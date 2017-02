Kāpēc pēc fotoepilācijas apmatojums tomēr ataug

Sievietes, taču mūsdienās arvien biežāk arī vīrieši, veicot fotoepilāciju, nereti lolo cerību, ka ar šo procedūru atbrīvosies no apmatojuma uz visiem laikiem. Bet, vai tas vispār ir iespējams? skaidro skaistumkopšanas salona "Nofrete" kosmetoloģe Olga Ostrovska.

Fotoepilācija – ceļ pašapziņu un atvieglo ikdienu.

Lielākais ieguvums, ko dod fotoepilācija - pēc procedūras vairs nav jāraizējas par to, ka nevēlams apmatojums varētu sagādāt diskomfortu. Matiņi gluži vienkārši vairs neataug, un tas ļoti atvieglo ikdienu. Ar fotoepilāciju var novērst apmatojumu jebkurā ķermeņa zonā. Piemēram, to bieži izmanto, lai atbrīvotos no matiņiem uz sejas - zoda vai virslūpas. Turklāt, veicot procedūru ar Plasmalite aparātu, uz ādas nepaliek nekādu pēdu, pat apsārtuma, uzreiz var doties cilvēkos, uz darbu u.c.

Fotoepilācija ir ļoti noderīga sievietēm, kurām ir problēma - ādā ieauguši matiņi, jo ar šo procedūru tos var ātri novērst. Olga Ostrovska stāsta: "Piemēram, ja ir ieauguši matiņi bikini zonā, salonā "Nofrete" ir iespēja bikini zonas maliņās veikt fotoepilāciju, lai novērstu ieaugušos matiņus, savukārt pārējā bikini zonā – vaksāciju.

Fotoepilāciju veic arī padusēm, kājām, rokām vēderam, mugurai u.c.

Vislabākais efekts ar fotoepilāciju tiek panākts, ja ir gaiša, pilnībā neiesauļota āda, savukārt matiņi – salīdzinoši tumšāki. Jārēķinās, ka trīs nedēļas pirms un trīs nedēļas pēc fotoepilācijas āda ir rūpīgi jāsargā no saules – gan dabīgās, gan solārija. Vasarā tas ir apgrūtinoši, tādēļ ziemas tumšie mēneši ir īstais laiks, lai sāktu fotoepilācijas kursu. No apmatojuma pilnībā var atbrīvoties, veicot trīs – četras fotoepilācijas procedūras, bet cilvēkiem ar intensīvāku apmatojumu varētu būt nepieciešamas 6 procedūras. Procedūru veic ik pēc 5-6 nedēļām, tādēļ kurss parasti ilgst vairāku mēnešu garumā.

Fotoepilāciju veic ar jaudīgu aparātu!

Lūk, kādā veidā ar fotoepilāciju tiek iznīcināts apmatojums. Uz zonu, kur ir apmatojums, iedarbojas ar fotoepilācijas aparātu - noteikta gaismas spektra un garuma viļņiem. Gaismas impulss tiek novadīts pa matiņu līdz pat tā folikulam – saknītei, un tā tiek iznīcināta. Tieši tādēļ matiņš vairs nekad neataug. Cilvēks šo iedarbību izjūt kā gaismas zibsni uz ādas.

Tomēr nereti cilvēki sūdzas, ka pēc fotoepilācijas apmatojums nesamazinās. Olga Ostrovska skaidro iemeslu: "Daudzviet Latvijā fotoepilāciju veic ar mazjaudīgu aparātu, un tad rezultātu nav iespējams sasniegt. Tādēļ ieteikums - pirms procedūras pavaicājiet, vai ir reāls pamatojums tam, ka ar fotoepilācijai izmantoto aparātu vispār ir iespējams sasniegt labu rezultātu."

Piemēram, salonā "Nofrete" fotoepilāciju veic ar Somijā ražotu aparātu Plasmalite, kam ir izmantotas pasaulē atzītas, inovatīvas tehnoloģijas. Turklāt ir veikti zinātniski pētījumi, kas apliecina, ka procedūra tik tiešām dod ļoti labu rezultātu.

