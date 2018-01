Kā droši pasargāt savu māju un ģimeni no zādzības

Ģimenes, bērnu un mājas drošība ir ļoti svarīga, īpaši mūsdienu nemierīgajā laikā. Visvairāk tā ir aktuāla ģimenēm, kas dzīvo privātmājās, ņemot vērā to vieglo pieejamību zagļiem. Jaunās vēsmas privātmāju zādzībās spiež mūs meklēt aizvien drošākus aizsardzības veidus.

Mēs aizvien biežāk sastopamies ar šādiem, lūk, stāstiem:

"Ģimene kopā ar kaimiņiem atpūtās savas privātmājas pagalmā komfortablā Pierīgas ciematā. Kad pienāca laiks pavadīt viesus, ieejot mājās, saimnieki bija šokā – viņi dārza svētku laikā bija apzagti, nodarot ievērojamus zaudējumus. Noziedznieki neievēroti iekļuva caur pirmā stāva logu un tikpat ātri aizbēga. Par notikušo šokēti bija arī ciemiņi, kas dzīvoja tajā pašā ciematā. Viņi ar šausmām saprata, ka jau rīt tas pats var gadīties viņiem.

Citā ciematā no mājas otrā stāva caur balkonu bija nozagts seifs ar juvelierizstrādājumiem un naudu. Viss bija izdarīts ātri un neradot lieku troksni. Noziedzniekus neviens nebija pamanījis.''

2017. gada 23. novembrī LR Valsts policija publicēja preses relīzi, kurā tika atspoguļotas negatīvās tendences privātmāju drošībā. Pēc minētās preses relīzes materiāliem vairāki masu informācijas līdzekļi uzreiz publicēja vairākus rakstus. Vienu no tiem pārpublicējam:

"Šī gada laika posmā no 1. oktobra līdz 16.novembrim Valsts policijā reģistrētas 33 zādzības no privātmājām Rīgas un Zemgales reģionos. Norādītajā laika posmā zādzību skaits ir ievērojami palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem. Tāpat tiek ziņots, ka pēdējās zagļu tendences ir zagt laikā, kad saimnieki jau ir atgriezušies mājai un atslēguši signalizācijas. Visbiežāk zādzības notiek no tām mājām, kas atarodas mežu tuvumā. Noziedznieki darbojas tumsas aizsegā un izmanto tumšas krāsas apģērbu un maskas. Sakarā ar notiekošo Valsts policija aicina privātmāju iedzīvotājus nekavējoties ziņot par ievērotajām aizdomīgajām personām un automašīnām. Kopumā zagļi darbojas daudzpusīgi – zādzības tiek veiktas, izsitot logu stiklus, atbīdot terašu logus vai druvis, uzlaužot durvju atslēgas, iekļūstot mājā caur otrā stāva logiem."

Varētu vēl sniegt daudz analoģisku piemēru, bet acīmredzami ir tas, ka šādas zādzības ir iespējamas tāpēc, ka pieiet mājai un tajā iekļūt caur logu vai durvīm var ātri un viegli. Parastās apsardzes signalizācijas uzstādīšana ir nepietiekama. Tā nostrādā tikai tad, kad noziedznieks jau ir iekļuvis mājā. Ja saimnieki ir mājās, tad signalizācija, kā likums, ir atslēgta. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka pats noziedzinieka iekļūšanas mājās fakts rada draudus mājas iedzīvotāju dzīvībai un veselībai, kā arī morālus un mantiskus zaudējumus.

Diemžēl pēdējā laikā ir fiksēti diezgan daudz gadījumi, kad izmantojot šaubīgas kvalitātes tehniku un atsevišķu kompāniju darbinieku zemo kvalifikāciju, t.s. perimetra aizsardzības sistēmas, nedod neko derīgu – tik vien kā viltus trauksmes un troksni naktī. Nereti saimnieki tās vienkārši atslēdz un neizmanto, bet saglabājas negatīvs vērtējums aizsardzības tehnoloģijām. Lai gan īstenībā ir vainīgs personāls, kas nekvalitatīvi veicis savu darbu. Ārējās apsardzes drošās sistēmas nesignalizē viltus trauksmi un ļauj īpašniekiem neuztraukties par saviem tuviniekiem un īpašumu. Iekļūšanas mēģinājuma gadījumā sistēma automātiski atpazīs teritorijā zagļus un tos aizbiedēs, kā arī dos mobilajai apsardzes ekipāžai papildus reakcijas laiku.

Tomēr ir arī milzīga pozitīva pieredze, vairāk nekā 15 gadu garumā, lai veiksmīgi izmantotu privātmāju ārējās aizsardzības sistēmas. Kā rezultātā daudzas ģimenes dzīvo drošībā un mierīgi naktīs guļ. Pats labākais risinājums ir izdarīt tā, lai zagļi tiktu atklāti un padzīti uzreiz pēc iekļūšanas objekta teritorijā, bet saimnieki un apsardzes firma tiktu informēta par ielaušanos pirms tam, kad viņi spējuši pietuvoties Jūsu logiem un durvīm. Noziedznieki, saprotot, ka nav paspējuši pat pieiet mājai, būs spiesti bēgt, apsardze atbrauks ātrāk, bet saimnieki netiks pārsteigti guļoši.

Dažādus drošības sistēmu variantus Latvijā piedāvā kompānija BST "Engineering", kas pārvalda plašu ārējās aizsardzības arsenālu un tās pielietošanas pieredzi. Viena no labākajām tehnoloģijām, ko piedāvājam Latvijā – necaurejams elektromagnētiskais valnis. Šādu šķērsli nav iespējams šķērsot nedz dienā, nedz naktī. Tās darbības princips ir attēlots raksta titulbildē.

Aizsardzības sistēma ar necaurejamo elektromagnētisko valni.

Daudzgadīgā tās pielietošanas pieredze apstiprina, ka tas ir ļoti uzticams risinājums, kas pilnībā ir slēpts noziedznieka acīm un nebojā dārza dizainu. Taču tas nebūt nav vienīgais uzticamas aizsardzības variants, mūsu arsenālā ir plašs iespēju klāsts, kas ļauj piedāvāt individuālus risinājumus katram klientam jebkurā cenu diapazonā. Pie tam jūsu ģimenes dzīvība un veselība ir nesalīdzināmi dārgāka nekā ārējās aizsardzības sistēmas izmaksas.

