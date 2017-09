Četri rituāli ideālai sejas ādai

Dažreiz ir grūti samierināties ar to ko tu redzi savā spoguļattēlā. Laiks ir nesaudzīgs pret tavu maigo ādu. Taču nevajag saskumt – franču zīmola "L'Occitane" speciālisti zina, kā apstādināt laiku.

Iedvesmojoties no senajām tradīcījām Provansā, franču zīmols "L'Occitane" piedāvā ķermeņa kopšanas produktus, kā arī īpaši izstrādātus rituālus sejas ādas kopšanai. Katrai līnijai ir sava sastāvdaļa, kuru tā pārstāv: "Šī sviesta" "Salmene" "Peonija" un citi. Produktus no līnijām var lietot atsevišķi vai arī kompleksā, kas padara to iedarbību vēl efektīvāku. Daudzveidīgas "L'Occitane" tekstūras, formulas un inovatīvi atklājumi padara ādas kopšanu efektīvu un profesionālu.

Pamata noteikumi skaistai un veselīgai ādai.

Lai ādai vienmēr būtu dabisks mirdzums, jāņem vērā daži padomi:

1. Kārtīgi attīri

No rītiem maigi attīri ādu. Vakaros kārtīgi noņem dekoratīvo kosmētiku ar tam paredzētajiem kosmētikas līdzekļiem. Šim etapam ir īpaša nozīme, jo tas attīra ādu un poras no netīrumiem, atklājot veselīgu svaigu un mirdzošu ādu.

Atrodi sev piemērotāko līdzekli – losjonu, eļļu, ziepes vai putas.

2. Mitrini

Skaista āda ir mitrināta āda. Lieto mitrinošu krēmu, kas piemērots tavam sejas ādas tipam, kā arī atceries uzklāt krēmu arī kakla un dekoltē zonai. Mitrini ādu no rītiem, it īpaši pirms dekoratīvas kosmētikas lietošanas, un vakaros. Izvēlies krēmu, kas atbilst tavām vajadzībām – mirdzošam ādas tonim, pretnovecošanās, barošanai u.tml.

3. Aizsardzība no UV stariem

Mēs bieži aizmirstam par saules aizsardzību, lai gan tas ir ļoti svarīgi. Saule ir viens no galvenajiem ādas novecošanās veicinātājiem. Lai pasargātu ādu no kaitīgajiem saules stariem, izvēlies krēmu ar SPF20 un augstāk.

Izdari pareizo izvēli

Skaista un veselīga āda sākas ar pareizu ādas kopšanas līdzekļu izvēli un lietošanu. Lai iegūtu efektīvu un iedarbīgu ādas kopšanas kompleksu, ir jāpārzina katra "L'Occitane" līnija, jo tās viena no otras atšķiras un katra pielāgota dažādām ādas vajadzībām. Pirms tam būtu svarīgi noteikt savus individuālos parametrus un prasības: apkārtējās vides iedarbība, laikapstākļi, vecums un ādas stāvoklis.

Rituāls: Barošana un aizsardzība

Šī sviests (Shea)

Šī sviesta koks ir ilgdzīvotājs, kas aug līdz pat 200 gadiem. No koka augļiem, kas vizuāli atgādina kastaņus, iegūst šī sviestu – skaistuma sastāvdaļu, kuru izmantoja Ēģiptes valdniece Kleopatra.

Iedarbība: šī sviests ideāli baro un aizsargā ādu. Visu sejas kopšanas produktu sastāvā ir augsta šī sviesta koncentrācija. Pateicoties tam, āda ir pabarota, aizsargāta un nomierināta. Šī līnija ir piemērota normālai, sausai, ļoti sausai un pat jutīgai ādai.

Rezultāti: āda ir maiga, elastīga un gluda. Āda jūtas komfortabli visas dienas garumā.

Vairāk par Šī sviesta kolekciju lasi šeit.







Rituāls: Mirdzums un svaigums Peonija (Pivione Sublime) Katru pavasari visā Vidusjūras rajonā peonijas sarieš savus spilgtos pumpurus. Zieds ar tūkstošs ziedlapiņām, kas pazīstama ar savām unikālajām spējām un bagātīgo skaistumu. Iedarbība: peonijas ekstrakts lieliski uzlabo ādas tekstūru, mitrina, koriģē ādas nepilnības, sašaurina poras, samazina smalkās krunciņas un izlīdzina ādas toni. Rezultāti: svaiga un atpūtusies āda, kurai piemīt dabisks ādas mirdzums un jaunība. Vairāk par Peonijas kolekciju lasi šeit.







Līnija: Salmene (Immortelle) Lai izveidotu Salmenes kolekciju, L'Occitane laboratorijas speciālisti izpētīja leģendāro salmenes ziedu, kurš nekad nenovīst, pat arī tad ja tas tiek noplūkts. Šo pārsteidzošo ziedu ievāc Korsikas salā. Iedarbība: salmenes šūnu ekstrakts ādā aizsargā kolagēna šķiedras no iziršanas, tas atjauno starpšūnu saites un atjauno ādas struktūru. Ēteriskās eļļas pretnovecošanās iedarbības rezultātā ādā palielinās kolagēna produktivitāte un uzlabojas mikrocirkulācija. Salmenes produkti tiek iedalīti vairākās līnijās. Rituāls: Pagarini jaunību – "Precious" Rezultāti: ādai tiek piešķirts tonuss, smalkās krunciņas samazinās. Šīs līnijas produktus var izmantot profilaksei, lai samazinātu pirmās ādas novecošanās pazīmes, vai arī lietot pastāvīgi, lai samazinātu redzamas ādas novecošanās pazīmes.Vairāk par "Precious" kolekciju lasi šeit.







Rituāls: Intensīva ādas jaunības atjaunošana – "Divine" Rezultāti: krunciņas samazinās, sejas kontūras kļūst noteiktākas, ādas tonis kļūst vienmērīgāks. Ādai tiek piešķirts tonuss, tā ir elastīgāka un mirdzošāka. Lietojot regulāri, ādā izstrādājas resursi, kas kavē novecošanos. Vairāk par "Divine" kolekciju lasi šeit