Veicot fotoepilāciju, vajadzētu izvēlēties aparātu, ar kuru ādai netiks nodarīts kaitīgais starojums. Tā, piemēram, Plasmalite fotoepilācijas aparātam ir izmantota inovatīva tehnoloģija - iedarbojoties uz ādu, tiek pilnībā absorbēts, novērsts potenciāli kaitīgais starojums.

Bez šaubām, svarīgi, lai procedūru veiktu sertificēts kosmetologs. Salonā "Nofrete" kosmetologs pirms procedūras rūpīgi izvērtē ādas stāvokli, pievēršot uzmanību tam, lai procedūras laikā netiktu skartas īpašās zonas, piemēram, dzimumzīmes.

Ļoti svarīga priekšrocība, ko cilvēki vienmēr izmanto - pirms fotoepilācijas tiek sniegta bezmaksas kosmetologa konsultācija. Speciālists izvērtē cilvēka ādas stāvokli, izstāsta, kādu rezultātu dos fotoepilācija, kā arī sastāda individuālu procedūru plānu.

Fotoepilācija – ar dubultu komfortu.

Cilvēkiem bieži ir zināmas bailes, vai fotoepilācija nesāpēs? Olga Ostrovska skaidro: "Ir jutīgi cilvēki, kas saraujas jau no pieskāriena, un tie, protams, jutīs fotoepilācijas iedarbību. Taču Plasmalite aparātam ir dubultā nodrošināts, lai procedūra būtu maksimāli komfortabla un nesāpīga. Pirms procedūras uz ādas uzklāj speciāli izstrādātu atvēsinošu želeju, kā arī pats aparāts uz ādu iedarbojas dzesējoši.

Ar šo aparātu procedūru veic salīdzinoši ātri, kā arī, pateicoties efektīvajai iedarbībai, ir nepieciešams salīdzinoši mazāks procedūru skaits.

Arī gaišo matiņu pēc fotoepilācijas ar Plasmalite aparātu būs krietni mazāk, tie būs trauslāki un plānāki. Tiesa, pilnībā novērst gaišos matiņus ir grūtāk, tam nepieciešams vairāk procedūru.

Vienā fotoepilācijas reizē tiek iznīcināti matiņi, kas ir aktīvajā augšanas fāzē. Savukārt matiņi, kas nav aktīvajā augšanas fāzē, nevar tikt iznīcināti, un tie pēc kāda laika mēdz ataugt. Tieši tāpēc, lai pilnībā novērstu apmatojumu, ir nepieciešamas vairākas procedūras.

Kosmetoloģe norāda: "Jārēķinās arī ar to, ka sievietēm organismā mēdz būt dažādas hormonālas izmaiņas, piemēram, grūtniecības laikā vai pēc tās, var būt arī, ka organismā pastiprināti veidojas vīrišķie hormoni. Un tas var veicināt jauna apmatojuma veidošanos, tādēļ profilakses nolūkos būtu ieteicams reizi pusgadā fotoepilāciju veikt atkārtoti."

Cilvēki novērtē komfortu un mājīgumu.

Skaistumkopšanas salons "Nofrete" Latvijā darbojas jau 15 gadu. Tik ilgs mūžs klientiem vieš uzticību, jo liecina, ka salona speciālistiem ir pieredze un veiktās procedūras dod labu rezultātu. Cilvēki novērtē arī atsaucīgo attieksmi – salona darbinieki klientam vienmēr cenšas piedāvāt procedūrai izdevīgāko laiku. "Tieši tāpēc daudzi apmeklētāji ir kļuvuši par mūsu pastāvīgajiem klientiem," uzsver Olga Ostrovska.

Turklāt daudzi apmeklētāji atzīst – uz salonu "Nofrete" ir prieks nākt, jo tajā ir patīkama, mājīga un komfortabla atmosfēra, kā arī cilvēks saņem to, kā ikdienā daudziem pietrūkst, šeit Tevi palutina un par Tevi parūpējas!

