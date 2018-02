Atbalsts senioriem, sirdsmiers bērniem

Mūsdienu sabiedrībā neatkarība tiek uzskatīta par milzīgu vērtību. Pēc tās tiecas, to sargā, bet ir brīži, kad nošķirtība, gluži pretēji, var kļūt par problēmu.

Jo vecāki un nepatstāvīgāki kļūst mūsu tuvinieki, jo vairāk viņi baidās mūs apgrūtināt. Viņi nespēj atzīt, ka vienatnē netiek galā un tāpēc ir pilnīgi nesagatavoti, kad nonāk neparedzamā situācijā.

Nespēja lūgt palīdzību ir viens no galvenajiem traģēdijas iemesliem vecāka gadagājuma cilvēkiem. Kad cilvēks piedzīvo insultu vai infarktu spēkā ir pirmās stundas likums - jo ātrāk persona saņem neatliekamo medicinisko palīdzību, jo lielākas izredzes viņu izglābt. Taču veikt nepieciešamo izsaukumu tādā situācijā patstāvīgi dzīvojošajam senioram var izrādīties milzīgs izaicinājums. Dzīvības pogas ierīces ļauj ātri izveidot balss kontaktu ar diennakts zvanu centra operātoru un lūgt palīdzību.

Ierīces skaļruņa funkcija ļauj Dzīvības pogas zvanu centra operatoram sazināties ar lietotāju, 100 metru radiusā no vietas, kur viņa mājās ir ierīkota sistēmas bāzes stacija.Gadijumā, ja pēc izsaukuma lietotājs neatbild, zvanu centra operātors saskaņā ar protokolu informē par notikušo tuviniekus un izsauc neatliekamo palīdzību/glābšanas dienestus uz viņa adresi.

"Dzīvības poga" ir iespēja parūpēties par tuvinieku, kas dzīvo patstāvīgi, vai kuram ir ierobežotas pārvietošanas spējas, deleģējot profesionāļiem palīdzības koordinēšanu. Ūdensnecaurlaidīga rokassprādze ar iebūvētu SOS pogu ir iespēja nodrošināt atbalstu tuvam cilvēkam situācijās, kad nespējam atbalstīt viņu personīgi un izvairīties no nevajadzīgiem pārdzīvojumiem, kad tuvinieka telefons neatbild.

Telefons vai "Dzīvības poga"?

Daudzi joprojām atceras ķieģeļa izmēra pirmos mobilos telefonus. Salīdzinājumā ar tiem mūsdienu telefoni ir daudz ērtāki un funkcionālāki. Bet, jo sarežģītākas kļūst mūsdienu tehnoloģijas, jo grūtāk ir vecākas paaudzes cilvēkiem pilnvērtīgi izmantot tās ikdienas dzīvē.

Stresa, traumas vai pēkšņas nespējas gadījumā vecam cilvēkam var izrādīties praktiski neiespējami aizsniegt telefonu, atbloķēt to un izsaukt vajadzīgo numuru. Dzīvības pogas "Mājas programmas" rokassprādzei ir tikai viena poga. Pat pēkšņas nespējas brīdī vai sadzīviskas traumas gadījumā lietotājs varēs to nospiest, lai vēlāk sarunā ar diennakts zvanu centra operātoru precizētu situāciju. Pieredze rāda, ka panikas brīdī vecam cilvēkam var būt grūti izsaukt vajadzīgo numuru, citreiz viņš pat nespēj nosaukt savu vārdu. Šādā gadījumā zvanu centra operators nosaka to pēc lietotāja kartes un tad sazinās ar viņa tuviniekiem.

Turklāt rokassprādze ir ūdensnecaurlaidīga un radīta no hipoalergēna materiāla. To var valkāt cauru dienu, iet ar to dušā un tā neizraisīs reakciju pat visjūtīgākai ādai.

