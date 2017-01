Kā pasargāt sevi no gripas tad, kad tā burtiski 'klepo' sejā

Šogad gripa Latvijā sākusi izplatīties ātrāk nekā parasti. Gripas gadījumu skaits ir desmit reizes lielāks nekā pagājušajā sezonā. Mediķi brīdina, iespēja saslimt ar gripu šoziem ir ļoti liela, un paredz, ka drīzumā gripas slimnieku skaits valstī strauji palielināsies.

Gripas vīruss – nāvējošāks par Ebolas vīrusu.

Gripa ir lipīga. Franči, vācieši un arī latvieši domā, ka gripa ir slimība, kas burtiski sagrābj – atvasinot no vārda "la grippe" (franču valodā) un "grippe" (vācu valodā). Sagrābj tik cieši, ka nav iespējams ne strādāt, ne īsti arī atpūsties.

Gripa ir ātri reaģējoša. Simptomus pēc inficēšanās ar vīrusu (visbiežāk A, B un C tipa) konstatē jau pēc 48-72 stundām, ar ļoti akūtu sākumu, strauju ķermeņa temperatūras paaugstināšanos līdz 38C – 40C, stiprām galvas sāpēm, muskuļu un locītavu sāpēm, kasīšanās sajūtas rīklē, sausu un kairinošu klepu, sāpēm aiz krūšu kaula un izteiktu nespēku.

Gripa ir ilgnoturīga – uz kājām slimnieks tiek nedēļas laikā, bet nodarītās sekas un nespēks var būt jūtams vēl ilgi.

Gripas vīruss ir spēcīgs – nāvējošāks par Ebolas vīrusu. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem no gripas radītām komplikācijām ik gadu mirst aptuveni 250 000 – 500 000 tūkstoši.

Vakcīna. Aizgājis vilciens.

Tagad, kad gripas vīruss ir "ēterā", vakcināciju veikt ir par vēlu. Slimības profilakses un kontroles centrā iesaka vakcinēties pret gripu visus, bet īpaši cilvēkus vecumā virs 65 gadiem un personas ar dažādām hroniskām saslimšanām. Šīm cilvēku grupām gripas vakcīna tiek kompensēta 50% apmēra no valsts līdzekļiem. Noteiktām bērnu grupām vakcinācija tiek kompensēta pat 100% apmērā. Būtiski atcerēties, ka, izvēloties vakcīnu, tā ir jāveic no jauna ik gadu. Vislabāk to veikt rudenī, kad vēl nav sākusies jaunā sezona. Tomēr, paturiet prātā, ka vakcīna ne vienmēr ir garantija. Ir daudz dažāda veida vīrusu, un dažkārt vakcinējamies pret vienu vīrusu tipu, bet saskarsme iznāk pavisam ar citu, no kura neesam pasargāti.

Seniori – šogad vismazāk pasargātie.

Iepriekšējā sezonā slimība īpaši smagi skāra pusmūža vecuma cilvēkus. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Edīte Tettere piebilst, ka gadījumā, ja arī turpmāk dominējošais gripas vīruss būs tas, kas sastopams pašreiz, arī šosezon pastāv liels risks, ka gripa smagi skars īpaši vecuma grupas 65 gadi un vairāk pārstāvjus.

Kāpēc senioriem ir pazeminātā imunitāte? Gadiem ejot, attīstās aizkrūtes dziedzera atrofija, kā rezultātā samazinās T šūnu (imūnšūnu) sintēze un daudzums organismā. Turklāt imūnsistēma "ar vecumu" zaudē atmiņu. Tas nozīmē, ka vecāka gada gājuma cilvēku imūnsistēma "aizmirst", ar kuriem mikrobiem tai ir jācīnās, un, kad tie parādās, tos neatpazīst. Senioriem arī raksturīgs imūnsistēmai svarīgu uzturvielu trūkums, jo viņi ēd mazāk un uzturs ir vienveidīgs.

Vai mainās imūnā atbilde un saslimstība ar gripu, papildus lietojot minerālvielu un vitamīnu kompleksus?

Tas tika skaidrots pētījumā, kurš ilga gadu, un tajā piedalījās praktiski veseli cilvēki vecumā no 50 – 65 gadiem. Uzņemot nelielu mikrouzturvielu papilddevu (100% dienas deva), mazinās noslimoto dienu skaits un saslimstība ar elpceļu infekcijām. Nozīmīgi palielinās imūnšūnu skaits, visizteiktāk tiem dalībniekiem, kam sākotnēji tika konstatēts vienas vai vairāku uzturvielu deficīts.

Pārskatā, kurā uzrādītas efektīvās vielas vīrusu infekciju profilaksē un ārstēšanā, blakus medikamentiem ierindota virkne dabas vielu, minerālvielu un vitamīnu. Profilaktiska C vitamīna lietošana (≥200 mg/dienā) mazina slimošanas laiku un simptomu smagumu, secināts datu apkopojumā par 93 pētījumiem ar kopējo dalībnieku skaitu 11 306. Ja saaukstēšanās jau sākusies, jāmeklē cinks - uzņemts pirmo 24 stundu laikā pēc saaukstēšanās simptomu sākšanās (no 4,5 – 23,7 mg/cinka dienā), tas būtiski mazina saaukstēšanās ilgumu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pierādīts, ka arī ehinācijas lietotāji saaukstējās vidēji par 65% retāk, salīdzinot ar placebo grupām, un, ja saslimst, atveseļojas ātrāk.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU