Endermoloģija vai LPG masāža

Vispieprasītākā procedūra starp tiem, kuri vēlas koriģēt figūru un uzlabot ādas kvalitāti – LPG masāža – parādījās Baltijas tirgū apmēram pirms 20 gadiem. Metodes popularitāte strauji pieaug, par ko liecina ne tikai oficiālā stastistika, bet arī jautājumu daudzums par LPG masāžu sociālajos tīklos un forumos.

Lai saprastu, kas tā ir par procedūru, kam būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties salonu vai klīniku, pastāstīs Genādijs Duņins, SIA "Vario Health Equipment" direktors, kā arī Ingrīda Rītiņa – sertificēts ārsts-dermatologs, metodikas "Endemoloģija (LPG masāža)" starptautiskā trenere. Kompānija pēdējo 12 gadu laikā ir iekārtu "LPG Systems" izplatītājs Baltijas valstīs.

– Pirmkārt, vēlamies noskaidrot, kas tā ir par procedūru un kam tā ir paredzēta?

Ingrīda Rītiņa: "Endermoloģija – procedūra, kas ir paredzēta tādu organisma fizioloģisko procesu normalizācijai kā lipolīze (tauku sadedzināšana), kolagēna, elastīna un hialuronskābes izstrāde (ādas nostiprināšana un dabiskā mitrināšana), limfodrenāža (liekā šķidruma izvadīšana no organisma) un mikrocirkulācijas (asinsrites) uzlabošana. Mūsu valstī šī procedūra ir pazīstama, galvenokārt, pateicoties notievēšanas un ādas atjaunošanas efektam, taču tikai daži zina, ka šī metodika aizsākusies no medicīnas. Sākotnēji to izmantoja rehablitācijai pēc dažādām traumām, lai paātrinātu audu dzīšanas procesu. Visās attīstītajās pasaules valstīs endermoloģiju veiksmīgi izmanto, lai saīsinātu rehabilitācijas periodu pēc plastiskās operācijas, kā arī blakusparādību riska samazināšanai pēc ķirurģiskajām manipulācijām."

– Vai Latvija ir starp šīm valstīm?

Ingrīda Rītiņa: "Diemžēl, Baltijas valstīs plastiskās kirurģijas pacientiem ir maz informācijas par to, ka pastāv tādas procedūras, kas var daudzkārt paaugstināt operācijas efektivitāti un ievērojami samazināt rehabilitācijas periodu. Kā likums, pacienti sāk meklēt informāciju par tādām metodikām tikai gadījumos, kad viņi ir neapmierināti ar ķirurģisko manipulāciju rezultātiem (piemēram, kad pēc liposakcijas ir palikušas "bedres"), vai kad pēcoperācijas periods rada neērtības (tūska, zilumi, rētas). Tad palīgā nāk endermoloģijas medicīnas programmas, pateicoties kurām pacienti var ne tikai ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē, bet arī ievērojami uzlabot plastiskās operācijas rezultātu."

– Cik interesanti. Vai daudzi Latvijas saloni piedāvā medicīniskās programmas ar LPG aparātiem?

Genādijs Duņins: "Lai piedāvātu tādas programmas, personālam jābūt medicīniskajai izglītībai un jāiziet speciālas apmācības. Uz doto brīdi tikai viena klīnika Latvijā piedāvā šo pakalpojumu – "med & SPA centrs Estetik SPA". Pārējie skaistumkopšanas saloni piedāvā tikai estētiskās programmas (pretnovecošanas procedūras sejai, notievēšana un figūras korekcija, cīņa ar celulītu, limfodrenāža, ādas kvalitātes uzlabošana, utt.)"

– Kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem sievietēm un vīriešiem, kuri vēlas iziet LPG masāžas kursu?

Genādijs Duņins: "Ir divi pamatmomenti, kuriem es iesaku pievērst uzmanību: aparāta modelis un speciālista kvalifikācija. Uz doto brīdi Latvijas tirgū var atrast trīs LPG "Cellu M6" iekārtu paaudzes: "Keymodule", "Integral/Endermolab" un "Alliance". Jāņem verā, ka pirmo redzamo rezultātu sasniegšanai ar aparātiem "Keymodule" klientam vajadzēja iziet 12-16 procedūras, ar "Integral/Endermolab" – 6-10 procedūras, bet ar pēdējās paaudzes "Alliance" aparātiem – 3-6 procedūras. Tas nav mārketinga solis, bet zinātniski pierādīts fakts. Tāpat procedūru ir jāveic pie speciālista, kurš ir izgājis nepieciešamās apmācības un saņēmis 2. līmeņa sertifikātu. 1. līmeņa sertifikātu saņem tie meistari, kuri ir noklausījušies pamatkursu (1 dienas apmācības), bet 2. līmeņa sertifikāts liecina par to, ka speciālists ir nokārtojis teorētisko un prakstisko eksāmenu un viņam ir pieredze darbā ar klientiem. Uzzināt, ar kuru aparātu strādā salonā, var šeit: https://www.endermologie.com/us-store/our-centers/. Sertificētu salonu un meistaru sarakstu var atrast te: http://variohealthequipment.lv/certified-centres/"

