Jumeiho masāža– atjaunojam biomehāniku

Ja jums ir stājas problēmas, bieži sāp galva, mugura vai krusti, ja apaviem papēži novalkājas šķībi, bet darbā nogurstat aizvien agrāk, pienācis laiks sakārtot organisma biomehāniku.

Kas ir biomehānika

Biomehānika ir zinātne, kas pēta cilvēka kustību mehānismus. Biomehānikas pamatā ir skeleta muskulatūras kustība. Muskuļu gali ir pievienoti kauliem. Savelkoties muskuļiem, stiprinājuma punkti tuvinās: roka saliecas elkonī, kāja – ceļgalā, savukārt, muskuļiem atslābinoties, šie punkti attālinās.

Ja muskuļu tonuss ir paaugstināts (un tā notiek ļoti bieži), biomehānika ir traucēta. Bet, ja tonuss ir paaugstināts ilgstoši, pakāpeniski savelkas un deformējas arī skelets. To var uzskatāmi redzēt, piemēram, cilvēkiem ar šķību mugurkaulu – viens plecs vienmēr ir augstāk par otru.

Kādu kaitējumu nodara biomehānikas traucējumi

Muskuļu saspringtums nereti izraisa nepareizu iegurņa pozīciju, kas noved pie nopietnām sekām. Pat minimālas iegurņa kaulu novirzes rezultātā slodzes sadalījums ķermenī mainās. Pārvietojas smaguma centrs, cieš mugurkauls, pakāpeniski nobīdās iekšējie orgāni. Šādas izmaiņas taisnā ceļā ved pie nepatīkamiem funkcionālajiem traucējumiem ķermeņa muskulatūras un skeleta, iekšējo orgānu darbībā, kā arī samazina imunitāti.

Ko darīt?

Atjaunot biomehāniku, savest kārtībā iegurņa kaulus un atgriezt smaguma centru pareizajā vietā palīdzēs – jumeiho masāža, kas Latvijā ienākusi pavisam nesen. Tas ir īpašs masāžas veids, kas pie mums atceļojis no Uzlecošās saules zemes – Japānas. Pārsteidzošajai jumeiho masāžai ir vairāk nekā 100 dažādu paņēmienu un šī ir vienīgā no zināmajām masāžām, kas palīdz novirzītu iegurņa kaulu (attiecīgi – arī iekšējo orgānu) sakārtošanai. Jumeiho terapijas priekšrocība – maiga, pacietīga un ilgstoša iedarbība, kas ļauj atjaunot iegurņa kaulu pozīciju bez sāpēm, ekstrēma un riska. Pareizs jumeiho terapijas kurss palīdzēs atbrīvoties no muguras un muskuļu sāpēm, atbrīvos saspringtus un savilktus muskuļus, kā arī "sastrēgumus" organismā, uzlabos nervu šķiedru vadītspēju, locītavu lokanību, kā arī palīdzēs normalizēt arteriālo spiedienu. Bet galvenais ieguvums – jumeiho masāža pilnībā atjaunos normālu ķermeņa biomehāniku un asinsriti. Tas svarīgi gan tiem, kuri nodarbojas ar sportu (uzlabojas rezultāti, izturība), gan jaunajām māmiņām, kuras vēlas ātrāk atkopties pēc grūtniecības un dzemdībām, gan jebkurai citai sievietei, kura vēlas justies vieglāk, dinamiskāk un aktīvāk.

Kā notiek jumeiho masāžas seanss

Jumeiho masāžas seanss nenozīmē slodzi, gluži pretēji – pilnīgu atslābināšanos. Procedūra notiek uz īpaša paklājiņa – tatami, uz kura vispirms sēž, bet pēc tam guļ. Jumeiho terapijas meistars stundu secīgi strādā ar visiem muskuļiem un locītavām – no galvas līdz pēdām, īpašu uzmanību veltot iegurnim un specifiskiem, tā dēvētajiem bioloģiski aktīvajiem, ķermeņa punktiem. Meistara uzdevums – panākt pilnīgu pacienta atslābināšanos un uzlabot locītavu kustīgumu.

Jumeiho masāža pozitīvi ietekmē arī iekšēos orgānus – pateicoties tam, ka atjaunojas anatomiski normāls izvietojums, ievērojami uzlabojas arī funkcionalitāte. Var sacīt, ka jumeiho masāžas ietekmē visi mūsu iekšējie orgāni sāk strādāt precīzi – kā dārgs pulkstenis.

Ieguvumi no jumeiho terapijas

Pēc jumeiho masāža kursa paaugstinās dzīves tonuss, cilvēks kļūst enerģiskāks un produktīvāks. Viņš pagūst vairāk, nogurst mazāk, domā ātrāk un sasniedz dzīves mērķus, kā rezultātā – kļūst daudz veiksmīgāks. Kā zināms, veselība un dzīvesprieks ir veiksmīgas dzīves pamatā.

Raksts sagatavots pēc Jumeiho studijas vadītāja, sertificēta 2. līmeņa speciālista un "Internacio Instituto Medicina Praktiko u Yumeiho Centro" izsniegtā starptautiskā diploma īpašnieka Jurija Poļakova materiāliem.

