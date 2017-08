Beidzot Latvijā – injekcijas, kas izlīdzina arī dziļās grumbiņas

Ja gribi zināt, kāda patiesībā ir Tava āda, paraugies uz ādu ap krūšu galiem. Tieši tādai vajadzētu būt arī Tavai sejas ādai, vienīgi uz sejas, rokām, dekoltē zonā to parasti ir pabojājusi saule un citi apstākļi. "Veicot plazmagēla skaistuma injekcijas, mēs varam panākt, lai sejas āda būtu tikpat jauna, tvirta, gluda kā uz krūtīm," norāda skaistumkopšanas salona "Nofrete" sertificēta kosmetoloģe ar medicīnisko izglītību Aleksandra Lifšica.

Vēlos tikt vaļā no dziļajām grumbiņām uz sejas. Kādas injekcijas man būtu vispiemērotākās?

Ja ir motivācija tikt vaļā no dziļajām grumbiņām, es ieteiktu sākt ar plazmas injekcijām. Tās dod to, ko nav iespējams panākt ar cita veida kosmētiskajām injekcijām – dabīgā veidā ādā tiek stimulēti, ar gadiem slinki kļuvušie, dziļie ādas slāņi. No jauna tiek iedarbinātas ādas rezerves - sāk veidoties jauni asinsvadi, jaunas elastīgās šķiedras – kolagēns, elastīns, tiek stimulēti fibroplasti un izstrādājas hialuronskābe. Āda saņem barības vielas gluži kā jaunībā, un, pateicoties tam, pati sevi dabīgi atjauno. Plazmas injekcijas ir pilnībā dabīgas, jo ādā tiek injicēta no cilvēka organisma iegūta asins plazma. Līdz šim Latvijā pazīstamas ir plazmas injekcijas - plazmaliftings. Šīs injekcijas ir ļoti labas un ieteicamas, ja ir vēlme uzlabot ādas kvalitāti, padarīt to tvirtāku, elastīgāku, izlīdzināt smalkās grumbiņas.

Nobriedušai ādai ar dziļākām grumbiņām daudz efektīvākas ir plazmas injekcijas - plazmagēls. Plazmagēla injekcijas iedarbojas daudz dziļāk - līdz pat muskuļaudiem, un tur stimulē audu atjaunošanos. Šīs injekcijas var veikt dziļajās grumbiņas, piemēram, no deguna uz mutes kaktiņiem. Injicētajās zonās audi kļūst stingrāki, pilnvērtīgāki, un tāpēc dziļās grumbiņas izlīdzinās. Sievietes biežāk izvēlas plazmagēla injekcijas, jo efekts ir ātrāks un acīmredzamāks, tāpēc naudas ziņā tās ir izdevīgākas.

Latvijā plazmagēla injekcijas ir pieejamas pavisam nesen, tās veic tikai skaistumkopšanas salonā "Nofrete".

Vēl labāks efekts ir tad, ja procedūras kombinē - vispārējai ādas uzlabošanai un smalko grumbiņu izlīdzināšanai veic plazmaliftinga injekcijas, savukārt zonās, kur ir dziļās grumbiņas, plazmagēla injekcijas. Tad rezultāts ir fantastisks! Protams, abas procedūras veicot vienlaikus, tas izmaksā krietni lētāk, nekā tad, ja veic tikai vienu procedūru, piemēram, plazmaliftingu.

Vai pēc plazmas injekcijām nav iespējamas kādas blakusparādības?

Pilnīgi droši, ka nebūs nebūs nekādu blakņu! Veicot plazmas injekcijas, nav ne mazākā alerģijas riska, nav jābaidās, ka varētu mainīties sejas vaibsti vai veidoties sejas asimetrija. Neviens ne mūžam nepateiks, ka ir veiktas kādas kosmētiskās injekcijas, izskats būs pilnībā dabīgs.

Skaistuma salona "Nofrete" kosmetologu mērķis ir ar skaistumkopšanas procedūrām/injekcijām atjaunot sejas ādu, lai tā būtu tikpat jauna, tvirta un gluda kā uz krūtīm. Un tas ir iespējams, ja sieviete ievēro kosmetologa ieteikumus – veic skaistuma injekciju kursu, protams, lieto atbilstošu uzturu un ievēro veselīgu dzīvesveidu.

