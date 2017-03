BEIDZOT! Katras sievietes slēptākās vēlmes ir vienuviet - BurlesQue lingrie

Nav noslēpums, ka katra sieviete vēlas justies iekārojama un izcelt savu pievilcību. Skaists apakšveļas komplekts ir kā dāvanas iesaiņojums, kas izceļ sievietes skaistumu un vēlas, lai to ātrāk "izsaiņo".

Katra no mums ir pelnījusi tikai to labāko. Sievietēm svarīgi ir justies īpašām, mīlētām un šarmantām katru dienu apliecinot to. Un tieši tāpēc "BurlesQue lingrie" vērs savas veikala durvis vaļā visām dāmām un protams arī vīriešiem, jo dažreiz dāvanas izsaka vairāk nekā vārdi.

Īpašiem gadījumiem, nepieciešama īpaša veļa, un kāpēc, lai katra diena nebūtu kā svētki. Uzplauksti kopā ar pavasari un saņem sev vislabāko. Meitenīgums, vienkāršība un dabiskums – šiem elementiem vienam otru papildinot, tavs valdzinājums vīrieša acīs burtiski dzirksteļos. Tieši šāda motīva vadīts tiek atvērts jaunais "BurlesQue lingrie" veikals. Katra sieviete jutīsies īpaša, jo piedāvājuma klāsts ir bagātīgs un katra spēs atrast sev vispiemērotāko apakšveļas komplektu."BurlesQue lingrie" apakšveļas veikals un internetveikals vienmēr seko līdzi aktualitātēm apakšveļas modē un piedāvā kvalitatīvu apakšveļu no labākajiem sieviešu veļas zīmoliem, kas iepriecinās ikvienu daiļā dzimuma pārstāvi un ne tikai. "BurlesQue lingerie" veikalā var iegādāties apakšveļu, naktsveļu ikdienai gan arī pikantus veļas komplektus īpašiem gadījumiem, zeķubikses un skaistas garās zeķes, kā arī citus sievišķīgus apģērbus un aksesuārus. Apģērbi, kuriem jābūt ikvienas sievietes garderobē gan īpašiem gadījumiem, gan ikdienai!

Tuvojoties pavasarim,mostoties dabai, tāpat kā taureņi no ziemas miega tā arī katrai sievietei sevi būtu jāpaceļ spārnos. Nenoliedzami jauns apakšveļas komplekts rosinās iztēli arī mīļotajam vīrietim.

Erotiskās veļas dāvināšanas rituāls tiek pieprasīts teju no katra vīrišķa, kas nolēmis dibināt seksuālas attiecības uz ilgāku laiku.





Mūsdienās sieviešu erotiskā veļa ir ne tikai greznības apliecinājums, bet arī nepieciešamība. Moderna seksuālā dzīve nav iedomājama bez šī elegantā atribūta. "BurlesQue lingerie" šobrīd iepazīstina Latvijas iedzīvotājus ar savu piedāvājumu aktīvi piedaloties dažādos gadatirgos un festivālos, kā piemēram, jau otro gadu "BurlesQue lingerie" piedalījās erotikas festivālā "EROTS" prezentējot jaunākās tendences pikantās un kārdinošās veļas klāstā.

Protams, šobrīd ikdienas dāmu veļa ir visnotaļ dažāda, bet tā tomēr nav tik atšķirīga kā erotiskā veļa, kuru var piemeklēt jebkurai dzīves situācijai.

Arī mūsdienās sievietes var izvēlēties erotisko veļu atbilstoši savam temperamentam: vai tā būtu korsete, vai kombinē, zeķes vai zeķubikses. Nemaz nerunājot par biksīšu izvēli – vilkt vai nevilkt tās.

Ja nezināt ko dāvināt svētkos vīrietim, dāviniet skaistu vai erotisku veļu priekš sevis, kuru viņš novērtēs. Šī dāvana nesīs prieku gan Jūsu vīrietim, gan arī Jums, ne vienu vien reizi.

Jau 11.martā gaidīsim Jūs "BurlesQue lingerie" veikalā T/C MEŽCIEMS, Biķernieku ielā 143. Visi interesenti ir laipni aicināti uz veikala atklāšanu, kā arī apmeklēt jauno veikalu ikdienā. Veikala darba laiks būs ļoti ērts arī darbā aizņemtiem klientiem, jo veikals būs atvērts katru dienu pl.10:00-20:00. Kā arī jaunumiem varat sekot www.facebook.com vai izmantot internetveikalu.

Lai piepildās Jūsu visnoslēpumainākie sapņi!