespējas ir bezgalīgi daudz gan sākot ar dažādu audumu aizkaru kombinēšanu, gan arī beidzot ar to, ka aizkarus var apvienot ar dažāda veida žalūzijām, padarot loga noformējumu vēl pievilcīgāku un funkcijām bagātāku.

Aizkari patiesi ir viena no skaistākajām logu rotām, atliek vienīgi izvēlēties, kurš no risinājumiem ir jūsu gaumei un vajadzībām atbilstošākais. Iespējams, ka vēlaties, lai aizkaru netveramajā vieglumā rotaļājas un dūc maigais vējš, bet varbūt vēlaties, lai jūsu telpu ieskautu izsmalcinātas elegances aura, kuras skaistumā raugoties, dzīve top košāka un vairojas dzīvesprieks.