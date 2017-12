Ekskluzīva Jaunā gada dāvana garantē visiem brīnišķīgu noskaņojumu ne tikai Vecgada vakarā, bet visam turpmākajam gadam.

Neparastu dāvanu vajadzētu dāvināt oriģināli, kreatīvi, ar unikalitātes pieskaņu. Banāla kārbiņa te nederēs. Var, piemēram, pasniegt dāvanu kreatīvi svētku vakariņu laikā, bet nevajadzētu rotaslietas slēpt salātos vai tortē, vai šampanieša glāzē, jo tas var draudēt ar mīļotās aizrīšanos pie svētku galda ar dāvināmo rotu. Jaunais gads – mandarīnu un sveču aromāta laiks, bagāts svētku galds, glāžu šķindoņas burvība un pati skaistākā sieviete uz pasaules blakus... Kopā ievēlētas vēlēšanās, ikdienas rūpes roku rokā. Tad ar ko lai iepriecina savu mīļotu šajos svētkos? Modes un dizaina pasaulē nepārprotami parādās tendence – tieši 2018.gadā galvenā loma sievietes aksesuāros būs rotaslietas, aizēnojot pat skaistas kurpes un stilīgas somiņas.

Galvenās rotaslietu aktualitātes 2018.gada sezonā

Daudzslāņainas, lieliem akmeņiem klātas, bagātas un apjomīgas, asimetriskas rotas. To ģeometriskais stils, pērļu klātbūtne būs vairāk kā noteikta šajā gadā. Brošas un apjomīgi, eleganti gredzeni. Tas ir tas, kas jāmeklē. Svarīgi saprast, ka pat ja mīļotā sieviete ikdienā nenēsā tik izteiksmīgas rotaslietas, nevēlēdamās varbūt piesaistīt daudz uzmanības, tomēr viņas aksesuāru un rotaslietu lādītē jābūt šīm rotaslietām, kas būs nākamā gada hīts. Nākamās sezonas rotaslietas būs kaut kas tāds, ko varēs īpaši piemērot sievietes garastāvoklim un kostīmiem un kleitām. Daudzi juvelieri un rotu dizaineri ir sākuši izmantot ziedu motīvus savos darbos un kolekcijās. Varētu pat teikt, ka mūsdienu skates ir noklātas ziediem un krāsām. Floristikas motīvi ir tik sievišķīgi, ka pat viena liela elementa zieda formā klātesamība liek sievietei izskatīties plaukstošai.

Iepriecinām mūsu skaistās sievietes, piedāvājot 2018.gada sezonas krāsainos floristikas motīvu juvelieru hītus Roberto Bravo kolekcijās.

Garie auskari 2018.gadā

Sāksiet jau noteikti manīt, ka arvien vairāk sievietes apkārt ir manāmas ar garajiem auskariem. Pat ļoti gariem, tādiem, kas sniedzas līdz pat pleciem. Tie ir monētas vītnē vai ķēdītes galā mirgojoši rombi, kas rada pasakainu sievietes tēlu – pietrūkst tikai zvaigzne, kas spīd!

