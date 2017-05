Cīņa ar celulītu, strijām un lieko svaru: vakuummasāžas priekšrocības un ēnas puses

Vakuummasāža tiek uzskatīta par vienu no labākajiem ieročiem cīņā ar celulītu, lieko svaru un striju radītajām sekām. Tomēr mēdz teikt, ka, dodoties uz masāžu, jāapbruņojas ar pacietību, jo nāksies pārciest arī sāpes. Kā tad īsi ir – vai sāp tik ļoti? Vai rezultāts ir pārāks par sāpēm? Skaidro sertificēta kosmētiķe un salona "Torija" īpašniece Enija Eglīte.

Vakuummasāža paredzēta, lai atbrīvotos no tauku depozītiem un nostiprinātu ādu ap vidukli, augšstilbiem un augšdelmiem. Tai ir vairākas priekšrocības: masāža stimulē limfas atteci, uzlabo ādas tonusu un tvirtumu, stiprina saistaudus, samazina problēmzonu apjomu, aktivizē tauku metabolismu, kā arī palīdz atbrīvoties no celulīta. Turklāt pēc procedūras var rēķināties, ka audi ir atbrīvoti no sārņiem, uzlabojusies zarnu darbība, ja ir apstrādāts vēders, kā arī mugura un kakla daļa ir brīva no sasprindzinājuma, ja masāža veikta šai zonai.

Process sastāv no četriem etapiem: limfodrenāžas, aktivizācijas, formēšanas un atkārtotas limfodrenāžas. Kopumā masāžas ilgums atkarīgs no izvēlētās problēmzonas apstrādāšanas. Piemēram, kājām, kas ir populārākā ķermeņa daļa, ko klienti izvēlas apstrādāt, vajadzīgas 40 minūtes, bet vēl 20 nepieciešamas, lai papildus veiktu masāžu arī vidukļa zonai.

Jāatzīst, ka šo procedūru bieži izceļ kā visai sāpīgu, tomēr viss ir atkarīgs no cilvēka sāpju sliekšņa. Eglīte atzīst, ka pirmajā reizē procedūra tiešām var būt ne tik patīkama, tomēr jau nākamajās reizēs āda ir pieradusi pie šādas slodzes un sāpes nav tik izteiktas. Speciāliste piebilst, ka pieredzējusi gadījumus, kad klienti, guļot uz vēdera, kamēr tiek apstrādāta augšstilbu aizmugure, ir pat aizmiguši. Runājot par zilumiem, pastāv varbūtība, ka pēc tam varēs atrast kādu zilumu, tomēr tā gadās ļoti reti, pārsvarā gadījumos, ja klients ir pieprasījis papildus piestrādāt pie kādas problēmzonas, apstrādājot to vēl pastiprinātāk, vai arī tad, ja klientam ikdienā mēdz ātri palikt zilumi no katra mazākā sasituma.

Šis tomēr nav vienreizējs process, jo pēc viena vakuummasāžas apmeklējuma rezultāts nebūs pamanāms. Lai sasniegto kāroto gala variantu, procedūra būs jāveic aptuveni desmit reizes, dodoties uz vakuummasāžu divas reizes nedēļā. Parasti cilvēki mēdz šo procedūru izmantot, tuvojoties vasaras sezonai vai arī ziemas periodā. Tomēr tas ir ļoti individuāli un nekādu ierobežojumu nav, skaidro kosmētiķe. Pēc procedūru cikla veikšanas, problēmzonas apkārtmērs var samazināties apjomā no diviem līdz pat astoņiem centimetriem.

Pēc īpašās masāžas tiek ieteikts dzert vairāk šķidruma – ne kafiju, ne tēju vai sulu, bet tieši ūdeni. Pastiprināta uzmanība tam jāpievērš tad, ja ikdienā nesanāk izdzert nepieciešamos divus litrus ūdens.

Speciāliste skaidro, ka par atbrīvošanos no celulīta, kas, starp citu, ir ļoti aktuāla problēma, vajadzētu domāt kā gados jaunākām, tā arī pieredzējušākām dāmām. Maldīgi pieņemt, ka jaunībā tā nav problēma – mūsdienu pārtika ietekmē arī vielmaiņu un to, kā cilvēks veidojas, tāpēc dažkārt jaunām meitenēm mēdz būt pat nopietnākas šāda tipa problēmas.

Mānīgs ir arī pieņēmums, ka šādas procedūras izvēlas tikai sievietes. Lai arī viņas neapšaubāmi veido lielāko klientu skaitu, arī kungi labprāt izmanto vakuummasāžas vilinošo piedāvājumu. Eglīte stāsta, ka vīriešu vidū iecienīta ir tieši koncentrēšanās uz vidukļa daļu, kas mēdz būt problemātiska.

Tomēr jāuzsver, ka uz šāda tipa masāžu nebūtu ieteicams doties tad, ja ir ādas infekcijas, paplašināts kapilārais tīklojums, vēnu varikoze vai tromboze, kā arī onkoloģiskas saslimšanas.