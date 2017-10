Būt soli priekšā slimībai: profilakses nozīme sirds un asinsvadu veselībā

Apmaksāta informācija

Sirds un asinsvadu slimības ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem, taču no šīm slimībām mirušo skaitu varētu ievērojami samazināt (pat par 80%), ja cilvēks laikus apzinātos un kontrolētu savus riska faktorus. Lai to varētu paveikt, būtiska loma ir regulārām profilaktiskām pārbaudēm pie sava ģimenes ārsta. Kā norāda Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, "sirds veselības problēmas mums ir lielākās visā Eiropā, jo mirstība un saslimstība joprojām ir ļoti augsta, tāpēc pacienti ir aicināti izmantot vismaz tos pakalpojumus, ko valsts nodrošina bez maksas, – profilaktiskā apskate reizi gadā ikvienam, un tiem, kam jau ir diagnosticētas sirds un asinsvadu slimības un noteikti riska faktori, pat biežāk."