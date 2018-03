Diskomforts mutē – tas nav kompromiss. Kas var aizstāt izņemamās zobu protēzes?

Iespējams, daudziem ir nācies dzirdēt stāstus par traģikomiskām situācijām, kad cilvēkam, kurš nēsā izņemamās zobu protēzes, šķaudot tās vienkārši izkrīt. Diemžēl tiem, kas nēsā izņemamās zobu protēzes, tā ir tikai viena no daudzām problēmām un diskomforta situācijām, ar kurām nākas saskarties katru dienu. Labā ziņa ir tāda, ka šīm nedienām nu ir pienācis gals. Mūsdienu stomatoloģijas sasniegumi dod iespēju atgūt pilnvērtīgu savu paša zobu pieredzi. Ātri un efektīvi – pastāvīgo zobu atjaunošana uz implantiem, ja zaudēts viens, vairāki vai pat visi zobi, tas ir šodienas risinājums, nevis nākotnes labklājības vīzija.

Saliekot kopā visas rūpes un neērtības, kas jāpieredz, nēsājot izņemamās zobu protēzes, neviļus aizdomājies: šīs protēzes kalpo tev vai tu kalpo protēzēm? Tāpēc tiem, kas apsver iespēju tās iegādāties vai arī jau nēsā šādas protēzes, aktuāls ir speciālistu viedoklis – ko darīt, lai izvairītos no situācijas, kad viens kļūdains lēmums pasliktina turpmāko dzīves kvalitāti un veselību. Ar savu viedokli dalās Viļņas stomatoloģijas klīnikas "Dantų harmonija" stomatologs zobu protēzists Marius Bučinskas.

Izņemamās protēzes – ne visiem ēdieniem

Vaicāts par galvenajiem izņemamo zobu protēžu trūkumiem, ar kuriem jāsadzīvo to nēsātājiem, Marius Bučinskas uzreiz norāda: "Visbiežāk pacientu sūdzībās pieminētie trūkumi ir zobu funkcionalitātes ierobežojumi. Šādiem cilvēkiem ļoti rūpīgi jāizvēlas produkti, jāskatās, ko viņi ēd, jo, piemēram, ābolu nokost viņi nevar, rieksti jāaizmirst un tamlīdzīgi. Noteikti jāpiemin arī nepilnīga garšas sajūta – izņemamās augšējo zobu protēzes sedz daļu aukslēju, tāpēc šādiem cilvēkiem tiek atņemts pilnvērtīgs garšas baudījums. Kopumā izņemamās zobu protēzes var izpildīt tikai 30-40% no visām normālu zobu funkcijām. Cik tas ir svarīgi, to ikviens, iespējams, var secināt pats, ja iztēlojas, ka kāds no orgāniem funkcionē tikai 40% apmērā." Ārsts ar vairāk nekā 14 gadu protēzista pieredzi un vairāk kā 10 gadu pieredzi zobu implantēšanā uzreiz arī piebilst, ka bez jau minētā diskomforta, noberztām un sakairinātām smaganām, izņemamās zobu protēzes pastāvīgi arī jākopj: uz nakti jāizņem, jāmitrina speciālā šķīdumā, jātīra ar speciāliem līdzekļiem un jāizmanto protēžu līme – tas viss prasa gan laiku, gan naudu. Bet vai rezultāts ir tā visa vērts?

Pareizs lēmums – komforts visam mūžam

Iztēlojieties, ka zobu protēzes vairs nekad nevajadzētu izņemt, 100% būtu atjaunota košļāšanas funkcija, bet zobu protēžu izskats un kopšana būtu tāda pati kā ar saviem īstajiem zobiem. Tas ir iespējams jau šodien, noraidot visus mītus par to, ka tas ir garš un sāpīgs process. Mūsdienu stomatoloģijas sasniegums – pāris vizītes pie ārsta un varat priecāties par pilnībā atjaunotiem pastāvīgiem neizņemamiem zobiem uz implantiem, kuriem tiek dota mūža garantija.

Turklāt tikai uz dažiem implantiem pilnībā tiek atjaunoti visi žokļa kaula zobi – tas ietaupa laiku un, protams, arī naudu. Klīnikā "Dantų harmonija" izmanto zviedru zobu implantu kompānijas izstrādājumus, kas ir vieni no labākajiem pasaulē. Šīs kompānijas inovācija – "Visi uz 4" – ļauj atjaunot visus žokļa kaula pastāvīgos zobus tikai uz četriem implantiem. Savukārt 2017.gada oktobrī šī kompānija iepazīstināja ar teju revolucionāru jaunumu – visi pastāvīgie apakšējā žokļa kaula zobi tiek atjaunoti tikai uz trīs implantiem un tikai vienas dienas laikā.

Operativitāte un individuāla pieeja – kvalitātes standarts

Vaicāts par to, cik ilgs laiks reāli nepieciešams, lai uz implantiem atjaunotu pastāvīgos zobus, stomatologs Marius Bučinskas uzsver, ka katram pacientam ir individuāla pieeja: "Katra pacienta gadījums ir atšķirīgs. Tāpēc vispirms aicinu uz diagnostiku un konsultāciju. Tad seko ārsta un pacienta dialogs, kura laikā tiek sastādīts ārstēšanas plāns un paredzamo vizīšu skaits. Nepieciešamo vizīšu skaits var svārstīties no vienas līdz 3-4, atkarībā no pacienta mutes dobuma un veselības stāvokļa, kā arī no izmantojamās ārstēšanas metodes. Vienmēr cenšamies pēc iespējas efektīvāk izmantot gan laiku, gan klīnikas resursus, lai pacients izjustu pēc iespējas lielāku komfortu ārstēšanas procesa laikā," stāsta implantoloģijas speciālists.

Šķiet, ka klīnikā "Dantų harmonija" tas patiešām tiek uztverts nopietni, tāpēc šeit īstenots standarts "Viss vienuviet". Pēc pilnas diagnostikas, kas ietver ne tikai panorāmas rentgenu, bet arī 3D datortomogrāfiju, seko ārstēšanas plāna sastādīšana. Ārstēšanas plāns ir precīzs, jo klīnikai ir pašai sava moderna zobu protēžu laboratorija un "NobelProcera" skeneris. Tas palīdz ievērojami ietaupīt laiku un darbus paveikt īpaši operatīvi, jo turpat uz vietas izgatavotās protēzes var ātri pielāgot pacientam. Ja nepieciešams, tiek izmantota atsāpināšana, kuru veic un uzrauga profesionāls ārsts anesteziologs-reanimatologs. Moderna tehnika un savas jomas profesionāļi – tieši tas ir kvalitatīvas, operatīvas un individuālas ārstēšanas garants.

Zināšanas – lielceļš uz panākumiem

Visus, kas vēlas uzzināt vairāk par neizņemamām zobu protēzēm uz implantiem, iespējamām ārstēšanas metodēm, atsevišķu zobu implantāciju, kā arī uzklausīt pieredzējuša stomatologa ar daudzu gadu pieredzi zobu implantēšanā Marius Bučinska padomus, aicinām uz bezmaksas semināru.