Donna juvelieru veikali dāvina tauriņus ar briljantiem

Varbūt uzķērāt nelielu Donna juvelieru veikalu akciju decembrī. Tā joprojām norisinās, visu decembri. Veikali izlēma iepriecināt savus pircējus, un ne tikai, ar kulona dāvināšanu četriem laimīgajiem. Kulons no Robert Bravo tauriņu kolekcijas. Kad Donna veikali saņēma šo kolekciju kādu laiku atpakaļ, šīs jaukās rotaslietas tika izpārdotas ļoti īsā laikā. Tās guva ļoti lielu atsaucību un bija jāpasūta vēl. Tad arī radās ideja, ka dažus Donna veikals atliks, lai radītu svētku prieku, pretī par to neko daudz neprasot. Veikali neprasīja noteikti pirkt, lai piedalītos akcijā, neprasīja tērēt naudu pie viņiem – vienkārši atbildēt uz dažiem īsiem jautājumiem, kas atrodami mājaslapā www.donnagold.lv/konkurss un tādā veidā iekļūt sarakstā, no kura tiek izvēlēti skaistā Roberto Bravo kulona saņēmēji. Lai iepriecinātu vairāk cilvēku, juvelierveikali dāvina arī astoņas 50 eiro dāvanu kartes. Saņēmējus izvēloties pilnīgi nejauši (bija tikai jābūt pareizi atbildētiem jautājumiem), jau divas nedēļas pēc kārtas divi cilvēki ir pavisam vieglā ceļā tikuši pie patiešām burvīgiem kuloniem, bet vēl četri ir saņēmuši Donna juvelieru veikalu dāvanu kartes. Dāvinās viņi tās citiem svētkos vai izlietos paši, tā nudien ir viņu personīgā darīšana. Apsveicam laimīgos un novēlam veiksmi citiem tuvāko divu nedēļu garumā. Un ziniet, tā nebūt nav pēdējā Donna veikalu akcija, tādēļ varbūt ir vērts pasekot ik pa laikam, kas notiek Donna Facebook lapā www.facebook.com/DonnaLatvia.

Donna Alfa joprojām labākais veikals

Protams, Donna veikalu lepnums ir juvelierizstrādājumi ar briljantiem un laulību gredzeni, bet tie sastopami nedaudz tālāk no Rīgas centra. Tad jādodas uz tirdzniecības parku Alfa, kur otrajā stāvā "a" ieejas pusē gaišs, patīkams un elegants juvelierveikals piedāvā izvēli no patiešām slaveniem zīmoliem – Roberto Coin, Roberto Bravo, Breuning, Crieri, Graziella. Donna juvelierveikals šajā vietā atrodas jau no Alfas pirmsākumiem, un vienmēr ir piedāvājis viselegantākās rotaslietas, ko izvelēties sievietei.

Roberto Coin - lai cik dažādi gadu laikā neizpaustos viņa radītu juvelierizstrādājumu dizains, ir viena unikāla īpašība, kas piemīt tikai viņa zīmolam un padara viņa darbus atpazīstamus: katrā juvelierizstrādājumā, vai tas ir gredzens, vai auskari, vai rokassprādze, tā iekšpusē ir ugunssarkans akmens. Rubīns. The Fifth Season by Roberto Coin ir Donna veikalu ekskluzīvākais pārstāvētais zīmols, kura kolekcijas tiek piedāvātas tieši Donna Alfa veikalā.

Vieglākais ceļš kā padarīt Ziemassvētkus vēl burvīgākus noteikti ir ar rotaslietu palīdzību. Eleganta, klasiska, ieturēta, mirdzoša un izaicinoša rotaslieta, kas piesaistīs tavu uzmanību acumirklī. Varbūt ir vērts pieminēt, ka starp Roberto Coin zīmola cienītājām ir sastopamas daudz slavenības, piemēram, Kirstena Stjuarte, Halle Berrija, Klaudija Šīfere, Naomi Kempbela, Nikola Kidmena, Madonna, Šērona Stouna, Denīza Ričardsa, Uma Tūrmane un citas Holivudas zvaigznes. Ja viņas izvēlās šīs rotaslietas, tad noteikti tās ir vērtas, lai apskatītu, izvēloties dāvanu sev, savai mammai vai kādam citam tuvam cilvēkam.