Vai sievietei, kurai grumbiņas vēl tikai sāk veidoties, arī būtu lietderīgi veikt plazmas injekcijas?

Plazmas injekcijas ir ļoti laba profilakse, lai aizkavētu grumbiņu veidošanos. Piemēram, salonā "Nofrete" varam piedāvāt šādu risinājumu - palielināt lūpas ar plazmagēla injekcijām – tad tās būs pilnīgākas, veselīgākas, uzlabosies lūpu krāsa u.c. Savukārt atlikušo plazmu injicēt sejas zonās, kur sāk veidoties grumbiņas. Tā būs izcila profilakse – grumbiņas sāks veidoties krietni vēlāk.

Cik plazmas injekciju ir nepieciešams, lai sasniegtu acīmredzamu rezultātu?

Nobriedušai ādai ar izteiktām grumbiņām ir nepieciešamas 3-4 plazmagēla injekciju procedūras, un tās jāveic ar 2-3 nedēļu starplaiku. Uzsākot procedūru kursu, parasti cilvēku nofotografēju - pirms pirmās procedūras un pirms pēdējās. Tad var redzēt acīmredzamas izmaiņas, efekts saglabājas apmēram gadu.

Vēlos uzrunāt sievietes, kuras uzskata : "Skaistuma injekcijas ir dārgas, es tās nevaru atļauties!" Salona "Nofrete" kosmetologi uzskata, ka katra sieviete ir pelnījusi būt skaista jebkurā vecumā, un vēlas ikvienai sievietei dod šādu iespēju. Tāpēc vienmēr meklē risinājumus, lai ikviena sieviete varētu atļauties sev piemērotas, efektīvas procedūras. Piemēram, mūsu praksē ir šādi gadījumi - sieviete pasaka, ka var atļauties pusgadā ieguldīt 300 eiro skaistuma procedūrām. Protams, viņai ir svarīgi, lai tās dotu labu rezultātu. Kosmetologi izstrādā viņai piemērotu procedūru plānu. Tajā ir vismaz viena procedūra, kas dos spēcīgu efektu, piemēram, plazmagēla injekcijas, un papildus procedūras, kas šo efektu padara spēcīgāku un ilgstošāku. Šādā veidā ikvienai sievietei ir iespēja veikt efektīvu procedūru kursu, iekļaujoties salīdzinoši nelielā budžetā.

Ir dzirdēti gadījumi, kad sieviete skaistuma injekcijām ir iztērējusi kaudzi naudas, bet rezultāta nav. Kāpēc tā notiek?

Visbiežāk tas ir tāpēc, ka kosmetologs sievietei neizskaidro, kādas skaistuma injekcijas viņai būtu vispiemērotākās, kā tām sagatavoties, lai būtu labs rezultāts. Bieži notiek tā - sieviete ir dzirdējusi, ka draudzenei ļoti labu rezultātu devušas filleru injekcijas. Viņa dabiski arī vēlas šādu efektu, un kosmetologs viņai veic filleru injekcijas, diemžēl nepaskaidrojot, ka nobriedušai ādai injicēt fillerus ir gandrīz bezjēdzīgi, jo tie ļoti ātri uzsūcas ādā. Efekts saglabāsies labākajā gadījumā trīs mēnešus, nevis gadu, kā tam vajadzētu būt. Ja grib labu rezultātu, ādu vispirms ir jāatdzīvina ar plazmagēla injekcijām. Ja pēc tam injicēs fillerus, efekts būs izcils un turēsies ļoti ilgi.

Dāmas, kurām esmu veikusi injekcijas šādā secībā, vēl pēc pusotra gada ir sajūsmā un saka: "Mana āda ir tik tvirta un gluda!"

Skaistumkopšanas salona "Nofrete" speciālistiem ir ļoti svarīgi, lai būtu labs rezultāts, tādēļ pirms procedūrām, īpaši skaistuma injekcijām vienmēr aicina cilvēku uz konsultāciju, kurā izskaidro svarīgas lietas, piemēram, kādas skaistuma injekcijas vislabāk veikt, kad un kādā secībā u.c. Tad arī mums, kosmetologiem, ir gandarījums par labi paveiktu darbu.

