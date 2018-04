'Denim Dream' kampaņu šosezon rotā Ieva Florence

Par "Denim Dream" jaunākās sezonas seju kļuvusi apburošā aktrise Ieva Florence. Atraktīvā kampaņas fotosesijā viņa redzama kopā ar dziedātāju Edgaru Kreili.

Ieva šķiet kā radīta "Denim Dream" zīmolu stilam – viņai piestāv vasarīgie un ar sievišķīgu seksapīlu piepildītie tēli.

Pati Ieva atzīst, ka fotografēšanās "Denim Dream" kampaņai viņai bijis lielisks piedzīvojums: "Fotosesijā bija gan jautri, gan neparasti, jo ikdienā šādi neģērbjos. Šo dienu izbaudīju, ieguvu jaunu pieredzi, un dažus apģērbus pat noskatīju, lai pamēģinātu iekļaut arī savā garderobē."

Runājot par modi, Ieva atzīst, ka parasti ģērbjas tā, kā jūtas. Viņas garderobē ir pavisam maz bikšu: "Dievinu svārkus, tie ir neatņemama manas garderobes sastāvdaļa. Ar biksēm ir grūtāk – tās man ir labi ja divas."

Ievas un Edgara tēlos ir redzamas vairākas aktuālas šīs sezonas modes tendences.

Džinsa jaka nav izzudusi no veikalu plauktiem, šķiet, jau kopš tās radīšanas. Šosezon izvēlies vai nu pilnīgu klasiku vai arī jaku, kas papildināta ar romantiskiem elementiem – gaisīgām spalvām, ziedu izšuvumiem vai akmentiņiem.

Pin-up stils ir viens no koķetākajiem un seksīgākajiem modes vēsturē. Tam piestāv auduma šorti, korsetveidīgi topi, bantes un lentes, cat-eye formas saulesbrilles, sarkanas lūpas un, protams, koķets smaids.

Lai nobalansētu sievietes gaisīgumu, vīrietim jāizstaro izteikta vīrišķība. Edgaram šādu tēlu palīdz radīt ādas jaka un sportiski apavi.

Līdz ar 90. gadu vēsmu atgriešanos savu renesansi piedzīvo arī naģene. Tā nav piederīga tikai sportiskam stilam. Ievas tēls pierāda, ka naģene lieliski piestāv arī pin-up noskaņām – džinsiem ar paaugstināto jostasvietu un crop top. Tagad vairāk nekā jebkad ikviens var atļauties būt drosmīgs, kombinējot dažādu laika posmu stilu.

Bija laiks, kad bezbailīga rakstu un krāsu kombinēšana bija lieliskas gaumes rādītājs. Tagad varētu teikt, ka mazāk ir vairāk (less is more). Izvēlies ne vairāk kā četras krāsas, kas savā starpā "draudzējas", un ieturi tajās visu tēlu. Neviens taču neteiks, ka Ieva šeit izskatās garlaicīgi vai nepietiekami radoši.

Šīs un daudzas citas modes tendences ir atrodamas "Denim Dream" zīmolu kolekcijās. Iepirkšanos vēl ērtāku un ātrāku padara jaunā "Denim Dream" aplikācija, kurā modes mīļotāji novērtēs arī jaunāko tendenču un stila iedvesmu apskatu un ekskluzīvus piedāvājumus.