Donna pastāvīgiem klientiem turpmāk regulārs uzkrājums

Ja Jūs vēlaties iegādāties sev vai dāvināt saviem tuvajiem skaistus juvelierizstrādājumus un jaunas un elegantas rotaslietas, Donna Juvelieru veikali piedāvā Jums to darīt izdevīgi. Kļūstot par mūsu pastāvīgo klientu un saņemot Donna Klienta Karti, Jums ir iespēja par visiem veiktajiem pirkumiem saņemt ļoti pievilcīgus uzkrājumus turpmākiem pirkumiem. Iedomājieties, gada laikā Jūs esat sevi iepriecinājusi ar tiešām skaistām rotaslietām, kuras pamana Jūsu draugi un tuvinieki, un pat nedaudz apskauž Jūs. Katrs pirkums jums ir devis uzkrājumu sākot no 15% no pirkuma vērtības. Kad šis uzkrājums ir uzaudzis gana daudz, Jums ir iespēja to izmantot kā pirkuma samaksas līdzekli jaunam pirkumam. Vai tas nav brīnisķīgi? Visu decembri dāvinām visiem mūsu klientiem individuālas Klienta kartes.

Donna, jaunais veikals un jaunas rotas.

Pavisam nesen Donna juvelieru veikali atvēra savu ceturto veikalu, Galerija Centrs tirdzniecības centra otrajā stāvā pie lielajām kāpnēm. Šis bija īpašs solis, jo Donna ļoti seko aktuālām modes tendencēm juvelierizstrādājumu pasaulē, un šī veikala kolekciju klāsts, kas ietver unikālo Alcozer&J rotaslietu kolekcijas un Mattia Mazza pērļu un koraļu rotas, ir kaut kas pavisam unikāls mūsu tirgū, bet ļoti pieprasīts un aktuāls ārvalstīs.

Florences leģenda, zīmols Alcozer & J vairāk kā divdesmit gadus rada unikālus un elitārus juvelierizstrādājumus un rotaslietas, virtuozi ietverot Renesances laika dizainu mūsdienu modes juvelierizstrādājumu tendenču un stila pasaulē. Šīs skaistās rotas – gredzeni, kaklarotas un aproces ar dārgakmeņiem – rotā ne vienu vien slavenību, rada ļoti spēcīgu un pārliecinātu sievietes tēlu. Alcozer & J rotaslietas būtībā izskatās pēc ģimenes dārgakmeņiem, kas būtu mantoti paaudžu paaudzēs. Tās atgādina Venēcijas un Florences viduslaiku krāšņās balles un elegantās dāmu kleitas, tai pat laikā saglabājot vieglumu un izsmalcinātību. Līdz pēdējam sīkumam izstrādātais dizains ir brīnišķīgi saskaņots un piestāvēs rotu nēsātājai jebkurā dienā. Visas Alcozer & J rotaslietas tiek izgatavotas nelielā tirāžā nepārsniedzot 15 eksemplārus uz katru vienību, un dažas pat vienā, unikālā eksemplārā. Ik gadu zīmols Alcozer & J ražo ap 1500 rotaslietu, un kopējā zīmola vēsturē esot ap 35 tūkstošiem modeļu.

Mattia Mazza – rotaslietu un juvelierizstrādājumu kompānija un zīmols, kas dibināts slavenajā Torre Del Greco. Un slavena šī vieta ir tieši ar savām Mattia Mazza tradīcijām koraļļu ieguvē un apstrādē. Zīmols sevi prezentē kā koraļļu un akmens juvelierizstrādājumu ražotāju, pērļu un tirkīza akmeņu tirgotāju. "Talantīgs juvelieris – ir tas, kas var radīt rotaslietu, greznu, bet kas nav samākslota. Es apbrīnoju, kad juvelierim ir spēja ļaut rotai izteikt viņa ideju. Viss, kas tiek radīts rokām, tās ir ne tikai rotaslietas, tas viss kopā – mākslas darbs. Ražots Itālijā – tā arī ir māksla! Un es nestrādāju, lai veidotu greznību, bet lai veidotu skaistas rotaslietas, cerot, ka cilvēkiem patiks. Greznība nav pašmērķis. "- teica Matia Mazza, mūsdienu Mattia Mazza zīmola īpašnieks.