Kādas sievietes patīk labāk vīriešiem – taisniem vai lokainiem matiem

Mūžsenais jautājums, kas nodarbina sieviešu prātus, ir – kādas sievietes labāk patīk vīriešiem? Lai gan jautājums tikai viens, tomēr tas sevī ietver simtiem, pat tūkstošiem virzienu un nianšu, no kā vīriešiem izvēlēties un par ko sievietēm uztraukties.

Bet kā ir ar sieviešu matiem, kādi mati labāk vīriešiem patīk – taisni vai lokaini? Interesanti ir apjaust, ka šī "taisno vai lokaino" matu patika ir mainīga, tā ietekmējas ne tikai no iekšējām sajūtām, bet arī no notiekošā pasaulē, modes tendencēm un dažādām citām pasaules norisēm.

Skaistas lokas – vienmēr modē

Ja paraugās desmit gadus vecos modes un skaistumkopšanas žurnālos, tad redzams, ka tajā laikā atdzima un atkal dominēja lokainu matu kults. Iespējams, to ietekmēja tieši vīriešu patikas izpausme pret sievietēm ar lokainiem matiem. Tomēr, iedziļinoties šajā jautājumā nedaudz vairāk redzam, ka tā vis nebija, jo visos laikos svarīgākais dzinulis pēc taisniem vai lokainiem matiem bijusi vēlme iegūt to, kas no dabas nav dots. Tā ir normāla parādība, ka sievietēm, kurām ir dabīgi lokaini mati, ir vēlme iegūt gludus, paļāvīgus un taisnus matus, bet tās, kuras daba apveltījusi ar taisniem matiem, sapņo par gaisīgām un kuplām lokām. Kam dod priekšroku vīrieši?

Lai kas arī būtu galvenais iniciators lokainu vai taisnu matu sakārtojumam, aptaujājot duci vīriešu, astoņi atzina, ka priekšroku dod sievietēm ar lokainiem matiem. Bet kāpēc? Vai tam ir kāds racionāls izskaidrojums? Kā izrādās, ir gan – vīriešuprāt, sievietes ar lokainiem matiem ir pārliecinātākas par sevi, mazāk ietekmējamas no apkārtējo viedokļa un ir drošākas un apņēmīgākas. Savukārt taisno matu īpašnieces biežāk mēdz būt mierīgākas, kautrīgākas, lietišķākas un atturīgākas. Perfektas lokas mājas apstākļos? Tas ir iespējams!

