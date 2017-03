Jaunais 'Nissan Juke' - īpaši piemērots sievietēm

Sievietes automobiļus uztver ne tikai emocionāli – pēc to virsbūves formām un krāsas –, bet arī novērtē dažādas praktiskas ērtības. Šīs abas pasaules apvieno ne katrs automobilis, tomēr jaunais "Nissan Juke" to spēj, pārliecinājās autobraucēja Māra.

Izmēģinājuma brauciena "Nissan Juke" bija spilgti dzeltenā krāsā ar tāda paša toņa akcentiem interjera dekoratīvajā apdarē. Ja citkārt pat vizuāli pievilcīgu un spilgtu automobiļu salons ir viscaur melns vai pelēks, tad "Nissan Juke" gadījumā to iespējams individualizēt ar spilgtiem akcentiem un tādējādi, arī sēžot salonā, pastāvīgi sev atgādināt, ka braucat ar ko īpašu.

Jau pirmā iesēšanās šajā automobilī liek novērtēt īpaši šajos aukstajos laikapstākļos ērto bezkontakta atslēgas piekļuvi. Proti, lai atslēgtu automobili un atvērtu durvis, centrālās atslēgas pults nav jāizņem no kabatas vai somiņas – "Nissan Juke" pats atpazīst, ka esat tam pienācis klāt, un līdz ar roktura satveršanu durvis atslēdz. Tieši tas pats ar dzinēja iedarbināšanu – vienkārši nospiediet pogu "Start" priekšējā panelī, neizņemot atslēgas no kabatas vai somiņas

Neskatoties uz to, ka "Nissan Juke" ir mazs apvidnieks, iekāpšana tajā un izkāpšana ir viegla, pārliecinājās Māra. Būtiskākais ieguvums no šādas konfigurācijas automobiļa ir augstāka sēdpozīcija par parasto vieglo pasažieru automobili – uz ceļa notiekošais ir daudz vieglāk un tālāk pārredzams. Tāpat šī augstā sēdpozīcija rada papildu drošības sajūtu, atzīmē Māra.

Ieņemot sēdpozīciju un piesprādzējoties ar drošības jostu, Māra novērtēja, ka ērti ir aizsniedzamas ne tikai visas vadības sviras, bet pat cimdu nodalījums, kamēr viņas privātajā automobilī ir jāatsprādzējas, lai to aizsniegtu. Tomēr tas nenozīmē, ka "Nissan Juke" interjers ir šaurs, kā varētu spriest pēc virsbūves gabarītiem. Salons tajā ir lielāks, nekā šķiet, skatoties no ārpuses, un vietas pietiek arī aizmugurējā sēdeklī pat garākiem pārbraucieniem.

Māra īpaši novērtēja priekšējā elkoņbalsta konstrukciju, zem kura ir nevis viens liels nodalījums, bet gan atvēlētas sekcijas citām sīklietām, piemēram, telefonam un sīknaudai. Tāpat sievietes novērtēs, ka spogulītis "Nissan Juke" ir ne tikai pasažiera puses, bet arī autovadītāja saulessargā.

Dažādu "Nissan Juke" sistēmu vadību atvieglo tas, ka priekšējais panelis nav nosēts ar kaudzi visādu pogu, kā citos automobiļos ar līdzīgi bagātīgu aprīkojuma līmeni. Tas Mārai ļāva ātri un viegli aprast ar šo automobili, kaut arī ar "Nissan Juke" brauca pirmo reizi.

Braukšana ar "Nissan Juke" ir viegla, "apvidnieka statuss" tā vadāmībai nepiešķir nekādu smagnējumu.

Braukšanu vēl papildus atvieglina automātiskā pārnesumkārba, kas ļauj pilnvērtīgi koncentrēties uz ceļu un izbaudīt komfortu, nevis paralēli domāt vēl par pārnesumu pārslēgšanu, atzīmē Māra. Zīmīgi, ka "Nissan Juke" gadījumā automātiskā transmisija pieejama arī lētākajā versijā.

Kaut arī "Nissan Juke" nav liels luksusa automobilis, tajā pieejamas arī tehnoloģijas, kas vēl pavisam nesen bija iedomājamas tikai dārgākajos auto. Piemēram, "Nissan Juke" pieejamās "Drošības vairoga" sistēmas gadījumā automobilis ir aprīkots ne tikai ar atpakaļskata videokameru, bet vēl trijām pa virsbūves perimetru, kas multimediju ekrānā parāda automobiļa attēlu vidē kā no putna lidojuma. Tas atvieglina "Nissan Juke" novietošanu stāvēšanai šauros vai apgrūtinātas redzamības apstākļos.

Tāpat "Drošības vairogs" ne tikai rāda apkārtnes bildi uz ekrāna, bet pastāvīgi ar speciāliem sensoriem uzmana apkārt notiekošo. Tas ar skaņas signālu brīdinās autovadītāju, ja "aklajā zonā" parādījies kāds cits spēkrats vai objekts. Īpaši noderīgi tas ir, piemēram, lielveikala stāvvietā, kad vēlaties no savas vietas izbraukt atpakaļgaitā un no savas sēdpozīcijas neredzat, ka aizmugurē kāds nāk vai brauc no sāniem – par šādu objektu laicīgu pamanīšanu vēl pirms paša autovadītāja parūpējas speciālie sensori.

Šīs kvalitātes "Nissan Juke" padara par lielisku palīgu un pat draugu, uz kuru var paļauties un kurš nepievils.