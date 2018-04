Iekštelpu un āra mēbeles terasēm ar jumtu

Tuvojas gada siltākais laiks. Tas paver durvis ilgi gaidītai terašu sezonai, ēdiena gatavošanai brīvā dabā un vakariņām svaigā gaisā ģimenes vai draugu lokā. Ja arī jums ir pieejama terase ar jumtu, tad šis raksts ir domāts tieši jums. Iegādāties pilnu, estētiski pievilcīgu mēbeļu komplektu ir vai nu ļoti sarežģīti, vai pārāk dārgi, tādēļ piedāvājam alternatīvu – padomus, kā iespējams saskaņot iekštelpu un āra mēbeles. Ja šādu iespēju pirms tam neesat apsvēruši, pēc šī raksta izlasīšanas, iespējams, būsiet mainījuši savas domas!

Apsverot iespējamos plusus un mīnusus, jāpiebilst, ka finansiālā ziņā kombinēt iekštelpu un āra mēbeles ir ievērojami lētāk. Jūs varat izmantot mājās esošās mēbeles, novietojot tās uz terases. Ja runa ir par komfortu, tad iekštelpu mēbeles lielākoties ir ērtākas. Iekštelpu mēbelēm veikalos arī ir pieejama lielāka izvēle nekā āra mēbelēm, tādēļ sev piemērotāko terases interjeru vieglāk būs izveidot, izmantojot mēbeles no iekštelpām. Lēmums par to, vai labāk samaksāt vairāk par mēbelēm, kas pastāvīgi atradīsies terasē, vai izvēlēties ekonomiskāku risinājumu, pārvietojot iekštelpu mēbeles ārā, protams, ir katra paša ziņā.

Arī āra mēbeļu iegādei ir savas priekšrocības. Viena no tām - tiek ietaupīts laiks, jo nav nepieciešams pārvietot mēbeles un nest tās no iekštelpām. Vairums gadījumu no mājas atliks atnest vien dažādus aksesuārus (spilvenus, pledus, traukus un citus vieglākus priekšmetus), lai uzturēšanās terasē būtu omulīgāka.

Interjerā, kas ir redzams attēlā zemāk, izmantots tieši šāds princips. Mīkstās mēbeles un galds ir no āra mēbeļu sortimenta, bet spilventiņi un citi mājas aksesuāri, atmosfēras radīšanai, atnesti no iekštelpām. Turklāt šīs āra mēbeles ir ļoti skaistas (kas nav bieža parādība) un lieliski iederēsies dažādos interjeros. Latviešiem ļoti patīk brūnā krāsa, tādēļ šim tonim nebūs grūti piemeklēt akcentējošus aksesuārus. Neaizmirstiet arī par kvalitatīvu un estētiski pievilcīgu grilu. Ar to varēsiet pagatavot maltīti tuviniekiem un viesiem un tas lieliski papildinās terases interjeru.

Ļoti bieži cilvēki uzskata, ka iekšelpu mēbeles ir paredzētas lietošanai tikai istabā, bet āra mēbeles – pagalmā vai uz terases – tā tas nebūt nav. Ja nevēlaties pirkt pilnu āra mēbeļu komplektu, vienmēr var izmantot viesistabas mēbeles, īpaši iederīgs būs ērts un košs klubkrēsls. Nebaidieties eksperimentēt un vienā interjerā apvienot āra un iekštelpu mēbeles! Paši būsiet pārsteigti, cik interesantas variācijas varat izveidot un cik viegli ir mainīt interjera noskaņu.

Foto: Publicitātes foto

Ja tomēr nevēlaties papildus investēt āra mēbeļu komplektos vai nevarat atrast mēbeles, kas šķiet piemērotas kombinēšanai, iespējams, pietiks tikai ar vienu mēbeli. Šūpuļkrēsls droši vien ir daudzu cilvēku sapnis un to gribētos ne vien viesistabā, bet arī guļamistabā. Varat nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu un iegādāties atzveltnes krēslu, kas paredzēts izmantošanai ārā. Ziemā to varēsiet izbaudīt mājās, bet vasarā — āra terasē. Izgreznojiet to ar dažiem dekoratīviem spilveniem un pat negribēsies no tā celties!

Abās zemāk esošajās fotogrāfijās atainots iekštelpu mēbeļu izmantojums uz terases, izņemot vienu — āra šūpuļkrēslu. Ja izvēlēsieties tumši brūnu krāsu, tad neaizmirstiet, ka arī citām mēbelēm vajadzētu būt līdzīgā tonī. Tas interjeru padarīs viengabalaināku, kā arī, krēslu izmantojot telpās, tas neizcelsies un kļūs par pilnvērtīgu interjera sastāvdaļu. Savukārt baltā krāsa ir visdrošākā. Ar to sader visas pārējās krāsas, tādēļ paturiet to prātā, ja nevēlaties uztraukties par krāsu saskaņošanu!

Autors – interjera dizainers Evelina Aleliūnienė, www.e-interjeras.lt