Dzīvības pogas bāzes stacija uztver rokassprādzes signālu 100 metru radiusā. Arī tad, ja cilvēks nospiež SOS pogu, esot ārpus mājas, un nespēj caur skaļruni apstiprināt izsaukumu, bāzes stacija nodod viņa traukmes signālu tālāk, un zvanu centra operators izsauks nepieciešamo palīdzību.

Arī tad, ja mājās pēkšņi pazūd elektrība, bāzes stacijas turpina strādāt. Tā ir aprīkota ar akumulatoru, kas nodrošinas tās darbu 5 stundu garumā, līdz elektrības padeve tiek atjaunota. Stacijas nelielais izmērs padara to par ļoti portatīvu ierīci. Ja jūsu tuvinieks vasaras periodā dzīvo laukos, to ir iespējas pieslēgt arī tur.

Kā tas strādā?

Kad pakalpojums tiek pieslēgts, lietotāja mājās tiek uzstādīta bāzes stacija un lietotājs saņem rokassprādzi. Kad bāzes stacija un rokassprādze ir savienotas, lietotājs noregulē rokassprādzi un uzliek to uz rokas. Tā nav jāņem nost mazgājot rokas, vai ejot dušā – tā ir ūdensnecaurlaidīga un valkājama cauru dienu, tādējādi ļaujot parūpēties arī par cilvēkiem ar atmiņas zudumu.

Ja cilvēks pēkšņi jūtas slikti vai piedzīvo panikas lēkmi un viņam ir nepieciešama palīdzība vai atbalsts, bet parastos saziņas līdzekļus, piemēram, telefonu, viņš izmantot nespēj, viņš nospiež SOS pogu uz rokassrādzes. Diennakts zvanu centra operators viņam atzvana un noskaidro situāciju, izmantojot skaļruni, kas ir iestrādās mājas stacijā.

Ja klients apstiprina, ka viņam ir nepieciešama palīdzība, vai neatbild uz balss izsaukumu,zvanu centra operātors izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības vai glābšanas dienestu. Tad operātors sazinās ar lietotāja radiniekiem, lai nodrošinātu piekļuvi viņa mājai/dzīvoklim, vai nodod glābšanas dienestiem informāciju par pieejas kodiem mājai, vai kāpņu telpai.

Palīdz visiem

Dzīvības pogai līdzīgas iekārtas aktīvi izmanto medicīnas, veselības arūpes un rehabilitācijas iestādes visā pasaulē.Vecāki cilvēki bieži nonāk nelaimē, jo kautrējas lūgt citiem palīdzību. Viņu rūpes par savu bērnu ērtībām var izrādīties lielākas, nekā rūpēs par sevi. Tāpēc bieži vien uz pirmo priekšlikumu par tādas sistēmas iegādi un uzstādīšanu, viņi atbild "nē". Šeit ir svarīgi akcentēt, ka šī programma ir domāta ne tikai paša lietotāja drošībai, bet arī viņa tuvinieku sirdsmieram.

Sniedzot palīdzibu cilvēkam nelaimes gadījumā svarīgi, lai glābšanas dienestiem un mediciniskajam personālam ir pieejama maksimāli pilnīga informācija par pacientu. Arī par to var parūpēties "Dzīvības poga". Veicot atbildīgo dienestu izsaukumu zvanu centra operātors (ar lietotaja un viņa tuvinieku iepriekšējo piekrišanu) atklāj tiem svarīgus datus par lietotāja veselības vēsturi, reakciju uz medikamentiem un citām svarīgām niansēm. Nepieciešamības gadījumā zvanu centra operātori veic arī atgādinājuma zvanus lietotātjiem, par savlaicīgu medikamentu uzņemšanu.

Rokassprādze ne vien garantēs lietotājam palīdzību ārkārtas situācijā, bet arī samazina kopējo trauksmes līmeni gan pašam lietotājam, gan arī viņa tuviniekiem. Dzīvības poga – veids, kā neuzkrītoši parūpēties par savu tuvinieku un ārkārtas situācijā savlaicīgi nodrošināt viņam kvalificētu palīdzību.