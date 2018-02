Kas ir paslēpts zobu pastas tūbiņā?

Apmaksāta informācija

Vecāki ir mācījuši mūs kopš bērnības: no rīta piecēlies — iztīri zobus! Visi ir dzirdējuši par kariesu un zina, ka rūpīga mutes dobuma higiēna var samazināt zobārsta apmeklējuma biežumu. Pateicoties ikdienas higiēnai, jūs varat pasargāt sevi ne tikai no kariesa, bet arī no būtiskākām slimībām.